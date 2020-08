کاهش شدید آمار فروش گوشی هوشمند در فصل دوم سال ۲۰۲۰

با شیوع ویروس کرونا، شاهد کاهش شدید آمار فروش گوشی هوشمند در سال ۲۰۲۰ بودیم چرا که بسیاری از فروشگاه‌ها و شرکت‌های سازنده‌ی این محصولات بسته شدند. در نتیجه، هم عرضه‌ی آن‌ها با مشکل مواجه شد و هم فرایند خرید. گزارش اخیری هم که از سوی موسسه‌ی TrendForce منتشر شده کاملا گویای وضعیت آشفته‌ی کنونی است.

تا قبل از شیوع ویروس کرونا، آمار فروش گوشی هوشمند افت بسیار کمی را به نسبت سال‌های قبل‌تر داشت. اما نه تنها این ویروس، بلکه گران شدن ناگهانی قیمت گوشی‌ها به خصوص مدل‌های بالارده باعث شد آمار فروش شدیدا افت پیدا کند. به گزارش TrendForce، در فصل دوم سال ۲۰۲۰، ۲۶۸ میلیون گوشی تولید شده که به نسبت مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۶.۷ درصد کاهش داشت.

در بین ۶ شرکت برتر در زمینه‌ی تولید گوشی‌های هوشمند، سامسونگ همچنان در صدر قرار دارد اما تنها شرکتی بوده که در فصل دوم امسال با کاهش فروش زیادی مواجه شد. دلیل این امر هم بازارهایی بوده که سامسونگ در آن‌ها فروش بسیار خوبی را تجربه می‌کرد اما بیشتر از همه تحت تاثیر منفی ویروس کرونا قرار گرفتند که از جمله ‌آن‌ها می‌توان به اروپا، آمریکا و هندوستان اشاره کرد. در رده‌های بعدی نیز هواوی، اپل، شیائومی، اوپو و ویوو قرار گرفته‌اند.

طبق پیش‌بینی TrendForce، سامسونگ می‌تواند به خاطر تحریم‌های سنگین آمریکا علیه هواوی، سهم‌های از دست‌ رفته‌ی خود را بار دیگر از هواوی پس بگیرد. علاوه‌بر این، هندوستان و چین نیز دچار تنش جدی شده‌اند و همین مسئله می‌تواند هواوی را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه جایگاه هواوی اکنون مستحکم به نظر می‌رسد اما طولی نخواهد کشید که این شرکت نام‌آشنا به رده‌های پایین‌تر سقوط کند.

غول چینی در حال حاضر تمرکز خود را روی فروش محصولاتش در چین معطوف کرده است چرا که گوشی‌های جدید این شرکت از سرویس‌های گوگل پشتیبانی نمی‌کنند و کاربران در سرتاسر دنیا زیاد به این مسأله روی خوش نشان نداده‌اند. البته در دیگر کشور‌ها هم شاهد فروش گوشی‌های این شرکت هستیم اما میزان فروش آنقدرها بالا نیست. حتی کاربرانی که قصد خرید گوشی‌های قدیمی‌تر این شرکت را دارند نیز دچار تردید شده‌اند.

اما با این حال باز هم هواوی توانست ثبات خود را در جدول پرفروش‌ترین‌ها حفظ کند و در فصل دوم امسال، ۵۲ میلیون گوشی به فروش برساند. اگرچه باز هم آمریکا وارد عمل شد و تمام شرکت‌های سازنده‌ی چیپ را که از فناوری این کشور در ساخت تراشه‌های خود استفاده می‌کردند، از تجارت با هواوی تحریم کرد. به همین خاطر بعد از معرفی پرچم‌دارهای قدرتمند از سوی دیگر شرکت‌ها، بعید به نظر می‌رسد هواوی بتواند توانایی رقابت با آن‌ها را داشته باشد. غول چینی از سال ۲۰۱۹ که تحریم آن‌ها از سوی دولت آمریکا آغاز شد تاکنون به شدت از لحاظ فروش گوشی‌ هوشمند در بازار خارج از چین با مشکل مواجه شد. با همه‌ی این تفاسیر، فصل دوم امسل، بازه‌ی زمانی خوبی برای این شرکت بود.

