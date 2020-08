بازار گوشی های هوشمند به دلیل بحران کرونا در وضعیت وخیمی قرار دارد و به نظر می‌رسد برگشت این بازار به وضعیت عادی بیش از یک سال طول می‌کشد. تحلیلگران شرکت IDC برآورد کرده‌اند که این بازار تا سال ۲۰۲۲ به وضعیت دوران پیش از کرونا برنمی‌گردد.

این محققین پیش‌بینی می‌کنند که در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد سالانه ۹ درصدی خواهیم بود. البته باید خاطرنشان کنیم که طبق انتظارات، در سال ۲۰۲۰ بازار گوشی های هوشمند با کاهش ۹.۵ درصدی روبرو می‌شود.

طبق برآوردهای صورت گرفته، با توجه به اینکه در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ بسیاری از کشورها به طور گسترده با پیامدهای بحران کرونا روبرو شده‌اند، آمار فروش گوشی‌ها حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. تحلیلگران بر این باور هستند که گوشی‌های ۵G به شرط آنکه کاهش قیمت آن‌ها ادامه داشته باشد می‌توانند به بهبود آمار فروش کمک کنند. در این گزارش آمده که در سال ۲۰۲۳ گوشی‌های ۵G حدود نیمی از بازار را در بر می‌گیرند.

این پژوهشگران می‌گویند که ماهیت تقریبا ضروری گوشی‌های هوشمند مهم‌ترین نقش را در افزایش فروش آن‌ها ایفا می‌کنند. زیرا به گفته IDC، گوشی‌های هوشمند برای تقریبا تمام کاربران جهان مهم‌ترین پلتفرم برای پردازش محسوب می‌شود. با این حال هنوز هم متغیرهای نامعلوم زیادی وجود دارد.

به‌عنوان مثال هنوز معلوم نیست این بیماری همه‌گیر چه زمانی فروکش خواهد کرد. اما در هر صورت این بحران مربوط به بازار گوشی های هوشمند می‌تواند خبر خوبی برای کاربران باشد زیرا شرکت‌ها برای افزایش آمار فروش باید دست به نوآوری‌های بیشتری بزنند و دیگر نمی‌توانند چندان محافظه‌کارانه عمل کنند.

کاهش شدید آمار فروش گوشی هوشمند در فصل دوم سال ۲۰۲۰

منبع: Android Authority

The post بازار گوشی‌های هوشمند احتمالا در سال ۲۰۲۲ به وضعیت عادی برمی‌گردد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala