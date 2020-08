هواوی بعد از فقط چند سال موفق شد به برند مشهوری در حوزه گوشی‌های هوشمند تبدیل شود. اگر از گوشی هواوی استفاده می‌کنید، به احتمال زیاد قلب تپنده آن یکی از تراشه‌های کایرین است که توسط HiSilicon تولید می‌شود؛ این یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هواوی محسوب می‌شود که مقر اصلی آن در شنژن چین قرار دارد. البته به توجه به وضعیت فعلی، هواوی باید تغییرات زیادی را پشت سر بگذارد که در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

هواوی مانند شرکت‌های اپل و سامسونگ، تراشه‌های مورد نیاز خود را طراحی می‌کند. چنین کاری به هواوی اجازه می‌دهد که کنترل بیشتری بر روی سخت‌افزار و نرم‌افزار گوشی‌های خود داشته باشد و در نتیجه گوشی‌های این شرکت حرف بیشتری برای گفتن خواهند داشت. از این لحاظ، HiSilicon به یک بخش ضروری برای موفقیت گوشی‌های هواوی تبدیل شده است. در ادامه به طور مفصل به این بخش از شرکت هواوی می‌پردازیم.

تاریخچه مختصر HiSilicon

هواوی یکی از شرکت‌های قدیمی در حوزه تجهیزات مخابراتی محسوب می‌شود. این شرکت در سال ۱۹۸۷ توسط مهندس سابق ارتش آزادی‌بخش خلق چین، رن ژنگفی، تاسیس شد. این حقیقت به شدت بر نگرش دولت ایالات متحده نسبت به هواوی تاثیر گذاشته که این اختلاف طی ماه‌های اخیر با تصویب تحریم‌های مختلف تشدید یافته است.

هواوی بخش موبایل خود را در سال ۲۰۰۳ تاسیس کرد و در سال ۲۰۰۴ اولین گوشی خود به نام C300 را روانه‌ی بازار کرد. در سال ۲۰۰۹، اولین گوشی اندرویدی هواوی به نام U8820 به دست کاربران رسید. در سال ۲۰۱۲ هم شاهد معرفی اولین گوشی ۴G هواوی به نام Ascend P1 بودیم. هواوی پیش از گوشی‌های هوشمند، تجهیزات شبکه‌های مخابراتی را برای مشتریان خود در سرتاسر جهان ارائه می‌کرد و هنوز هم فروش این تجهیزات بخش اصلی کسب‌وکار این شرکت به حساب می‌آید.

HiSilicon در سال ۲۰۰۴ برای طراحی انواع مدارهای مجتمع و ریزپردازنده‌های مختص طیف وسیعی از محصولات الکترونیکی مختلف مانند تراشه‌های روتر و مودم‌های مورد نیاز برای تجهیزات مخابراتی خود تاسیس شد. در سال ۲۰۱۱ که ریچارد یو به‌عنوان رییس هواوی انتخاب شد، این شرکت تصمیم گرفت به سمت طراحی تراشه‌های موبایل هم حرکت کند.

دلیل چنین تصمیمی ساده بود؛ تراشه‌های اختصاصی به هواوی اجازه می‌داد که خود را از دیگر تولیدکنندگان چینی متمایز کند. اولین تراشه‌های موبایل هواوی سری K3 در ۲۰۱۲ بود اما در آن دوران هواوی برای بیشتر گوشی‌های خود همچنان از تراشه‌های ساخت دیگر شرکت‌ها استفاده می‌کرد. اما در سال ۲۰۱۴ برند کایرین متولد شد و گوشی‌های هواوی P6S، Ascend P7 و تبلت مدیاپد با تراشه کایرین ۹۱۰ روانه‌ی بازار شدند.

مانند دیگر تراشه‌های موبایل، پردازنده‌های HiSilicon مبتنی بر معماری Arm هستند. برخلاف اپل، HiSilicon هسته‌های سفارشی برای پردازنده‌ها را طراحی نمی‌کند و از همان طرح‌های ارائه‌شده توسط Arm بهره می‌برد. اما در کنار آن، این تراشه‌های هواوی حاوی مودم اختصاصی، پردازنده‌های سیگنال تصویر و بخش‌های مربوط به یادگیری ماشینی هستند که توسط این شرکت تولید می‌شوند. هواوی تراشه‌های کایرین را به دیگر شرکت‌ها نمی‌فروشد و فقط گوشی‌های هواوی همراه با آن‌ها روانه‌ی بازار می‌شوند.

