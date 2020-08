وان پلاس نورد و گوگل پیکسل ۴a، دو مورد از بهترین میان‌رده‌های بازار به حساب می‌آیند که در حال حاضر در دسترس قرار داشته و قابلیت‌های بسیار خوبی را نیز در خود جای داده‌اند. اگرچه از لحاظ مشخصات فنی این دو محصول تا حدودی متفاوت هستند اما تقریبا در یک بازه‌ی قیمتی قرار می‌گیرند. در همین راستا تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی‌ گوگل پیکسل ۴a با وان پلاس نورد بپردازیم تا ببینیم در نهایت کدام یک از این دو می‌توانند بهتر از دیگری نیازهای کاربران را پوشش دهند.

گوگل پیکسل ۴a در بازار اروپا ۳۵۰ تا ۳۹۰ یورو قیمت گذاری شده در حالی که نماینده‌ی وان پلاس با ۳۹۹ یورو راهی بازار شد. بنابراین از لحاظظ قیمت تفاوت محسوسی را بین دو محصول شاهد نیستیم. اما اینطور که به نظر می‌رسد، دو گوشی کاملا قابلیت‌های خوب شرکت سازنده را بازتاب می‌دهند. مثلا پیکسل ۴a در عکاسی محصولی فوق‌العاده است. همانطور که همیشه از محصولات گوگل انتظار داشتیم. از طرفی وان پلاس نورد به نمایشگری ۹۰ هرتزی مجهز شده و نرم‌افزار بهینه‌ای هم دارد. یعنی مواردی که وان پلاس همیشه در آن‌ها خوب ظاهر می‌شده.

اما برای انتخاب برنده مسلما این فاکتورها لازم اما کافی نیستند. موارد بسیار زیادی از قبیل تجربه‌ی استفاده، کیفیت ساخت، طول عمر باتری، قدرت سخت‌افزاری، کیفیت نمایشگر و … وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند. در ادامه به همه‌ی این موارد خواهیم پرداخت.

مقایسه‌ی‌ گوگل پیکسل ۴a با وان پلاس نورد – طراحی و اندازه

وان پلاس نورد و گوگل پیکسل ۴a از لحاظ طراحی کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. معمولا شاهد این هستیم که میان‌رده‌های شرکت‌های مختلف، مخصوصا آن‌هایی که در یک محدوده‌ی قیمتی قرار می‌گیرند، در برخی موارد با یکدیگر شباهت دارند اما این دو گوشی کاملا متفاوت هستند.

مانند بسیاری از میان‌رده‌های دیگر، پیکسل ۴a از جنس پلاستیک است؛ هم فریم دور گوشی و هم جنس قاب پشتی. بخش جلویی نیز از گوریلاگلس ۳ ساخته شده که برای محصولات سال ۲۰۲۰، قدیمی است. اما به جای پلاستیک‌های طرح شیشه که در گوشی‌های میان‌رده‌ی سامسونگ شاهد آن هستیم، گوگل ترجیح داده از پلاستیک مات استفاده کند که خب کیفیت خوبی هم دارد اما اینکه استفاده از پلاستیک طرح شیشه جذاب‌تر بود یا خیر مسأله‌ای است کاملا سلیقه‌ای.

اما در طرف مقابل وان پلاس نورد را در اختیار داریم که به طور کلی خود را از میان‌رده‌ها جدا کرده و جنس مواد بکار رفته در ساخت بدنه‌ی آن از شیشه‌ی گوریلاگلس ۵ است. اگرچه شیشه حین افتادن یا ضربات احتمالی مقاومت کمتری از خود نشان می‌دهد اما وقتی وان پلاس نورد را در دست می‌گیرد، حس یک پرچم‌دار را القا می‌کند.

از لحاظ انداره نیز بین دو محصول تفاوت محسوسی وجود دارد و همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، نماینده‌ی وان پلاس بسیار بزرگ‌تر است. اما هر دو گوشی از لحاظ ضخامت کاملا مشابه هستند. ابعاد و وزن این این دو گوشی را می‌توانید به طور دقیق در جدول زیر مشاهده کنید.

پیکسل ۴a وان پلاس نورد ۱۴۴ × ۶۹.۴ × ۸.۲ میلی‌متر ۱۵۸.۳ × ۷۳.۳ × ۸.۲ میلی‌متر ۵.۸۱ اینچ – ۱۴۳ گرم ۶.۴۴ اینچ – ۱۸۴ گرم

همانطور که مشاهده می‌کنید، پیکسل ۴a یکی از کوچک‌ترین و جمع و جورترین میان‌رده‌هایی است که در سال ۲۰۲۰ تولید شده و به نوعی می‌توان آن را از لحاظ انداره، مشابه گوشی‌هایی نظیر آیفون ۱۱ پرو و گلکسی اس ۱۰e در نظر گرفت. وان پلاس اما کاملا مطابق با نیاز کاربران کنونی طراحی شده و اندازه‌ی نمایشگر آن به ۶.۴۴ اینچ می‌رسد. در واقع آن را باید مشابه گلکسی اس ۲۰ پلاس و آیفون ۱۱ پرو مکس دانست.

دو شرکت حتی در زمینه‌ی تعبیه کلید‌های سخت‌افزاری نیز متفاوت ظاهر شدند و در حالی که پیکسل همه‌ی کلید‌ها را (صدا و پاور) در سمت راست قرار داده، وان پلاس ترجیح داد در نماینده‌ی خود این کلید‌ها را در سمت چپ تعبیه کند تا بدین ترتیب در سمت راست تنها شاهد کلید Alert Slider معروف باشیم. طبق تجربه‌ی شخص بررسی کننده، کلیدهای سخت‌افزاری پیکسل ۴a کمی محکم‌تر بوده و حس بهتری به کاربر القا می‌کنند که خب اصلا به معنای کیفیت پایین کلیدهای بکار رفته در وان پلاس نورد نیست.

مقایسه مشخصات فنی وان پلاس نورد ۵G با گلکسی A71 5G و آیفون SE 2020

مقایسه‌ی‌ گوگل پیکسل ۴a با وان پلاس نورد – نمایشگر و کیفیت صدا

وان پلاس نورد از نمایشگری ۶.۴۴ اینچی با پنل Fluid AMOLED برخوردار است که در گوشه‌ی سمت چپ آن شاهد دو حفره برای تعبیه‌ی دوربین سلفی استاندارد و فوق عریض هستیم. گوگل اما ترجیح داده در نماینده‌ی خود از نمایشگر ۵.۸ اینچی استفاده کند که از نوع OLED است و در سمت چپ آن یک حفره برای دوربین سلفی در نظر گرفته شده. از لحاظ وضوح تصویر هر دو نمایشگر در دسته‌ی +FHD پلاس قرار می‌گیرند اما نماینده‌ی وان پلاس از لحاظ عدد، برتری بسیار کمی دارد (۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ در مقابل ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰).

اما این تفاوت کم، در عمل تاثیر محسوسی دارد و باعث شده نماینده‌ی وان پلاس تصاویر را روشن‌تر و زیباتر به نمایش بگذارد. حتی خوانایی آن زیر نور آفتاب نیز از نمایشگر نماینده‌ی گوگل بهتر است. از طرفی پشتیبانی از رفرش ریت ۹۰ هرتز، به گشت‌وگذار نرم و روان بین منو‌ها و محتوای گوناگون کمک بسیاری کرده و خب می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که در بخش نمایشگر، وان پلاس نورد یک سر و گردن بالاتر از پیکسل ۴a است. اینکه وان پلاس محصول مقرون به صرفه‌ی خود را به نمایشگری با این نرخ رفرش ریت مجهز کرده واقعا تحسین‌برانگیز است چون معمولا قابلیت‌های این چنینی را تنها در پرچم‌دارها شاهد هستیم.

از لحاظ حواشی دور نمایشگر هر دو گوشی مشابه یکدیگر هستند و تا جایی که امکان داشته، پنل جلو را نمایشگر تشکیل داده. اما اگر بخواهیم نگاه سخت‌گیرانه‌ای به این موضوع داشته باشیم، باید بگوییم وان پلاس نورد هم حواشی کمتری دارد و هم زیباتر است. هرچند زیبایی همیشه به سلیقه‌ی کاربر بستگی دارد و بنابراین این ادعا صرفا نظر شخصی است.

نمایشگر پیکسل ۴a هم عملکرد خوبی دارد و با در نظر گرفتن محدوده‌ی قیمت، می‌توان آن را رضایت بخش ارزیابی کرد. یعنی با مبلغی که می‌پردازید، آنچه را که باید، دریافت می‌کنید و در واقع این وان پلاس نورد است که فراتر از انتظار ظاهر شده. با این همه، وقتی به رنگ‌ها نگاه می‌کنید، اینطور به نظر می‌رسد که پیکسل ۴a رنگ‌ها را طبیعی‌تر به تصویر می‌کشد. مسأله‌ای که آنقدرها محسوس نیست و بعید به نظر می‌رسد معیار تاثیرگذار و بسیار مهمی هم باشد. در جدول زیر می‌توانید معیارهای مختلف اندازه‌گیری کیفیت نمایشگر را مشاهده کنید.

اختلاف رنگ با توجه به رنگ خاکستری (کمتر بهتر) اختلاف رنگ با توجه به رنگ‌های سبز، قرمز، آبی (کمتر بهتر) گاما دمای رنگ (کمتر بهتر) کنتراست تصویر (بیشتر بهتر) حداقل روشنایی (کمتر بهتر) حداکثر روشنایی (بیشتر بهتر) ۴.۴۴ (متوسط) ۱.۳۸ (عالی) ۲.۲۷ ۶۸۴۶ (عالی) غیر قابل اندازه‌گیری (عالی) ۲ (عالی) ۴۵۱ (خوب) پیکسل ۴a ۵.۳۷ (متوسط) ۱.۹۵ (عالی) ۲.۲۴ ۷۳۴۱ (خوب) غیر قابل اندازه‌گیری (عالی) ۴.۵ (عالی) ۷۸۴ (عالی) وان پلاس نورد

میزان اختلاف رنگ با توجه به رنگ‌های سبز، قرمز، آبی

میزان اختلاف رنگ با توجه به رنگ خاکستری

در پخش موسیقی و یا تماشای فیلم، با هر دو گوشی تجربه‌ی لذت بخشی خواهید داشت اما وان پلاس تلاش کرد نمایند‌ه‌ی خود را به بلندگویی مجهز کند که صدا را با کیفیت بیشتر و رسایی بلندتری به گوش کاربر برساند تا اینکه بیس قوی‌تری داشته باشد. در طرف مقابل گوگل کاملا رویه‌ی متفاوتی را در پیش گرفت. به این صورت که بیس را به خوبی منتقل می‌کند اما کیفیت صدا در مقایسه با رقیب آنقدرها خوب و لذت بخش نیست.

وان پلاس Clover با باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و قیمت ۲۰۰ دلار راهی بازار می‌شود

سخت‌افزار و نرم‌افزار

در بخش اول، (سخت‌افزار) پیکسل ۴a حرفی برای گفتن ندارد. این محصول به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰G مجهز شده که ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی نیز آن را همراهی می‌کند. در طرف مقابل اما وان پلاس نورد با ترکیب‌های سخت‌افزاری ۸/۱۲۸ و ۱۲/۲۵۶ در دسترس قرار می‌گیرد. علاوه بر اینکه از این حیث نماینده‌ی وان پلاس برتری دارد، بلکه پردازنده‌ی بکار رفته در آن اسنپدراگون ۷۶۵G است که در کنار قدرت بالاتر، پشتیبانی از اینترنت ۵G را نیز فراهم می‌کند.

