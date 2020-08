در سال ۲۰۲۰ وان پلاس به غیر از گوشی‌های هوشمند محصولات دیگری مانند تلویزیون هوشمند، ایرباد کاملا بی‌سیم و پد شارژ بی‌سیم را روانه‌ی بازار کرده است. حالا به نظر می‌رسد در آینده نزدیک قرار است اولین ساعت هوشمند وان پلاس به دست مشتریان برسد.

این ساعت هوشمند با شماره مدل W301GB موفق به ثبت گواهی IMDA در کشور سنگاپور شده است که این یعنی در آینده نزدیک شاهد عرضه آن خواهیم بود. باید خاطرنشان کنیم اولین شایعات مربوط به ساعت هوشمند وان پلاس به سال ۲۰۱۶ برمی‌گردد و مدت‌ها قبل اعلام شد که در مراسم رونمایی از گوشی‌های وان‌پلاس ۸ شاهد معرفی این ساعت خواهیم بود که در نهایت چنین چیزی محقق نشد.

متاسفانه در گواهی IMDA به هیچ جزییاتی از این ساعت هوشمند اشاره‌ای نشده بنابراین نمی‌دانیم این ساعت از ویژگی‌های بهره می‌برد و در مورد قیمت آن هم هنوز هیچ اطلاعاتی فاش نشده است. در همین زمینه می‌توانیم به شرکت اوپو اشاره کنیم که به همراه وان‌پلاس و چند شرکت دیگر زیرمجموعه هلدینگ BBK محسوب می‌شوند.

با کمپانی BBK آشنا شوید؛ دومین تولیدکننده بزرگ گوشی در جهان

شرکت اوپو مدتی قبل از اولین ساعت هوشمند خود به نام اوپو واچ رونمایی کرد و با توجه به اینکه قیمت پرچم‌داران این دو شرکت معمولا مشابه یکدیگر هستند، این احتمال وجود دارد که اولین ساعت هوشمند وان پلاس با قیمت مشابه اوپو واچ به دست کاربران خواهد رسید.

