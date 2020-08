چند ماه قبل اولین خبر مربوط به یک گوشی عجیب و غریب ساخت ال جی با اسم مستعار Wing منتشر شد. این گوشی از جلو مانند دیگر گوشی‌های معمولی به نظر می‌رسد اما پشت آن نمایشگر کوچک‌تری قرار دارد که به صورت اسلایدر حرکت می‌کند و عمود بر نمایشگر اصلی قرار می‌گیرد.

در ابتدا به نظر می‌رسید این گوشی صرفا یک نمونه اولیه عجیب و غریب است و نباید انتظار عرضه آن را داشته باشیم. این روزها شرکت‌های مختلفی مشغول توسعه گوشی‌های تاشو و گوشی‌های دارای دوربین سلفی زیر نمایشگر هستند ولی ال جی Wing هیچ ارتباطی با این طراحی‌ها ندارد.

اما روز گذشته با انتشار اولین ویدیو واقعی از این گوشی مشخص شد که در آینده نزدیک شاهد معرفی آن خواهیم بود. به نظر می‌رسد ال‌جی با ساخت این گوشی به نوعی می‌خواهد بار دیگر شانس خود را در زمینه‌ی یک طراحی عجیب و غریب امتحان کند. آیا معرفی این گوشی به معنای بازگشت ال‌جی به سمت ساخت چنین گوشی‌هایی است؟

اگرچه ال‌جی مدت‌هاست که از ساخت چنین گوشی‌هایی دست کشیده، ولی همواره به نوعی به نوآوری در زمینه‌های مختلف ادامه داده است. به‌عنوان مثال می‌توانیم به ارائه‌ی وسیله جانبی برای تعدادی از گوشی‌های این شرکت اشاره کنیم که آن‌ها را به گجت‌های دو نمایشگره تبدیل می‌کند. همچنین شاهد گوشی G8 بودیم که از قابلیت تشخیص رگ‌های کف دست برای آنلاک کردن بهره می‌برد.

با وجود اینکه این ویژگی‌ها هم عجیب محسوب می‌شوند، اما باز هم می‌توانیم بگوییم که ال‌جی مدت‌هاست نسبت به گذشته رویکرد محافظه‌کارانه‌ای را در پیش گرفته است.

سابقه درخشان متفاوت بودن

ال‌جی با انواع و اقسام نوآوری بیگانه نیست و لیست نوآوری‌های ارائه شده از طرف این شرکت بسیار طولانی است. به‌عنوان مثال می‌توانیم به سری G اشاره کنیم که حالا بازنشسته شده‌اند. دکمه پاور و تنظیم صدا برخی از این گوشی‌ها در پنل پشتی قرار گرفته بود که در واقع چنین کاری از نقطه‌نظر ارگونومیک بسیار منطقی به نظر می‌رسید.

مرگ گوشی‌های سری G ال‌جی؛ خداحافظی با مجموعه گوشی‌های نوآورانه

زیرا وقتی که گوشی را در دست می‌گیرید و انگشت دست شما بر روی پنل پشتی قرار گرفته، چرا این دکمه‌ها هم در پنل پشتی تعبیه نشوند؟ همچنین هنگامی که گوشی بر روی میز قرار داشت و نمی‌توانستید به این دکمه‌ها دسترسی داشته باشید، با بهره‌گیری از قابلیت دو بار ضربه بر نمایشگر می‌توانستید نمایشگر آن را روشن کنید که این قابلیت از نوکیا گرفته شده بود.

اگرچه دیگر شرکت‌ها این دکمه‌ها را به پنل پشتی گوشی‌های خود منتقل نکردند، اما خیلی زود گوشی‌های مختلفی با حسگر اثر انگشت تعبیه شده در پنل پشتی روانه‌ی بازار شدند. البته با محبوبیت حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، از تعداد این گوشی‌ها تا حد قابل توجهی کاسته شد.

در سال ۲۰۱۴ گوشی ال‌جی G3 برای اولین بار همراه با فوکوس خودکار لیزری عرضه شد که منشا این مشخصه به تحقیقات مربوط به جارو برقی رباتیک این شرکت برمی‌گشت. سال بعد، G4 یکی از اولین گوشی‌هایی بود که کاربران می‌توانستند مدل دارای پوشش چرم طبیعی را خریداری کنند. بعد از آن چندین برند چینی از این رویکرد بهره ببرند و مثلا می‌توانیم به هواوی P20 پرو و اوپو فایند X2 پرو اشاره کنیم.

سپس در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ شاهد عرضه دو مدل گوشی G Flex بودیم که تعهد مشابهی را نسبت به ویژگی‌های نامتعارف نشان دادند. این دو گوشی Flex از نمایشگر خمیده که از بالا به پایین انحنا داشت بهره می‌بردند و حتی می‌توانستند کمی خم شوند. در ضمن باید به پنل پشتی خود ترمیم شونده هم اشاره کنیم که باعث می‌شد خط و خش‌های ریز بر روی آن باقی نماند.