HiSilicon، هواوی و تحریم آمریکا

هواوی در سال ۲۰۲۰ با مشکلات فزاینده‌ای روبرو شده است و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها مشکلات به پایان برسند. تحریم‌های آمریکا باعث شد که هواوی گوشی‌های خود را بدون سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل راهی بازار کند. به همین خاطر این شرکت بودجه هنگفتی را به توسعه سرویس‌های موبایل هواوی موسوم به HMS اختصاص داده تا جای خالی سرویس های گوگل کمتر احساس شوند.

چند ماه قبل آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه هواوی وضع کرد که طبق آن‌ها شرکت‌های تولیدکننده تراشه مانند TSMC دیگر نمی‌توانند برای HiSilicon و دیگر زیرمجموعه‌های هواوی تراشه تولید کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در انبارهای هواوی فقط تعداد محدودی تراشه پرچم‌دار باقی مانده است. به همین خاطر اعلام شد که هواوی برای گوشی‌های جدید خود قصد دارد از تراشه‌های ساخت دیگر شرکت‌ها مانند مدیاتک استفاده کند.

در این میان باید بگوییم که HiSilicon سال‌ها وقت صرف توسعه تکنولوژی‌های اختصاصی کرده و حالا آن‌ها را از دست داده است. بدون داشتن تراشه‌های کایرین، گوشی‌های هواوی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی خود را از دست می‌دهند.

همان‌طور که گفتیم هواوی بعد از تصویب تحریم‌های جدید امیدوار بود که بتواند با مدیاتک همکاری کند. اما آمریکا بار دیگر فشار را بر روی این شرکت افزایش داده و هواوی دیگر نمی‌تواند تراشه‌های خارجی مبتنی بر تکنولوژی‌های آمریکایی را خریداری کند. در نتیجه مدیاتک برای فروش تراشه به هواوی از دولت آمریکا درخواست مجوز کرده است که معلوم نیست آیا با این درخواست موافقت می‌شود یا نه.

آیا هواوی بدون داشتن تراشه‌های اختصاصی کایرین می‌تواند دوام بیاورد؟

رقابت HiSilicon و کوالکام

هواوی در گذشته یکی از بزرگ‌ترین خریداران تراشه‌های اسنپ‌دراگون بود و در سال‌های اخیر برخی از گوشی‌های ارزان‌قیمت آنر با تراشه‌های کوالکام به دست کاربران رسیده‌اند. با این حال، محبوب‌ترین گوشی‌های هواوی از تراشه‌های اختصاصی این شرکت بهره می‌برند. با افزایش سهم این شرکت در بازار گوشی‌های هوشمند، شرکای کوالکام هم تحت فشار قرار گرفته‌اند.

اگرچه تراشه‌های کوالکام همچنان قلب تپنده اکثریت گوشی‌های اندرویدی را تشکیل می‌دهند، اما صعود هواوی به عنوان سه شرکت برتر باعث شده این شرکت به رقیب قدری تبدیل شود. مدیر HiSilicon در سال ۲۰۱۸ در جریان مصاحبه‌ای گفته که کوالکام را به‌عنوان مهم‌ترین رقیب این شرکت می‌بیند.

به طور خلاصه مدتی بعد از معرفی اولین تراشه‌های هواوی، درگیری بین این شرکت و کوالکام آغاز شد. علی‌رغم اینکه در آن دوران هواوی هنوز مشتری کوالکام بود، اما کوالکام به طور گسترده اطلاعات مربوط به تراشه‌های خود را مخفی می‌کرد زیرا نگران رسیدن این اطلاعات به دست کارکنان HiSilicon بود. البته نگرانی کوالکام احتمالا چندان بی‌اساس نبوده زیرا در همان زمان کارکنان هواوی اشاره کردند که وقتی به همراه گوگل بر روی نکسوس ۶P کار می‌کردند، در زمینه‌ی بهینه‌سازی نرم‌افزار و سخت‌افزار اطلاعات زیادی به دست آورده‌اند.