البته این تفاوت سخت‌افزاری تا زمانی که گوشی را تحت فشارهای سنگین قرار ندهید آنقدرها محسوس نخواهد بود اما در کنار نمایشگر ۹۰ هرتزی، همه چیز با وان پلاس نورد سریع‌تر و روان‌تر دیده می‌شود. بنابراین از لحاظ پردازش فعالیت‌های سنگین و تجربه‌ی استفاده‌ی روزمره، قطعا نماینده‌ی وان پلاس برتری دارد.

در بخش نرم‌افزار نیز شاهد حضور اندروید ۱۰ در هر دو گوشی هستیم. با این تفاوت که وان پلاس آن را به رابط کاربری OxygenOS 10 مزین کرده که بسیار مشابه رابط کاربری پیکسل است. همه چیز ساده، روان و عاری از هرگونه پیچیدگی است و کاربران مشکلی از بابت یافتن تنظیمات مورد نظر خود نخواهند داشت. البته در وان پلاس، کاربر اندکی انتخاب بیشتر در شخصی‌سازی خواهد داشت اما از طرفی اندروید استوک فوائد خاص خود را دارد که یکی از آن‌ها دریافت سه سال بروزرسانی تضمینی از سوی گوگل است.

مقایسه‌ی رابط کاربری One UI سامسونگ با OxygenOS وان پلاس

طول عمر باتری

وان پلاس از یک باتری ۴۱۱۵ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که در مقابل باتری ۳۱۴۰ میلی‌آمپر ساعتی پیکسل ۴a روی کاغذ بسیار قدرتمندتر است. اما از آن جایی که وان پلاس نورد نمایشگر ۹۰ هرتزی و بزرگ‌تری دارد، بنابراین در مجموع عملکرد دو گوشی مشابه است و می‌توانند یک روز کاربر را همراهی کنند. البته نباید در این بین، عملکرد فوق‌العاده‌ی پیکسل را در بهینه‌سازی نرم‌افزاری نادیده گرفت. با این حال انتظار داشتیم در محصول سال ۲۰۲۰، باتری با ظرفیت کمتر از ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت را شاهد نباشیم.

در بحث سرعت شارژ هم نماینده‌ی چینی‌ها دست بالا را دارد و با یک شارژر بسیار سریع ۳۰ واتی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد که برای پر کردن باتری این محصول نباید زمان زیادی نیاز داشته باشد. پیکسل ۴a اما از شارژر ۱۸ واتی بهره می‌برد که خب با در نظر گرفتن ظرفیت باتری آن باید مناسب باشد اما خب روی کاغذ این وان پلاس است که برتری دارد.

مقایسه‌ی‌ گوگل پیکسل ۴a با وان پلاس نورد – دوربین

اما در بخش عکاسی و فیلم‌برداری ورق بر می‌گردد. پیکسل ۴a نه تنها وان پلاس نورد، بلکه تقریبا همه‌ی گوشی‌های میان‌رده‌ی دیگر را از سر راه بر می‌دارد. چرا که دوربین اصلی این گوشی (تنها دوربین بکار رفته در آن)، سنسوری ۱۲.۲ مگاپیکسلی داشته و در واقع مشابه همان دوربینی است که در پیکسل ۴، پرچم‌دار سال گذشته‌ی گوگل استفاده شده. بنابراین از نتیجه‌ی بدست آمده غافلگیر نشدیم.

وان پلاس نورد اما از ۴ دوربین بهره می‌برد که به ترتیب شامل دوربین‌های اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، فوق عریض ۸ مگاپیکسلی، سنجش عمق ۵ مگاپیکسلی و ماکروی ۲ مگاپیکسلی می‌شوند. هر دو گوشی می‌توانند در وضوح ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کنند که این میزان سرعت در وضوح ۱۰۸۰P به ۳۰ و ۶۰ و ۱۲۰ فریم برای پیکسل و ۲۴۰ فریم برای وان پلاس نورد می‌رسد.

