فروش بالاتر از انتظار سری گلکسی نوت ۲۰ در انگلستان

عرضه‌ی گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ با بدشانسی‌های زیادی همراه بود. از طرفی قیمت بسیار بالای سامسونگ برای آن‌ها و از طرفی همزمان شدن با شیوع ویروس کرونا که بسیاری‌ از کاربران را نسبت به خرید کهکشانی‌ها دلسرد کرده بود. از آن جایی که سری نوت معمولا محبوب‌تر هستند، کاربران زیادی از این بابت که سامسونگ اشتباه قبل را هنگام عرضه‌ی این سری نیز تکرار می‌کند نگران بودند اما اینطور که به نظر می‌رسد، حداقل در انگلستان فروش گلکسی نوت ۲۰ طبق برنامه‌های غول کره‌ای پیش می‌رود.

به گزارش شعبه‌ی انگلستان سامسونگ، سری گلکسی نوت ۲۰ توانستند رکورد فوق‌العاده‌ای از لحاظ فروش از خود به جای بگذارند. طبق این گزارش، گوشی‌های این سری ۴۹ درصد از سری نوت ۱۰ فروش بیشتری داشتند. این در حالی است که نه تنها سایه‌ی سنگین کرونا هنوز هم حس می‌شود، بلکه نماینده‌های جدید سامسونگ قیمت بالایی هم دارند.

اما در بین تمام رنگ بندی‌های موجود برای این دو گوشی، رنگ برنزی که اتفاقا رنگ سال سامسونگ هم به حساب می‌آید و واقعا نیز زیباست، تقاضای بسیار زیادی داشته. به گفته‌ی سامسونگ، ۴۶ درصد کل فروش گوشی‌های سری نوت ۲۰ متعلق به رنگ برنزی بوده. هنوز مشخص نیست، دیگر رنگ‌ها (سبز، خاکستری، مشکی و سفید) به صورت مجزا چه عملکردی از خود به نمایش گذاشتند اما با این حال به نظر می‌رسد همه‌ی آن‌ها در مجموع تنها ۵۴ درصد از کل فروش را تشکیل دادند.

تست باتری گلکسی نوت ۲۰ اولترا

متاسفانه آمار دقیق فروش گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا مشخص نشده اما خب با نگاهی به سری گلکسی اس ۲۰ و علاقه‌ی زیاد مردم برای خرید مدل اولترای آن، به نظر می‌رسد در این سری نیز مدل اولترا فروش بهتری داشته باشد. البته قابلیت‌های جذاب‌تر نوت ۲۰ اولترا هم می‌توانند در فروش بیشتر آن تاثیرگذار باشند. برای مثال این گوشی نمایشگری ۶.۹ اینچی از نوع Dynamic AMOLED داشته که رفرش ریت آن به ۱۲۰ هرتز می‌رسد. گوشه‌های خمیده‌ی نمایشگر نیز زیبایی خاصی به محصول بخشیده. در طرف مقابل اما نوت ۲۰ نمایشگری تخت داشته که رفرش ریت در آن به ۶۰ هرتز می‌رسد. حتی وضوح تصویر آن نیز از +QHD به +FHD کاهش پیدا می‌کند.

در بازار اروپا گلکسی نوت ۲۰ اولترا با ترکیب سخت‌افزاری اگزینوس ۹۹۰، ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی به عنوان نسخه‌ی پایه به فروش می‌رسد. این در حالی است که میزان رم در مدل استاندارد به ۸ گیگابایت می‌رسد که همین موضوع می‌تواند دلیل خوبی برای افزایش فروش گلکسی نوت ۲۰ اولترا باشد.

همچنین مدل اولترا از دوربین‌ اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، دوربین ۱۲ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال و ۵۰ برابری هیبریدی و فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی بهره می‌برد که این میزان در مدل استاندارد به ۱۲، ۶۴ با بزرگ‌نمایی ۳ برابری هیبریدی و ۱۲ مگاپیکسلی تغییر پیدا می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد توجیه خوبی برای نماینده‌ی قدرتمندتر وجود دارد. البته‌ همه‌ی این‌ها در شرایطی است که بتوانید حداقل ۱۳۰۰ دلار برای آن بپردازید.

مقایسه تست سقوط گلکسی نوت ۲۰ اولترا با آیفون ۱۱ پرو مکس

