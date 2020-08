مدیاتک برای فروش تراشه به هواوی از دولت آمریکا درخواست مجوز کرد

شرکت تایوانی مدیاتک اعلام کرده که برای فروش تراشه‌های خود به هواوی از دولت آمریکا درخواست مجوز کرده است. دولت ترامپ مدتی قبل تحریم‌های علیه هواوی را گسترش داد و طبق این تحریم‌های جدید، شرکت‌ها برای فروش تراشه‌های ساخته شده با تکنولوژی آمریکایی به هواوی باید از دولت آمریکا مجوز مخصوصی دریافت کنند.

در پی اعمال این تحریم‌های جدید، مدیاتک اعلام کرد که تابع مقررات مربوط به تجارت جهانی است و به همین خاطر امیدوار است که بعد از تاریخ ۱۵ سپتامبر برای ادامه عرضه تراشه بتواند از طرف دولت آمریکا مجوز موردنظر را دریافت کند. هواوی هنوز در این رابطه اظهارنظر نکرده است.

چند ماه قبل، آمریکا تحریم جدیدی وضع کرد که باعث شد هواوی امکان تولید تراشه‌های اختصاصی خود را از دست بدهد ولی این شرکت می‌توانست تراشه‌های دیگر شرکت‌ها را خریداری کند. اما حالا طبق این تحریم جدید، هواوی امکان خرید تراشه‌های ساخت شرکت‌های ثالث را هم از دست داده و فقط در صورت دریافت مجوز از دولت آمریکا می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.

به همین خاطر آینده گوشی‌های هواوی در هاله‌ای از ابهام قرار دارند. زیرا هواوی بدون داشتن تراشه نمی‌تواند گوشی‌های جدیدی را تولید کند و بخش موبایل هواوی تعطیل خواهد شد. در همین زمینه می‌توانیم به اظهارات مدیرعامل بخش گجت‌های مصرفی این شرکت اشاره کنیم که مدتی قبل اعلام کرد گوشی‌های هواوی میت ۴۰ آخرین پرچم‌داران مجهز به تراشه‌های کایرین خواهند بود.

تحریم‌های جدید آمریکا و آینده گوشی‌های هواوی

منبع: Android Central

