در جریان رونمایی از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰، سامسونگ به صورت مختصر به گلکسی Z Fold 2 پرداخت و وعده داد که این گوشی در ماه سپتامبر به طور کامل معرفی خواهد شد. حالا این شرکت اعلام کرده که در تاریخ ۱ سپتامبر (۱۱ شهریور) یک مراسم آنلاین برای معرفی کامل این گوشی برگزار خواهد کرد.

البته تا حالا به لطف افشای اطلاعات و ویدیوهای مختلف، نکته ناگفته‌ای در مورد این گوشی باقی نمانده است. بر اساس اطلاعات فاش شده، قلب تپنده این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس است و در کنار آن باید به ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم.

نمایشگر تاشو این گوشی از اندازه ۷.۷ اینچی بهره می‌برد و از نوع حفره‌دار محسوب می‌شود و رفرش ریت آن هم به ۱۲۰ هرتز می‌رسد. در بخش بیرونی هم سامسونگ یک نمایشگر ۶.۲۳ اینچی تعبیه کرده است. انرژی آن از طرف باتری ۴۳۶۵ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که در حقیقت ترکیبی از دو باتری است.

طراحی ماژول دوربین گلکسی Z Fold 2 مشابه گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ است که در آن دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین ۶۴ مگاپیکسلی تله‌فوتو انجام وظیفه می‌کنند. در بخش داخلی و بیرونی بدنه هم شاهد تعبیه دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی هستیم.

در رابطه با قیمت این گوشی هنوز با قاطعیت نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم ولی گفته می‌شود با قیمت مشابه نسل قبلی یعنی حدود ۲۰۰۰ دلار به دست کاربران می‌رسد. البته با توجه به اینکه نسبت به نسل قبلی از سخت‌افزارهای بسیار بهتری بهره می‌برد، باید انتظار قیمت بالاتر را هم داشته باشیم.

منبع: Android Authority