این دوربین‌ها به طور کلی تصاویر فوق‌العاده‌ای ثبت می‌کنند که قطعا برای کاربرانی با بودجه‌ی محدود رضایت بخش خواهد بود. با این حال، در طول روز، تصاویر ثبت شده توسط پیکسل ۴a دقت رنگ فوق‌العاده بالایی دارند اما وان پلاس نورد درست مانند پرچم‌داران سری ۸ این شرکت تمایل زیادی به اشباع رنگ تصاویر دارد. شما عزیزان می‌توانید نمونه‌ تصاویر ثبت شده توسط دو گوشی را در زیر مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید، هر دو گوشی در نور روز توانایی بالایی در ثبت تصاویر دارند اما خب بدیهی است در برخی موارد پیکسل به طرز مشهودی کیفیت بیشتری دارد. برتری نماینده‌ی گوگل زمانی محسوس می‌شود که در نور شب به عکاسی بپردازید. جایی که پیکسل پردازش‌های نرم‌افزاری زیادی را برای بهبود کیفیت عکس بکار می‌برد و حتی در این بخش توانسته بسیاری از پرچم‌دارهای سال ۲۰۱۹ را نیز از میان بردارد.

حالت شب در پیکسل ۴a طبق معمول Night Sight نام دارد اما وان پلاس برای گوشی‌های خود از اصطلاح Nightscape استفاده می‌کند. با این حال وظیفه‌ی هر دو مشابه است و باید بتوانند به گوشی در ثبت تصاویری در محیط‌های تاریک کمک کنند که خب نماینده‌ی گوگل به وضوح عملکرد بهتری دارد. اگر به تصاویر ثبت شده توسط وان پلاس نورد دقت کنید، وجود سایه‌ی زرد رنگ را روی اکثر تصاویر حس می‌کنید که آن را از حالت طبیعی خارج می‌کند.

هیچ یک از این دو گوشی به دوربین تله‌فوتو مجهز نیستند اما پیکسل در تصاویری که با بزرگ‌نمایی ثبت شده‌اند نیز کیفیت بیشتری دارد چرا که پردازش‌‌های نرم‌افزاری گوگل تاثیر فوق‌العاده‌ای در افزایش کیفیت تصاویر دارد. اما وان پلاس از یک برتری برخوردار است؛ دوربین فوق عریض هم روی پنل پشتی و هم به عنوان دوربین سلفی ثانویه. اگرچه کیفیت تصاویر ثبت شده عالی نیست اما با توجه به محدوده‌ی قمیتی، عملکرد این دوربین‌ها راضی کننده است.

مقایسه دوربین وان پلاس نورد با آیفون SE 2020

مقایسه‌ی‌ گوگل پیکسل ۴a با وان پلاس نورد – نتیجه

بدیهی است هر دو گوشی می‌توانند انتخاب بسیار خوبی برای کاربران باشند. البته این دو محصول در بازار کشور ما به سختی در دسترس قرار می‌گیرند اما در صورتی که کاربری یکی از آن‌ها را خریداری کند قطعا از انتخاب خود پشیمان نخواهد شد. اما با این حال اگر بخواهیم یک برنده از این مقایسه داشته باشیم، در مجموع باید وان پلاس نورد را انتخاب کنیم. چرا که از لحاظ قیمتی تفاوت چندانی با پیکسل ۴a ندارد اما در عین حال فاکتورهای هیجان‌انگیزی نظیر نمایشگر ۹۰ هرتزی، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G، پشتیبانی از اینترنت ۵G، باتری بزرگ‌تر و رم و حافظه‌‌ی داخلی بیشتری در اختیار دارد.

بنابراین اگر به دنبال محصولی با اندازه‌ی کوچک و جمع و جور هستید و تمایل دارید با پرداخت مبلغ کمتر از ۵۰۰ دلار یکی از بهترین محصولات را در بخش عکاسی و فیلم‌برداری در اختیار داشته باشید، پیشنهاد ما خرید پیکسل ۴a است. اما اگر به موارد نام‌برده شده در بالا علاقه‌مند هستید، قطعا وان پلاس نورد انتخاب بهتری خواهد بود. البته نماینده‌ی وان پلاس اندکی از پیکسل گران‌تر هم هست.