در سال ۲۰۱۵ هم گوشی V10 عرضه شد که از حالت تنظیمات دستی برای فیلم‌برداری بهره می‌برد و بعد از آن چندین برند از این ویژگی الگوبرداری کردند. علاوه بر این، باید به یک نمایشگر ثانویه باریک در بالای نمایشگر اصلی اشاره کنیم که کارکرد آن تقریبا مانند لبه‌ی نمایشگرهای خمیده گوشی‌های سامسونگ بود و کاربران با بهره‌گیری از آن به میانبرهای مختلفی دسترسی داشتند.

تعداد بسیار اندکی از این ویژگی‌ها مورد استقبال زیادی قرار گرفتند اما این توجه زیاد به نوآوری باعث شد که ویژگی‌های مختلفی همه‌گیر شوند که از بین آن‌ها مثلا می‌توانیم به وجود دوربین سه‌گانه اشاره کنیم که حالا بسیاری از گوشی‌های اندرویدی مبتنی بر چنین مشخصه‌ای هستند.

البته وقتی صحبت از اقدامات نامتعارف ال‌جی می‌شود، نمی‌توانیم به گوشی G5 اشاره‌ای نکنیم. ال‌جی با این گوشی برای اولین بار به سمت طراحی ماژولار حرکت کرد. طراحی این گوشی به کاربران اجازه می‌داد که باتری را به راحتی به صورت خشابی تعویض کنند و از دیگر ماژول‌ها مانند دوربین و ماژول مربوط به صدا هم می‌توانستند استفاده کنند.

اما متأسفانه این گوشی نتوانست نظر کارشناسان و کاربران را جلب کند. همان ابتدا کیفیت ساخت، عمر باتری و برخی دیگر از ویژگی‌های آن مورد انتقاد قرار گرفت. در پی این انتقادات گسترده، ال‌جی خیلی زود ارائه‌ی ماژول‌های G5 را متوقف کرد و به همین خاطر تنها ۲ ماژول رسمی برای آن‌ها عرضه شد. موتورولا هم در ادامه تلاش کرد شانس خود را در این زمینه امتحان کند و حتی چندین ماژول مختلف هم عرضه کند که در نهایت تلاش‌های این شرکت هم با شکست روبرو شدند.

برگشت ال جی به دوران اقدامات عجیب و غریب با Wing

آیا این فهرست طولانی از اقدامات نوآورانه به این معنی است که ال جی Wing می‌تواند به موفقیت برسد؟ تا زمانی که مشخص شود این شکل و شمایل عجیب مناسب انجام چه کارهایی است، به این سوال نمی‌توان پاسخ داد.

همانطور که گفتیم، در اولین ویدیو منتشر شده از این گوشی تنها یکی از کاربردهای چنین گوشی هوشمندی نشان داده می‌شود. در این ویدیو نمایشگر اصلی در حال نشان دادن مسیر مربوط به رانندگی است و نمایشگر ثانویه به مرکز کنترل برای پخش موسیقی بدل شده است. احتمالا ال‌جی قصد دارد این گوشی را به‌عنوان محصولی تبلیغ کند که کاربران به راحتی می‌توانند دو اپلیکیشن را کنار یکدیگر اجرا کنند. مثلا شاید نمایشگر اصلی به مرورگر اختصاص پیدا کند و از نمایشگر ثانویه بتوان برای یادداشت‌برداری استفاده کرد.

چنین مکانیسمی احتمالا به کاربران اجازه می‌دهد یک اپلیکیشن را در دو نمایشگر اجرا کنند. مثلا برای اپلیکیشن ویرایش عکس، نمایشگر اصلی عکس موردنظر را نشان دهد و از نمایشگر کوچک‌تر می‌توان برای اعمال تغییرات استفاده کرد. یا مثلا هنگام فیلم‌برداری می‌توان نمایشگر اصلی را در حالت افقی قرار داد و از نمایشگر کوچک‌تر برای تغییرات تنظیمات بهره برد.

از لحاظ تئوری برخی از این کارها را می‌توان با وسیله جانبی مربوط به نمایشگر ثانویه گوشی‌های ال‌جی هم انجام داد اما این گوشی تجربه کاربری یکپارچه‌تری را ارائه می‌دهد. همچنین ال‌جی برای گوشی Wing باید بتواند با گوشی‌های تاشو و دو نمایشگره هم رقابت کند.

حتی اگر ال جی Wing یک گوشی صرفا پر زرق و برق و غیرکاربردی باشد، ساخت آن خبر خوشحال‌کننده‌ای محسوب می‌شود زیرا نشان می‌دهد که ال‌جی به جای محافظه‌کاری تلاش می‌کند ویژگی‌های نوآورانه‌ای را عملی کند. اما در نهایت باید ببینیم چنین محصولی مورد استقبال قرار می‌گیرد یا اینکه با شکست مواجه می‌شود.

ال‌جی در سال ۲۰۲۰؛ فرارسیدن زمان تغییر

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala