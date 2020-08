شیائومی می ۱۰ اولترا یکی از بهترین پرچم‌دارهای حال حاضر در بازار است که اخیرا معرفی شده و متاسفانه تنها در کشور چین در دسترس قرار دارد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، غول چینی در حال کار روی محصولات دیگری با نام شیائومی می ۱۰T پرو و می ۱۰T است و قصد دارد آن‌ها‌ را در تمامی بازارها در دسترس قرار دهد.

سری می ۱۰ شیائومی محصولات بسیار زیادی را شامل می‌شود. سری اول، می ۱۰ و می ۱۰ پرو نام داشتند که می ۱۰ لایت نیز بعدها به آن‌ها اضافه شد. چند روز پیش بود که می ۱۰ اولترا وارد بازار شد و حالا به نظر می‌رسد شیائومی در حال کار روی می ۱۰T و می ۱۰T پرو است.

تعدادی از اعضای XDA Developers، روز گذشته با بررسی کدهای رابط کاربری MIUI 12، محصولاتی را با نام‌ رمز آپولو (apollo) و آپولو پرو (apollo pro) مشاهده کردند که می‌توان آن‌ها را همان می ۱۰T و می‌ ۱۰T پرو دانست. علت اینکه فکر می‌کنیم نماینده‌های جدید اینگونه نام‌گذاری می‌شوند، سیاست خود شیائومی در قبال نام‌گذاری محصولاتش است؛ مثلا می ۹T و می ۹T پرو.

همچنین به نظر می‌رسد شیائومی دو نسخه از این گوشی را برای عرضه در بازار هندوستان و دیگر بازارها در نظر دارد. کاری که معمولا از این شرکت شاهد هستیم. اما در رابطه با می ۱۰T چه اطلاعاتی داریم؟ با بررسی کدهای برنامه‌ی دوربین شیائومی، اعضای XDA Developers دریافتند محصول جدید ۳ دوربین خواهد داشت که سنسور اصلی آن ۶۴ مگاپیکسلی است. مدل پرو هم از همین تعداد دوربین بهره می‌برد منتها سنسور اصلی در آن ۱۰۸ مگاپیکسلی بزرگی دارد.

شیائومی از سومین نسل تکنولوژی دوربین زیر نمایشگر رونمایی کرد

سری می ۹T از برخی جهات از مدل استاندارد خود بهتر ظاهر شدند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ظاهری جذاب‌تر و باتری قوی‌تر اشاره کرد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی این بار حداقل در بخش دوربین تصمیم گرفت مدل T را ضعیف‌تر از مدل استاندارد راهی بازار کند. چرا که می ۱۰ و می ۱۰ پرو هر دو به دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی مجهز شده‌ بودند. اما ظاهرا در این گوشی‌ها تمرکز آنقدرها روی دوربین منعطف نشده.

اما اخیرا شخصی با نام Abhishek Yadav جزئیاتی از مدل پروی این محصول منتشر کرده که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، نمایشگر ۱۴۴ هرتزی و حسگر اثرانگشت ادغام شده با کلید پاور اشاره کرد. Yadav همچنین در توییتر اقدام به انتشار تصاویری از این گوشی‌ها کرده که از صحت آن‌ها مطلع نیستیم چرا که هیچ سابقه‌ای از این فرد در اختیار نداریم تا عملکرد او را در افشای خبرها ارزیابی کنیم. اما حساب کاربری TechTipster نیز تصاویر واقعی این گوشی‌ها را با کاربران به اشتراک گذاشت که با تصویر منتشر شده توسط Yadav همخوانی دارد.

ویدیوی کالبدشکافی شیائومی می ۱۰ اولترا

وجود نمایشگر ۱۴۴ هرتزی می‌تواند خبر بسیار خوبی برای علاقه‌مندان به بازی باشد چون به این معناست که محصول مورد نظر یک پرچم‌دار خواهد بود و از آن جایی هم که شیائومی قصد دارد آن را به بازارهای جهانی هم عرضه کند، در واقع یعنی کاربران به محصولی نه چندان گران قیمت اما بسیار قدرتمند دسترسی خواهند داشت. اینکه مدل استاندارد به چه قابلیتی مجهز شده مشخص نیست اما قطعا تفاوتی بین آن‌ها وجود دارد که فعلا از آن بی‌خبریم.

اگر طبق شایعات، می ۱۰T پرو از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره ببرد، قطعا شارژر پرسرعتی هم برای آن در نظر گرفته خواهد شد. حال اینکه این شارژر همان شارژر ۱۲۰ واتی عرضه شده به همراه می ۱۰ اولترا است یا خیر مشخص نیست. همچنین انتظار داریم قلب تپنده‌ی می ۱۰T پرو را پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ یا ۸۶۵ پلاس تشکیل دهد.

می ۱۰T و می ۱۰T پرو قرار است به زودی راهی بازار شوند اما متاسفانه از تاریخ دقیق عرضه‌ی آن‌ها مطلع نیستیم. با این حال اواخر سال جاری می‌تواند محتمل‌ترین زمان باشد. به خاطر داشته باشید هنوز صحت خبرهای منتشر شده در رابطه با این گوشی‌ها مشخص نیست و نمی‌توانیم به طور حتم بگوییم همه‌ی آنچه که گفته شده صحیح است. انتظار می‌رود به زودی در رابطه با جزئیات آن خبرهای بیشتری بشنویم. بنابراین توصیه می‌شود تا آن زمان، خبرهای منتشر شده را در حد یک شایعه بدانید.

دوربین شیائومی می ۱۰ اولترا در صدر جدول وب‌سایت DxOMark قرار گرفت

منبع: Tech Radar

The post پرچم‌دار بعدی شیائومی با نام می ۱۰T پرو وارد بازار جهانی خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala