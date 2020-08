دقایقی قبل ایسوس از دو گوشی ذن‌فون ۷ و ذن‌فون ۷ پرو رونمایی کرد که مهم‌ترین ویژگی آن‌ها دوربین چرخان محسوب می‌شود. این دوربین چرخان نسبت به نسل قبلی از مکانیسم حرکتی بهتری بهره می‌برد و در ضمن باید به تعبیه دوربین تله‌فوتو هم اشاره کنیم.

طبق اعلام ایسوس، این بخش حالا از موتور کوچک‌تری بهره می‌برد که عملکرد بهتری را به ارمغان می‌آورد. عمر مفید دوربین چرخان گوشی‌های ایسوس ذن‌فون ۷ حتی اگر هر روز ۱۰۰ بار حرکت کند، به ۵ سال می‌رسد که بسیار عالی محسوب می‌شود. همچنین در زمانی که دوربین باز می‌شود، قادر به تحمل وزن ۳۵ کیلوگرمی است و این یعنی کاربران نگرانی بابت شکستن آن نخواهند داشت.

دوربین تله‌فوتو این ماژول مبتنی بر لنز ۸۰ میلی‌متری است که در مقایسه با دوربین اصلی زوم اپتیکال ۳ برابری را امکان‌پذیر می‌کند. در گوشی ایسوس ذن‌فون ۷ پرو این دوربین و دوربین اصلی از لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برند ولی در مدل ساده هیچکدام از دو دوربین موردنظر دارای چنین مشخصه‌ای نیستند.

حالا که صحبت از دوربین اصلی شد، باید بگوییم که ایسوس برای این دو گوشی از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی IMX686 سونی استفاده کرده است. این سنسور قادر به ضبط ویدیوهای ۸K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه و ویدیوهای اسلوموشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه است. همچنین نباید امکان ضبط فیلم‌های HDR را از قلم بیندازیم.





دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی این ماژول هم مبتنی بر سنسور IMX363 است که از بین ویژگی‌های آن می‌توانیم به فوکوس خودکار Dual Pixel اشاره کنیم. در ضمن این سنسور می‌تواند با رزولوشن ۴K هم فیلمبرداری کند. برای طرفداران عکس‌های ماکرو هم باید بگوییم به لطف فوکوس خودکار در فاصله ۴ سانتی‌متری، از آن می‌توانید برای ثبت عکس‌های ماکرو استفاده کنید.

این گوشی فاقد دوربین سلفی اختصاصی است زیرا به لطف داشتن ماژول دوربین چرخان، کاربران برای ثبت عکس‌های سلفی می‌توانند از این سه دوربین همه‌فن‌حریف بهره ببرند.

هر دو گوشی ایسوس ذن‌فون ۷ از نمایشگر ۶.۶۷ اینچی امولد ساخت سامسونگ با رزولوشن ۱۰۸۰p+ و حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت بهره می‌بردند. برای طرفداران رفرش ریت بالای نمایشگر هم باید بگوییم که رفرش ریت نمایشگر این دو گوشی به ۹۰ هرتز می‌رسد. قلب تپنده مدل پرو تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس است و مدل ساده از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برد.

هر دو گوشی مجهز به حداکثر ۸ گیگابایت حافظه رم LPDDR5 هستند و کاربران با خرید مدل ساده و پرو به ترتیب ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی UFS 3.1 نصیبشان می‌شود. در بدنه هر دو گوشی سه درگاه تعبیه شده که دو درگاه مختص سیم‌کارت و یک درگاه برای کارت حافظه microSD است.

از دیگر تغییرات مهم نسبت به نسل قبلی می‌توانیم به تعبیه باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم که از شارژ ۳۰ وات پشتیبانی می‌کند. به گفته ایسوس، در عرض ۳۴ دقیقه شارژ باتری این دو گوشی از ۰ به ۶۰ درصد می‌رسد. با وجود اینکه هر دو گوشی دارای نمایشگر اولد هستند، ولی ایسوس برای آن‌ها از حسگر اثر انگشت کناری استفاده کرده است. همچنین باید بگوییم هر دو گوشی فاقد جک هدفون هستند.

ایسوس ذن‌فون ۷ با ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با قیمت ۷۱۵ دلار روانه‌ی بازار تایوان می‌شود. کاربران تایوانی برای خرید ذن‌فون ۷ پرو مجهز به ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی هم باید مبلغ ۹۲۵ دلار بپردازند. طبق اعلام ایسوس، این دو گوشی از تاریخ ۱ سپتامبر (۱۱ شهریور) روانه‌ی بازارهای جهانی می‌شوند و قیمت آن‌ها برای بازارهای مختلف هفته آینده اعلام می‌شود.

