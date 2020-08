پس از یک سال فعالیت بدون سروصدا در زمینه‌ی پیوند هوش مصنوعی با مغز انسان، اکنون ایلان ماسک از پیشرفت‌های تازه‌ی پروژه‌ی «نورالینک» (Neuralink) خود رونمایی کرد.

ساعاتی پیش، مراسم معرفی دستاوردهای جدید نورالینک برگزار شد و این شرکت جنبه‌هایی از پیشرفت خود در حوزه‌ی مهندسی پزشکی را به نمایش گذاشت، به برخی پرسش‌های مطرح شده پاسخ داد و البته پرسش‌های بیشتری را نیز در ذهن ایجاد کرد.

به نوشته‌ی Teslarati، ایلان ماسک در همان ابتدای سخنان خود هدف این مراسم را کاربردی کردن نورالینک عنوان کرد. به گفته‌ی او هر کسی در برهه‌ای از زندگی با مشکلی در مغز یا ستون فقرات مواجه می‌شود. اندام‌هایی که ذاتاً از سیگنال‌های الکتریکی استفاده می‌کنند. بنابراین برای حل مشکلات الکتریکی، راه حل‌های الکتریکی لازم است. او افزود: «هدف نورالینک، حل این مشکلات برای هر کسی است که بخواهد. کاربری آن آسان و برگشت‌پذیر است و اثر منفی ندارد.»

در طول این برنامه از دو خوک برای نمایش عملکرد نورالینک بر روی مغز استفاده شد. یکی از آن‌ها با نام «گرترود» (Gertrude) به مدت دو ماه از ایمپلنت نورالینک استفاده می‌کرد که سالم و خوشحال به نظر می‌رسید. «دوروتی» (Dorothy) خوک دیگر نیز پیش از آن از نورالینک استفاده کرده و این وسیله اکنون بدون عوارض جانبی برداشته شده است.

پس از کمی تأخیر به دلیل بازیگوشی این خوک‌ها، عملکرد دستگاه نصب شده بر روی گرترود به نمایش گذاشته شد. گفتنی است ایمپلنت‌های عصبی نصب شده می‌تواند با خواندن فعالیت عصبی، کلیه‌ی حرکات اندام خوک را پیش‌بینی کند. در این مراسم، هر بار خواندن این داده‌ها روی نمایشگر نشان داده شد و یک نت موسیقی نیز هنگام پردازش داده‌ها ضمیمه شده بود.

تازه‌ترین ایمپلنت نورالینک با نام «لینک V0.9» شناخته می‌شود و پیشرفته قابل توجهی نسبت به سال گذشته دارد و بسیار ساده شده است. طراحی تازه‌ی آن باعث می‌شود که بسیار کوچک و از نظر ظاهری تقریبا پنهان باشد. تنها یک شکاف کوچک در بیرون ایجاد می‌شود که می‌تواند به وسیله‌ی مو پوشانده شود. ماسک این موضوع را با کمی شوخی عنوان کرد و گفت: «این مانند یک دستبند هوشمند با سیم‌هایی بسیار ریز در جمجمه‌ی شماست. شاید من هم‌اکنون یکی داشته باشم و شما ندانید!»

این ایمپلنت کار گذاشته شده به صورت القایی شارژ می‌شود. مشابه چیزی که در شارژ بی‌سیم تلفن‌های هوشمند می‌بینیم. این دستگاه هم‌چنین قابلیت‌هایی مانند ساعت‌های هوشمند امروزی خواهد داشت.

ایمپلنت نورالینک توسط یک ربات هوشمند کار گذاشته می‌شود که برای انجام آن به استعداد مهندسی نیاز است. ربات V2 نسخه‌ای ارتقاء یافته از مدل سال گذشته به نظر می‌رسد. الکترودها بدون بیهوشی عمومی، بدون خونریزی و بدون آسیب قابل توجهی کار گذاشته می‌شود. این رباتِ توسعه یافته، تا کنون کاشت همه‌ی ایمپلنت‌های نصب شده را به خوبی انجام داده است. عملیات کاشت ایمپلنت و برداشتن آن نیز بدون عوارض جانبی امکان‌پذیر است.

از دیگر ویژگی‌های جالب نورالینک می‌توان به قابلیت کاشت چندین دستگاه اشاره کرد. می‌توان از چند دستگاه استفاده کرد تا به صورت یکپارچه با هم کار کنند. علاوه بر اینکه دارای یک اپلیکیشن برای اتصال به تلفن همراه نیز هست.

این محصول ایلان ماسک در ماه جولای توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) به عنوان یک پیشرفت بزرگ شناخته شد و شرکت نورالینک با این سازمان همکاری می‌کند تا فناوری به کار رفته را تا حد امکان ایمن سازد.

نورالینک در نهایت می‌تواند در عمق بیشتری از مغز کار گذاشته شود تا به عملکردهای بیشتری از قشر فوقانی مغز دست یابد. برای نمونه می‌توان به عملکردهای حرکتی، افسردگی و اعتیاد اشاره کرد.

نصب نورالینک بدون نیاز به بیهوشی عمومی کمتر از ۱ ساعت طول می‌کشد. کاربران می‌توانند این عمل را صبح انجام دهند و بعد در طول روز به خانه بازگردند.

به نظر می‌رسد که ایده‌ی سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی پیوند هوش مصنوعی با مغز انسان پس از حضور ایلان ماسک در کنفرانس برنامه‌نویسی ری‌کد واکس مدیا (Vox Media) در سال ۲۰۱۶ به ذهن او رسیده است. تا پیش از آن چندین بار از دستگاه توری‌های عصبی سخن گفته بود اما در این کنفرانس اعلام کرد که شاید خود را در این زمینه محک بزند. چند ماه بعد و طی برنامه‌ای اینترنتی او از کار بر روی این ایده خبر داد.

در این برنامه «تیم اربن» (Tim Urban) در توضیح فعالیت او گفت: «او نورالینک را برای شتاب دادن به سرعت ما در این دوران جادویی آغاز کرده است. دورانی که هر کسی بخواهد، بتواند هوش مصنوعی خود را داشته باشد و به این ترتیب میلیاردها انسان با هوش انسانی-مصنوعی داشته باشیم. جهانی که در آن هوش مصنوعی می‌تواند از مردم، با مردم و برای مردم باشد.» با توجه به این چشم‌انداز رویداد ۲۰۲۰ نورالینک تأثیرگذارتر هم دیده می‌شود.

اگرچه در حال حاضر ایلان ماسک بازار کاربرد این فناوری را محدود می‌بیند. او در مراسم امروز در زمینه‌ی تولید انبوه نورالینک گفت: «فاصله‌ی زیادی بین دستگاه پزشکی تجربی برای استفاده در بیماران دارای مشکلات پزشکی زیاد و استفاده‌ی گسترده‌ی آن توسط مصرف‌کنندگان انبوه وجود دارد. دستیابی به این امر دشوارتر از ساخت نمونه‌های اولیه‌ی کوچک است.»

باید دید آیا پیشرفت‌های قبلی ماسک در صنعت هوافضا، و گام‌های او در حوزه‌ی پزشکی می‌تواند مردم را برای استفاده از هوش مصنوعی در بدن خود ترقیب کند و موجب تولید انبوه نورالینک در آینده‌ای نزدیک شود؟

