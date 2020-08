شیائومی از سومین نسل تکنولوژی دوربین زیر نمایشگر رونمایی کرد

چند روز دیگر شرکت ZTE از اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر رونمایی می‌کند ولی به‌زودی شرکت‌های دیگر هم در این زمینه وارد رقابت می‌شوند. در همین زمینه می‌توانیم به شیائومی اشاره کنیم که ساعاتی قبل از نسل سوم تکنولوژی دوربین زیر نمایشگر خود رونمایی کرد و اعلام کرده که در سال ۲۰۲۱ گوشی‌های مجهز به این تکنولوژی روانه‌ی بازار می‌شوند.

شیائومی دستیابی به تکنولوژی موردنظر را یک پیشرفت اساسی می‌داند که در نهایت می‌تواند بهترین تجربه مربوط به نمایشگر یکپارچه را امکان‌پذیر کند.

این تکنولوژی شیائومی چگونه کار می‌کند؟

شیائومی می‌گوید برای این فناوری از ترکیب پیکسل جدیدی استفاده کرده که به نمایشگر اجازه می‌دهد نور را از شکاف بین زیرپیکسل‌ها عبور دهد و هرکدام از پیکسل‌ها بدون مشکل مربوط به تراکم از زیرپیکسل‌های RGB بهره می‌برند. به همین خاطر در ناحیه مربوط به دوربین سلفی، تراکم پیکسل‌ها مشابه دیگر بخش‌های نمایشگر است. در ادامه می‌توانید ویدیو مربوط به این تکنولوژی شیائومی را مشاهده کنید.

همچنین نسل سوم این تکنولوژی به لطف طراحی منحصر به فرد به دوربین سلفی زیر نمایشگر اجازه می‌دهد نور بیشتری دریافت کند و در نتیجه عکس‌های سلفی جذاب‌تری ثبت شود. به همین خاطر شیائومی مدعی شده که کیفیت این نوع دوربین‌های سلفی مشابه دوربین‌های سلفی مرسوم خواهد بود.

شیائومی اعلام کرده که تولید انبوه گوشی‌های مبتنی بر این تکنولوژی از سال آینده آغاز می‌شود. بنابراین در سال ۲۰۲۱ اولین پرچم‌دار شیائومی دارای دوربین زیر نمایشگر به دست کاربران می‌رسد.

