اینطور که به نظر می‌رسد، گوشی مورد انتظار وان پلاس Clover که پیش‌تر در رابطه با وجود آن شایعاتی شنیده بودیم قرار است یک گوشی اقتصادی باشد که از باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره برده و تنها ۲۰۰ دلار قیمت داشته باشد.

وان پلاس طی سال‌های گذشته استراتژی موفقی را در عرضه‌ی گوشی‌های هوشمند در پیش گرفته؛ یعنی تولید تعداد کمی محصول در هر سال، تجهیز آن‌ها به پردازنده‌ی پرچم‌دار کوالکام و عرضه با قیمت مناسب. با ورود سری وان پلاس ۸ به بازار هم دیگر شاهد هیچ گوشی ۵۰۰ دلاری یا بهتر است بگوییم میان‌رده‌ای از این شرکت نبودیم تا اینکه وان پلاس نورد با پردازنده‌ی ۷۶۵G راهی بازار شد.

بدین ترتیب اکنون این شرکت، رسما یک گوشی میان‌رده در سبد محصولات خود دارد. اما برای موفقیت، به بیش از یک گوشی در هر سری نیاز است و وان پلاس نیز به خوبی این موضوع را می‌داند. در همین راستا به نظر می‌رسد شرکت چینی در حال کار روی محصولی پایین‌رده با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۴۶۰ است. به گفته‌ی یکی از افراد مطلع از فرایند ساخت وان پلاس Clover، عرضه‌ی این محصول قطعی است و همه‌ی بازارها نیز به آن دسترسی خواهند داشت.

اینطور که به نظر می‌رسد نام این محصول، قطعا وان پلاس Clover خواهد بود. محصولی با نمایشگر ۶.۵۲ اینچی از نوع IPS LCD و وضوح ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل، ۴ گیگابایت رم، ۶۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی با قابلیت افزایش از طریق کارت حافظه‌ی جانبی و سنسور اثر انگشت روی پنل پشتی.

روی پنل پشتی این گوشی سه دوربین را شاهد هستیم که شامل دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و دو دوربین ۲ مگاپیکسلی دیگر می‌شوند که به احتمال فراوان سنسور ماکرو و سنجش عمق هستند. اما نکته‌ی هیجان انگیز، باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی وان پلاس Clover است که با شارژر سریع ۱۸ واتی نیز شارژ می‌شود. با در نظر گرفتن کیفیت صفحه، به نظر می‌رسد کاربر حداقل دو روز بتواند روی آن حساب کند.

میان‌رده جدید وان پلاس با نام وان پلاس Clover در گیک‌بنچ دیده شد

در زیر می‌توانید مشخصات کامل مربوط به این گوشی را مشاهده کنید.

وان پلاس Clover اندروید ۱۰ (OxygenOS 10) پردازنده‌ی اسنپدراگون ۴۶۰ (۱۱ نانومتری) با ۴ هسته‌ی Cortex A73 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز و ۴ هسته‌ی Cortex A53 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز – پردازنده‌ی گرافیکی آدرنو ۶۱۰ نمایشگر ۶.۵۲ اینچی +HD از نوع IPS LCD دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی دوربین دوم ۲ مگاپیکسلی (ماکرو) دوربین سوم ۲ مگاپیکسلی (سنجش عمق) حسگر اثر انگشت روی پنل پشتی مجهز به اینترنت ۴G و بلوتوث نسخه‌ی ۵.۰ باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر ۱۸ واتی مجهز به جک هدفون

اسنپدراگون ۴۶۰ پردازنده‌ای است که اوایل امسال راهی بازار شده و به طور کلی عملکرد بسیار بهتری از نسل قبل خود یعنی اسنپدراگون ۴۵۰ دارد (۶۰ درصد عملکرد گرافیکی بهتر). علاوه بر این‌ها، از ۴ هسته‌ی قدرتمند Cortex A73 نیز در آن استفاده شده تا گوشی در انجام فرایند‌های سنگین عملکرد خوبی داشته باشد.

وان پلاس به احتمال فراوان این گوشی را اواخر امسال راهی بازار می‌کند و قیمتی هم که برای آن در نظر گرفته تنها ۲۰۰ دلار است. با نگاهی به مشخصات فنی، می‌بینیم که چنین قیمتی دور از انتظار هم نیست. به نظر می‌رسد وان پلاس با این قیمت، قصد دارد با گوشی‌های شیائومی و ریلمی در بازار گوشی‌های پایین‌رده رقابت داشته باشد.

این اولین باری است که شاهد معرفی محصولی با چنین مشخصات سخت‌افزاری از وان پلاس هستیم چرا که این شرکت معمولا محصولات بالارده راهی بازار می‌کرد. همین مسئله می‌تواند به این معنا باشد که شرکت چینی قصد دارد مانند بسیاری از شرکت‌های موفق دیگر، به تدریج وضعیت خود را در بخش‌های مختلف بازار بهبود بخشد. این شرکت اکنون در بسیاری از بازارها محبوبیت بالایی دارد و ساخت گوشی‌های پایین‌رده می‌تواند تضمینی باشد برای کسب موفقیت‌های بیشتر.

وان پلاس در بازار آمریکا آنقدرها محبوب نیست و حتی وان پلاس نورد هم در این کشور در دسترس قرار نگرفت. به همین دلیل شایعه شده بود این شرکت می‌خواهد دو گوشی دیگر از سری نورد را برای بازار این کشور عرضه کند. شنیده بودیم این دو گوشی یک پایین‌رده و یک میان‌رده خواهند بود که در این صورت، Clover می‌تواند یکی از آن‌ها باشد و با ورودش به ایالات متحده، موفقیت‌های زیادی هم برای وان پلاس در این کشور بدست بیاورد.

اینکه نماینده‌ی جدید وان پلاس دقیقا در چه تاریخی در دسترس قرار می‌گیرد مشخص نیست اما مسلما در روزهای آتی در رابطه با آن بیشتر خواهیم شنید.

اولین ساعت هوشمند وان‌پلاس احتمالا به‌زودی عرضه می‌شود

منبع: Android Central

The post وان پلاس Clover با باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و قیمت ۲۰۰ دلار راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala