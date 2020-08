این روزها به دلیل شرایط موجود در دنیا و نگرانی بابت همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، بسیاری از مردم بیشتر از گذشته نگران هوایی هستند که تنفس می‌کند. با توجه به استفاده روز افزون مردم از ماسک‌های مختلف، شرکت ال‌جی تصمیم گرفته است که از ماسک هوشمند خود رونمایی کند.

این ماسک هوشمند به گونه‌ای طراحی شده است که هوای تنفس شده توسط کاربر را، با استفاده از فیلترهای موجود در آن، به خوبی تصفیه می‌کنند. ال‌جی نام این ماسک هوشمند جدید خود را PuriCare Wearable Air Purifier گذشته است.

در این ماسک از فن‌هایی استفاده شده است که با توجه به سرعت تنفس کاربر و حجم هوایی مورد نیاز برای تنفس، می‌توانند با سه سرعت مختلف به تصفیه هوا بپردازند. در کنار استفاده از فن، ال‌جی برای تصفیه هوای تنفس شده از فیلتر‌های HEPA استفاده کرده است. این فیلتر‌ها مشابه با فیلتر‌هایی هستند که این شرکت کره‌ای در ساخت دستگاه‌های تصفیه‌ی هوای خانگی خود از آن‌ها استفاده می‌کند.

شما بعد از پوشیدن این ماسک هوشمند باید در ابتدا به صورت عادی به نفس کشیدن بپردازید. سنسورهای موجود در این ماسک هوشمند با توجه به سرعت دم و بازدم و حجم هوای مصرفی توسط شما در هر تنفس، سرعت‌ فن‌های این ماسک را تنظیم می‌کند تا بتوانید به راحتی تنفس کنید.

ال‌جی انتظار دارد که، افراد استفاده کننده از این ماسک، بتوانند ساعت‌ها از آن به راحتی استفاده کنند. نیروی محرکه فن‌های به کار رفته در این ماسک از یک باتری با ظرفیت ۸۲۰mAH تامین می‌شود که می‌تواند با یک بار شارژ، به صورت مداوم تا ۸ ساعت کار کند.

علاوه بر سنسور تشخیص نحوه‌ی تنفس، سیستم‌های دیگری هم در درون این ماسک قرار دارند که با در نظر گرفتن نحوه‌ی تنفس، شرایط موجود و تغییر سرعت فن‌ها؛ باعث می‌شوند که کاربر در تمامی مدت استفاده از این ماسک هوشمند به راحتی تنفس کند.

ال‌جی در این ماسک به فکر نحوه‌ی ضدعفونی کردن آن هم بوده است. زمانی که از این ماسک استفاده نمی‌کنید، می‌توانید آن را در محفظه‌ی مخصوص آن قرار دهید تا به وسیله‌ی نورهای فرابنفش قرار گرفته در این محفظه، ماسک ضد عفونی شود. این محفظه مخصوص علاوه‌بر ضدعفونی کردن ماسک، به شارژ کردن آن هم می‌پردازد تا برای استفاده بعدی آماده باشد.

کاربران می‌توانند با وصل کردن این ماسک هوشمند به تلفن همراه‌شان از اطلاعاتی در رابطه با زمان تعویض فیلتر‌ها آگاه شوند. ال‌جی در رابطه با قسمت‌های استفاده شده در این ماسک می‌گوید «تمامی قسمت‌های این ماسک قابل تعویض هستند و این قسمت‌ها به گونه‌ای ساخته شده‌اند که بعد از تعویض بتوان آن‌ها را بازیافت کرد».

متاسفانه اطلاعات چندانی در رابطه با قیمت این ماسک و زمان عرضه‌ی آن مشخص نشده است، اما انتظار داریم که در رویداد IFA که در ماه سپتامبر (شهریور ماه) برگزار می‌شود شاهد منتشر شدن اطلاعات بیشتری در رابطه با این ماسک هوشمند باشیم.

اگر ممکن است که این سوال برای شما پیش بیاید که چرا ال‌جی اقدام به ساخت این ماسک هوشمند کرده است؛ باید بگوییم که قبل از رونمایی از این ماسک هوشمند، شرکت ال‌جی سابقه‌ی درخشانی را در تولید بسیاری از محصولات مرتبط با تهویه‌‌ی مطبوع دارد. علاوه‌بر این، پیش‌تر شاهد رونمایی از وسایلی توسط این شرکت کره‌ای بود‌ه‌ایم که با استفاده از نور فرابنفش به ضدعفونی کردن دستگاه‌های مختلف می‌پرداخت.

قبل از رونمایی از این ماسک هوشمند، این شرکت کره‌ای از دستگاهی رونمایی کرده بود که می‌توانست با استفاده از نور فرابنفش به پاکسازی دستگیره‌های پله‌های برقی بپردازد، تا با استفاده از آن آلودگی دست افراد در زمان استفاده از پله برقی کاهش یابد.

