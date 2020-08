در هفته‌های اخیر، جان پراسر، یکی از افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری، بیشترین مشارکت را در راستای افشای اطلاعات مربوط به آیفون ۱۲ داشته و امروز نیز اسکرین‌شاتی از آیفون ۱۲ پرو مکس را با کاربران به اشتراک گذاشت که با توجه به آن از تجهیز این محصول به سنسور LiDAR و نمایشگر ۱۲۰ هرتزی مطمئن شدیم.

از زمانی که شایعات پیرامون آیفون‌های جدید شکل گرفت، گفته می‌شد اپل قصد دارد مدل‌های پرو از آیفون ۱۲ را به قابلیت‌های جذابی مجهز کند که مهم‌ترین آن‌ها نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، مشابه نمونه بکار رفته در آیپد پرو و سنسور LiDAR بود. سنسور جدید تقریبا پای ثابت تمام شایعاتی بود که در رابطه با آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس منتشر می‌شد. اما در روزهای اخیر، بسیاری از خبرها از این موضوع حکایت داشتند که آیفون‌ ۱۲ پرو و پرو مکس از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی پشتیبانی نمی‌کنند. تنها تعداد کمی از افشاگران که شامل جان پراسر هم می‌شود معتقد بودند اپل از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی استفاده می‌کند.

امروز اما پراسر با مدرک محکمی حاضر شد و با انتشار اسکرین‌شاتی از صفحه‌ی تنطیمات آیفون ۱۲ پرو مکس، تجهیز آن به نمایشگر ۱۲۰ هرتز را تایید کرد. جالب است بدانید این اسکرین‌شات درست دو روز بعد از انتشار این خبر که آیفون‌ها به دلیل مشکل زنجیره‌ی تامین از نمایشگر معمولی (۶۰ هرتزی) بهره می‌برند منتشر شده است.

به گفته‌ی پراسر، اسکرین‌شات‌ها مربوط به نسخه‌ی PVT آیفون ۱۲ پرو مکس است. PVT مخفف عبارت Production Validation Prototype بوده و به نمونه‌ی اولیه‌ی محصولی گفته می‌شود که جهت تست تولید می‌شود. در واقع این دستگاه یک نسخه‌ی اولیه از آیفون ۱۲ پرو مکس بوده و تقریبا تمام قابلیت‌های آن را نیز در خود دارد.

احتمال توقف تولید آیفون ۱۱ پرو و آیفون XR بعد از عرضه‌ی آیفون ۱۲

اما می‌پردازیم به آنچه که پراسر از آیفون ۱۲ پرو مکس منتشر کرده. در اولین اسکرین‌شات، که از منوی تنظیمات دوربین این محصول به ثبت رسیده، عبارت Enable Camera Features را شاهد هستیم که با فعال کردن آن، ظاهرا سنسور LiDAR (لایدار) فعال می‌شود. علاوه بر این، تنظیمات دیگری هم وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به فعال کردن حالت شب بهبود یافته، فعال کردن حذف نویز پیشرفته، فعال کردن قابلیت‌های بزرگ‌نمایی و فعال کردن عمق رنگ (Bit Depth) اشاره کرد.

دومین اسکرین‌شات اما به وجود نمایشگر ۱۲۰ هرتز اشاره دارد. البته از آن جایی که این دستگاه جهت تست طراحی شده، این امکان هم وجود دارد که اپل در نسخه‌ی نهایی از بکارگیری این نمایشگر صرف نظر کند اما جان پراسر معتقد است که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کنیم که آیفون ۱۲ پرو مکس از رفرش ریت تطبیق‌پذیر استفاده می‌کند. به این صورت که اگر آن را فعال کنید، نمایشگر بر حسب محتوای نمایش داده‌ شده، رفرش ریت را روی ۶۰ یا ۱۲۰ هرتز تنظیم می‌کند. شما عزیزان همچنین می‌توانید ویدیوی مربوط به این خبر را در زیر مشاهده کنید.

دانلود mp4

پراسر در ویدیوی بالا به این نکته نیز اشاره کرده که آیفون ۱۲ پرو ممکن است از این نمایشگر بهره‌مند نباشد. در همین راستا در توییتی جداگانه، به افشای مشخصات مربوط به این محصول پرداخت که در آن هیچ اشاره‌ای هم به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی نشده.

به گفته‌ی او، دوربین True Depth از لحاظ اندازه تغییری به نسبت قبل نداشته و در واقع ناچ هم به همان اندازه‌ی قبل خواهد بود. با این تفاوت که با حذف بیشتر حواشی و بزرگ‌تر شدن نمایشگر، این ناچ اندکی کوچک‌تر به نظر می‌رسد. او معتقد است قابلیت تشخیص چهره اکنون زوایای وسیع‌تری را پوشش می‌دهد و مثلا اگر گوشی روی میز هم قرار داشته باشد نیازی ندارید حتما صورت خود را مقابل آن قرار دهید. همچنین به نظر می‌رسد ماژول دوربین نیز ۱۰ درصد از ماژول بکار رفته در آیفون ۱۱ پرو مکس بزرگ‌تر شده که خب با توجه به تصاویری که از آن منتشر می‌شده انتظار این مورد را داشتیم. آیفون ۱۲ پرو احتمالا ماه بعد رونمایی می‌شود اما ظاهرا عرضه‌ی رسمی آن‌ها در ماه اکتبر رخ خواهد داد.

چرا خرید سری آیفون ۱۱ در حال حاضر منطقی نیست؟

منبع: GSMArena

The post اسکرین‌شات لو رفته از آیفون ۱۲ پرو مکس، سنسور LiDAR و نمایشگر ۱۲۰ هرتزی آن را تایید می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala