کمتر کسی را پیدا می‌کنید که به عکاسی و فیلم‌برداری علاقه داشته باشد و از محصولات DJI خوشش نیاید. این شرکت امروز نسل جدید لرزشگیرهای موبایلی خود را با نام DJI اوزمو موبایل ۴ معرفی کرد.

لرزشگیر جدید که به صورت خلاصه با نام OM4 هم شناخته می‌شود، مثل نسل قبلی خود طراحی تاشو دارد و زمانی که از آن استفاده نمی‌کنید، فضای بسیاری کمی اشغال می‌کند. همچنین محل اتصال گوشی با اوزمو موبایل ۴ هم حالا مکانیزیمی آهن‌ربایی دارد که کار وصل و جدا کردن گوشی به لرزشگیر را بسیار ساده‌تر می‌کند. درواقع یک هولدر برای گوشی کاربر ساخته شده که در مرکز آن آهن ربا قرار گرفته و به کمک آن گوشی به لرزشگیر متصل می‌شود.

همچنین اگر مایل بودید می‌توانید به کل استفاده از هولدر را کنار بگذارید و تنها صفحه دایره‌ای آهن ربایی را به بخش پشتی گوشی خود وصل و با کمک آن گوشی را به اوزمو موبایل ۴ متصل کنید. این صفحه دایره‌ای شکل به عنوان Finger Ring هم می‌تواند استفاده شود.

جدا از حفظ کردن همان طراحی تاشو در این نسل از لرزشگیرهای DJI، موارد دیگر مثل چینش مناسب دکمه‌های کنترلی و همچنین عمر باتری ۱۵ ساعته هم در اوزمو موبایل ۴ حاضر هستند. همچنین از باتری‌های این لرزشگیر و پورت USB-C آن، می‌توان برای شارژ گوشی هم استفاده کرد. خود DJI گفته که اوزمو موبایل ۴ کمی سبک‌تر و کوچک‌تر از نسل قبلی خودش هست و همزمان موتورهای جدیدتری هم در آن قرار گرفته است.

از نظر نرم‌افزاری هم DJI سه ویژگی جدید برای اپلیکیشن اوزمو موبایل ۴ در نظر گرفته که به ترتیب زیر هستند:

ویژگی Dynamic Zoom که تا پیش از این با نام Dolly Zoom شناخته می‌شد. این ویژگی وقتی کاربر به سمت عقب می‌رود، به صورت دیجیتالی روی سوژه زوم می‌کند تا اینطور به نظر برسد که ابعاد سوژه هیچ تغییری نمی‌کند.

ویژگی Spin Shot Gimbal Movement که در این حالت گوشی برای ایجاد حالت barrel roll effect به سمت چپ یا راست می‌چرخد. تنها ایرد این ویژگی این است که اوزمو موبایل ۴ نمی‌تواند چرخش ۳۶۰ درجه‌ای داشته باشد.

ویژگی Colne Me Panaroma نیز اجازه می‌دهد تا خودتان و دوستان‌تان را چندبار در یک عکس پاناروما ثبت کنید.

هر سه ویژگی که نام بردیم، عملا امکان پیاده‌سازی آن با نسل‌های قبلی اوزمو موبایل هم وجود داشت ولی حالا DJI هر سه آن‌ها را در لرزشگیر جدید بهبود بخشیده تا راحت‌تر بتوان از آن‌ها استفاده کرد.

DJI همچنین می‌گوید لرزشگیر جدید در دنبال کرده چهره افراد هم بهتر از قبل شده است. درواقع نرم‌افزار این لرزشگیر حالا بهتر از قبل می‌تواند تفاوت بین افراد بزرگسال، کودکان و حتی حیوانات خانگی را تشخیص دهد. حالت‌های فیلم‌برداری سینماتیک که در مدل‌های قبلی این لرزشگیر را دیده بودیم نیز در این مدل هم حاضر هستند.

لرزشگیر DJI اوزمو موبایل ۴ با قیمت پایه ۱۴۹ دلار عرضه می‌شود که تقریبا ۲۰ دلار گران‌تر از قیمت اوزمو موبایل ۳ است. اما خب به این نکته هم باید اشاره کنیم که این افزایش قیمت باعث شده تا لوازم جانبی بیشتری را هم در بسته‌بندی این محصول شاهد باشیم. این لوازم جانبی مواردی مثل Ring Holder آهن‌ربایی، هولدر آهن‌ربایی، یک کیف برای حمل و نقل لرزشگیر و یک سه‌پایه کوچک به اضافه یک بند را شامل می‌شوند.

منبع: The Verge

