همانطور که احتمالا می‌دانید، گوشی­های پرچم­دار شرکت سامسونگ در کشورهای آمریکا، آمریکای جنوبی، کانادا، ژاپن، چین و کره جنوبی با تراشه اسنپدراگون عرضه می‌شوند و در باقی نقاط با تراشه اگزینوس به دست کاربران می‌رسند. فاصله بین این دو تراشه طی چند سال گذشته بیشتر شده و حالا به گفته یکی از افشاگران، سال آینده برای گوشی‌های گلکسی اس ۲۱ که از اسنپدراگون ۸۷۵ و اگزینوس ۱۰۰۰ بهره می‌برند همچنان شاهد اختلاف عملکرد آن‌ها خواهیم بود.

این افشاگر مشهور که با نام کاربری Ice universe در توییتر فعالیت می‌کند، اعلام کرده اسنپدراگون ۸۷۵ از پردازنده و پردازنده گرافیکی بهتری نسبت به اگزینوس ۱۰۰۰ بهره می‌برد. همچنین او اعلام کرده که برای اگزینوس ۱۰۰۰ نباید انتظار بهره‌گیری از پردازنده گرافیکی Radeon ساخت AMD را داشته باشیم.

این دو شرکت در سال ۲۰۱۹ توافق‌نامه همکاری چندساله امضا کردند تا تراشه‌های اگزینوس به بهره‌گیری از پردازنده‌های گرافیکی ساخت AMD روی بیاورند. چند ماه قبل یک بنچمارک منتشر شد که نشان می‌داد اولین پردازنده گرافیکی اختصاصی سامسونگ سه برابر عملکرد بهتری نسبت به پردازنده گرافیکی اسنپ‌دراگون ۸۶۵ دارد. اما در هر صورت طبق این گزارش به نظر می‌رسد کاربران خواستار این پردازنده گرافیکی باید احتمالا تا سال ۲۰۲۲ منتظر بمانند.

به همین خاطر به احتمال زیاد اگزینوس ۱۰۰۰ کماکان از پردازنده گرافیکی Mali بهره می‌برد که ضعیف‌تر از پردازنده‌های گرافیکی Adreno موجود در تراشه‌های کوالکام محسوب می‌شود و هنگام استفاده‌های سنگین، گرمای زیادی را تولید می‌کند.

در حال حاضر هنوز اطلاعات چندانی از اگزینوس ۱۰۰۰ فاش نشده و فقط می‌توانیم بگوییم که مانند اسنپ‌دراگون ۸۷۵ از فناوری ساخت ۵ نانومتری بهره می‌برد. همچنین ظاهرا فقط گران‌ترین مدل گلکسی ۲۱ با اگزینوس ۱۰۰۰ به دست کاربران می‌رسد و دو مدل دیگر با اگزینوس ۹۹۲ عرضه خواهند شد.

چرا کاربران پرچم‌داران سامسونگ از تراشه‌های اگزینوس شاکی هستند؟