خارج از دنیای تراشه‌های موبایل، این دو شرکت در زمینه‌ی پتنت‌های اینترنت اشیاء و تکنولوژی‌های مربوط به ۵G هم درگیری‌های زیادی داشته‌اند. کوالکام در زمینه‌ی پتنت‌های استانداردهای CDMA، ۳G و ۴G حرف اول را می‌زند و همچنین موفقیت این شرکت در زمینه‌ی عرضه‌ی تراشه‌های مجهز به مودم یکپارچه باعث شده تراشه‌های این شرکت محبوبیت زیادی پیدا کنند. اما در زمینه‌ی ۵G، هواوی موفق شده تعداد زیادی پتنت ارزشمند در زمینه‌ی گجت‌های مصرفی و زیرساخت را ثبت کند و به همین خاطر در این زمینه به رقیب مهمی برای یکدیگر بدل شده‌اند.

تراشه های کایرین

جدیدترین تراشه پرچم‌دار ساخت HiSilicon کایرین ۹۹۰ نام دارد. از جمله گوشی‌های مبتنی بر آن می‌توانیم به گوشی‌های هواوی P40 و آنر ۳۰ پرو پلاس اشاره کنیم.

همان‌طور که از تمام تراشه‌های پرچم‌دار انتظار داریم، در این تراشه بخش‌های قدرتمندی تعبیه شده است. پردازنده ۸ هسته‌ای تشکیل شده از Cortex-A76 و A55 به همراه پردازنده گرافیکی Mali-G76 MP16 این تراشه را به قدرتمندترین محصول HiSilicon تبدیل کرده‌اند. البته در مقایسه با رقبای خود این تراشه ضعف‌هایی هم دارد.

هواوی برای این تراشه از واحدهای پردازش تصویر و ویدیو بهتری استفاده کرده که امکانات مربوط به این حوزه را افزایش می‌دهند و همچنین نباید مودم ۵G یکپارچه آن را از قلم بیندازیم. از دیگر ویژگی‌های مهم آن می‌توانیم به واحد پردازش عصبی دوگانه مبتنی بر معماری اختصاصی هواوی موسوم به داوینچی اشاره کنیم.

نسل قبلی این تراشه به نام کایرین ۹۸۰ هم شباهت زیادی به کایرین ۹۹۰ دارد که البته از ویژگی‌های ضعیف‌تر بهره می‌برد و فاقد مودم ۵G و برخی امکانات پیشرفته مربوط به دوربین است. اما این تراشه همچنان حرف زیادی برای گفتن دارد و تعداد زیادی از گوشی‌های هواوی و آنر همراه با آن عرضه شده‌اند.

برای گوشی‌های میان‌رده و در کل مقرون به صرفه، هواوی سری تراشه‌های کایرین ۸۰۰ را اختصاص داده است. به‌عنوان مثال می‌توانیم به تراشه کایرین ۸۲۰ اشاره کنیم که از فناوری ۵G هم پشتیبانی می‌کند. تراشه‌های سری ۷۰۰ و ۶۰۰ هم برای گوشی‌های پایین‌رده مورد استفاده قرار می‌گرفتند که البته HiSilicon آن‌ها را بازنشسته کرده است. در ضمن نباید تعبیه برخی تراشه‌های مدیاتک در تعدادی از گوشی‌های پایین‌رده هواوی را از قلم بیندازیم.

HiSilicon در سال ۲۰۲۱

شرکت HiSilicon مانند هواوی به سرعت رشد کرده است. یک شرکت ناشناخته در حوزه تراشه‌ها در عرض چند سال موفق شده به نام مهمی در این حوزه بدل شود. بدون شک تراشه‌های HiSilicon نقش مهمی در موفقیت و افزایش محبوبیت گوشی‌های هواوی و آنر داشته‌اند. با وجود این قدرت، به دلیل تحریم‌های گسترده آمریکا گوشی‌های هواوی میت ۴۰ آخرین گوشی‌های مجهز به تراشه‌های کایرین خواهند بود.

در رابطه با آینده HiSilicon و به‌خصوص تراشه‌های کایرین با قاطعیت نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. ساخت تراشه‌های قدرتمند حداقل تا چند سال آینده در کشور چین امکان‌پذیر نیست و درگیری با دولت آمریکا بر روی فعالیت‌های هواوی در زمینه‌ی زیرساخت‌های ۵G هم تاثیر زیادی داشته است. HiSilicon و هواوی ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و آینده هر دو آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تحریم‌های جدید آمریکا و آینده گوشی‌های هواوی

