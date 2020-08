مشخصات گوشی سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ به طور کامل لو رفت

سونی در نمایشگاه IFA 2019 از گوشی اکسپریا ۵ رونمایی کرد. اما به نظر می‌رسد شرکت ژاپنی قصد دارد در IFA 2020 که تنها ۱ هفته به آغاز آن زمان باقی مانده، پرچم‌دار جدید خود را با نام اکسپریا ۵ مارک ۲ معرفی کند.

ظاهرا سونی به این زودی‌ها قصد تسلیم شدن ندارد و هر سال تعدادی گوشی میان‌رده و پرچم‌دار راهی بازار می‌کند. این در حالی است این شرکت از لحاظ فروش گوشی‌های هوشمند اصلا در شرایط خوبی قرار ندارد. با این حال سونی نه تنها گوشی تولید می‌کند بلکه قیمت زیادی را هم برایشان در نظر می‌گیرد. آخرین گوشی بالارده از این شرکت اکسپریا ۱ مارک ۲ نام داشت که تقریبا ۱۲۰۰ دلار قیمت‌گذاری شد و حالا اکسپریا ۵ مارک ۲ قرار است پرچم‌دار جدید ژاپنی‌ها باشد.

اخیرا تصاویری از این گوشی منتشر شده بود و توانستیم این محصول را از تمامی زوایا مشاهده کنیم اما امروز، مشخصات فنی آن نیز فاش شد که طبق آن، اکسپریا ۵ مارک ۲ قرار است به نمایشگری ۶.۱ اینچی از نوع OLED با وضوح +FHD مجهز شود (۲۵۲۰ × ۱۰۸۰) که نسبت تصویر در آن به ۲۱:۹ می‌رسد. همچنین این نمایشگر از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز نیز پشتیبانی می‌کند که تقریبا به یک استاندارد برای پرچم‌داران سال ۲۰۲۰ تبدیل شده. همچنین هیچ حفره یا ناچی هم درون صفحه حضور ندارد و سونی برخلاف دیگر شرکت‌ها ترجیح داده صرفا حواشی بالا را کمی کاهش دهد و سنسورها و دوربین‌ سلفی را در همان فضا بکار ببرد.

از لحاظ ظاهری تغییر خاصی را به نسبت اکسپریا ۵ شاهد نیستیم. ابعاد این محصصول ۸ × ۶۸ × ۱۵۸ میلی‌متر است در مقایسه با اکسپریا ۵ که با ابعاد ۸۲ × ۶۸ × ۱۵۸ راهی بازار شد و این یعنی نماینده‌ی جدید اندکی از لحاظ ضخامت، باریک‌تر است. این در حالی است که باتری بکار رفته در آن با یک پیشرفت محسوس، از ۳۱۴۰ میلی‌آمپر ساعت در نماینده‌ی قبلی به ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت افزایش پیدا کرد.

قلب تپنده‌ی اکسپریای جدید را پردازده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ تشکیل می‌دهد که گفته می‌شود ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی نیز آن را همراهی خواهد کرد. اینطور به نظر می‌رسد که سونی قصد تولید مدل‌های دیگر با حافظه‌ی داخلی بیشتر را ندارد اما خوشبختانه در همین مدل امکان افزایش ظرفیت حافظه‌ی داخلی از طریق کارت حافظه‌ی جانبی فراهم است.

سونی با دوربین سه‌گانه‌ی اکسپریا ۵ توانست بسیاری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد اما به نظر می‌رسد اکسپریا ۵ مارک ۲ قرار است در این بخش به شکل محسوسی پیشرفته‌تر باشد. با این حال حداقل از لحاظ تعداد و اندازه‌ی سنسورها، فرقی بین دو مدل دیده نمی‌شود. اکسپریا ۵ مارک ۲ به سه دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی، تله‌فوتو و فوق عریض مجهز شده که دوربین اصلی آن از گشودگی دیافراگم f/1.7 با پوشش ۸۲ درجه‌ای بهره می‌برد. گشودگی دیافراگم دوربین تله‌فوتو نیز به f/2.4 می‌رسد و می‌تواند تا ۳ برابر بزرگ‌نمایی اپتیکال داشته باشد. دوربین فوق عریض اما با گشودگی دیافراگم f/2.2 و لنز ۱۶ میلی‌متری، اکنون می‌تواند با زاویه‌ی ۱۲۴ درجه‌ای به عکاسی بپردازد. همچنین کاربران می‌توانند با این گوشی در وضوح ۴K، به ضبط ویدیو‌هایی با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه بپردازند.

اما تنها چیزی که در رابطه با این محصول به مرحلعه‌ی یقین نرسیده، حضور جک هدفون است. معمولا پرچم‌دارهای امروزی به این جک محبوب مجهز نمی‌شوند تا شرکت‌ها بتوانند فروش ایربادزهای خود را افزایش دهند اما برای اکسپریا ۵ مارک ۲ ظاهرا این موضوع صدق نمی‌کند. این چیزی بود که در تصاویر اخیر دیده بودیم و اگر قرار باشد به آن‌ها اعتماد کنیم، بنابراین باید این نکته را هم به مشخات فنی اکسپریای جدید اضافه کرد که جک ۳.۵ میلی‌متری نیز در آن تعبیه شده. لازم به ذکر است گوشی اکسپریا ۱ مارک ۲ هم از این جک بهره می‌برد.

جای تعجب نخواهد داشت اگر شاهد قیمت‌گذاری بالا برای این محصول باشیم. اکسپریا ۵ با قیمت ۱۰۰۰ دلار در سال ۲۰۱۹ راهی بازار شد و اکسپریا ۱ مارک ۲ هم ۱۲۰۰ دلار قیمت داشت. اگر همین رویه‌ی افزایش قیمت را برای نماینده‌ی جدید هم در نظر بگیریم، باید گفت این گوشی حدودا ۱۳۰۰-۱۴۰۰ دلار قیمت‌گذاری می‌شود.

منبع: PhoneArena ,GSMArena