اپل هم فصل بسيار خوبی را پشت سر گذاشت. کوپرتینویی‌ها با رشد سالانه ۸ درصد، توانستند ۴۱ میلیون آیفون را به فروش برسانند که بخش بزرگی از آن به خاطر رونمایی غافلگیرانه‌ از آیفون SE 2020، نماینده‌ی کوچک، قدرتمند و ارزان قیمت این شرکت بود. ناگفته نماند تخفیف‌های استثنایی اپل برای آیفون ۱۱ هم در رسیدن به چنین آمار خوبی بی‌تاثیر نبود.

در فصل بعد، اپل آیفون ۱۲ را هم در جمع محصولات مقرون به صرفه‌ی خود خواهد داشت که انتظار می‌رود قیمت مناسبی داشته باشد. علاوه بر این، پشتیبانی از اینترنت ۵G، پردازنده‌ی سریع و قدرتمند A14، طراحی بهتر و مواردی از این دست عواملی هستند که می‌توانند تاثیر به‌سزایی در افزایش میزان فروش این گوشی داشته باشند. البته تحریم TikTok و Tencent (مالک WeChat) توسط دولت آمریکا می‌تواند تا حدودی روی تمایل مردم برای خرید آیفون‌های جدید در برخی از بازارها تاثیر گذار باشد.

شیائومی اما چهارمین شرکت این لیست است که توانسته ۲۹.۵ میلیون گوشی را در بازه‌ی زمانی یاد شده به فروش برساند. پشت سر این شرکت، اوپو قرار می‌گیرد که شامل شرکت‌هایی چون ریلمی، وان پلاس و خود اوپو می‌شود. آمار فروش گوشی‌های این مجموعه در فصل دوم امسال به ۲۷.۵ میلیون دستگاه رسید که رقم نسبتا خوبی است. در رده‌ی آخر هم ویوو قرار دارد که توانسته عملکرد بسیار خوبی از خود به جای گذاشته و ۲۶.۵ میلیون گوشی هوشمند را به فروش برساند.

فروشگاه‌های چینی به محض شیوع ویروس کرونا تعداد بسیار زیادی گوشی هوشمند خریداری کردند و در نتیجه برندهای چینی توانستند به صورت فصلی، ۱۰ درصد از لحاظ فروش رشد داشته باشند. این شرکت‌ها با هدف قرار دادن بازار گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی (و بعدها بالارده) توانستند به خوبی نبض بازار را در اختیار بگیرند و در نتیجه اکنون به جز هواوی، سامسونگ و اپل که مدت‌ها است یکه‌تاز فروش گوشی‌های هوشمند هستند، نام شرکت‌هایی را می‌بینیم که تا چند سال پیش هیچ شناختی از آن‌ها نداشتیم.

شاید آمار فروش گوشی هوشمند در سال ۲۰۲۰ با کاهش شدیدی مواجه شده باشد، اما با توجه به گزارش منتشر شده، وضعیت کلی بازار در سال ۲۰۲۱ به لطف کوالکام و مدیاتک که ساخت پردازنده‌های ارزان قیمت مجهز به اینترنت ۵G را آغاز کرده‌اند بهتر می‌شود چرا که شاهد ورود گوشی‌های ۵G بیشتر و البته ارزان‌تری به بازار خواهیم بود و همین مسأله باعث افزایش مجدد آمار فروش گوشی‌ها خواهد شد. حتی اکنون نیز میان‌رده‌های زیادی به این قابلیت مجهز هستند اما در سال ۲۰۲۱، احتمالا نسبت تولید گوشی‌های ۵G به ۴G، مشابه آن چیزی خواهد بود که اکنون بین گوشی‌های ۴G و ۵G شاهد هستیم.

در نهایت به نظر می‌رسد تا پایان امسال، در مجموع تنها ۱.۲۴ میلیارد گوشی تولید شود که به نسبت آمار سال گذشته، ۱۱.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. مسلما تا آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی، شرایط کنترل ویروس کرونا نیز بسیار بهتر خواهد شد و به همین خاطر احتمالا همه چیز مطابق میل شرکت‌ها پیش خواهد رفت.

