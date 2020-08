سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که، اگر آمریکا اپ «وی‌چت» (Wechat) را ممنوع کند، مردم این کشور هیچ دلیلی برای استفاده از تلفن‌های همراه آیفون یا دیگر محصولات اپل ندارند.

بعد از اعلام رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر ممنوع کردن فعالیت اپ‌های چینی وی‌چت و «تیک‌تاک» (Tik Tok)، تنش میان آمریکا و چین وارد مرحله‌ی جدیدی شده است.

اپ وی‌چت یکی از اپ‌های بسیار مهم در کشور چین است که مردم این کشور جهت انجام کارهایی مانند فرستادن پیام، پرداخت‌های مالی و حتی به عنوان شبکه‌ی اجتماعی از آن استفاده می‌کنند. این اپ توسط شرکت Tencent توسعه داده شده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین، Lijian Zhao، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد، اگر فرمان ممنوع شدن استفاده از اپ‌های چینی اجرا شود، چینی‌ها هیچ دلیلی برای استفاده از آیفون یا نگه‌داری محصولات اپل نخواهند داشت.

او در ادامه به ابراز نگرانی در رابطه با سیاست‌های آمریکا پرداخت و گفت «سیاست‌های آمریکا دارای قدرت بسیار زیادی هستند که می‌توانند باعث مختل شدن فعالیت شرکت‌های غیرآمریکایی شوند».

چرا هند ده‌ها اپلیکیشن چینی را مسدود کرده است؟

فرمان ترامپ در رابطه با ممنوعیت اپ‌های چینی وی‌چت و تیک‌تاک به این دلیل است که آمریکا عقیده دارد استفاده از این اپ‌ها تهدیدی برای امنیت کاربران در سرتا‌سر جهان است. دولت آمریکا در رابطه با فعالیت این اپ‌ها در خاک آمریکا گفته است «اگر این اپ‌ها می‌خواهند که در آمریکا به فعالیت خودشان ادامه بدهند باید توسط شرکت‌های آمریکایی خریداری شوند». دولت چین در رابطه با این موضوع، موضع محکمی را در رابطه با عدم فروش این اپ‌ها دنبال می‌کند.

برخی گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که، در صورتی که شرکت‌های آمریکایی بتوانند استفاده از این اپ‌ها را تنها در خاک آمریکا ممنوع کنند، مشکلی در فروش محصولات‌شان یا همکاری‌های تجاری آن‌ها با چین به وجود نخواهد آمد. اگرچه پیش بینی می‌شود حذف کامل اپ وی‌چت از اپ استور در تمامی دنیا باعث کاهش فروش ۳۰% آیفون و دیگر محصولات اپل خواهد شد.

بعضی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند اپل، از دولت آمریکا درخواست کرده‌اند که به فرمان ممنوع شدن ا‌پ‌های وی‌چت و تیک‌تاک در آمریکا پایان دهد. آن‌ها در درخواست خود گفته‌اند که، اجرا شدن این فرمان باعث به وجود آمدن ضررهای زیادی برای شرکت‌هایی آمریکایی خواهد شد. به طور حتم در صورت اجرا شدن این فرمان، این شرکت‌ها جهت فروش محصولاتشان در چین با مشکلاتی رو‌به‌رو خواهند شد.

جنگ تجاری آمریکا و چین؛ چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان گوشی‌های چینی

