چند روز پیش، شاهد منتشر شدن اولین ویدیو از تلفن همراه عجیب‌ و‌ غریب ال‌جی به نام Wing بودیم. اولین ویدیوی منتشر شده، این تلفن همراه را در زمان استفاده نشان می‌داد، که کاربر می‌توانست همزمان با استفاده از قابلیت مسیریابی این تلفن‌ همراه در نمایشگر بزرگتر، به انجام برخی کارهای دیگر مانند گوش دادن به اهنگ یا پاسخ دادن به تماس‌های تلفنی با استفاده از نمایشگر کوچکتر بپردازد.

این ویدیوی منتشر شده همچنین نشان می‌داد که این تلفن همراه عجیب دارای شکل T مانندی است. ال‌جی در ساخت این تلفن همراه از دو صفحه نمایشگر قرار گرفته بر روی یکدیگر استفاده کرده است. امروز ویدیوی جدیدی از این تلفن همراه منتشر شده است که نشان می‌دهد نحوه‌ی بازی کردن با این تلفن همراه عجیب و غریب به چه شکلی خواهد بود.

این تلفن همراه از دو نمایشگر قرار گرفته بر روی یکدیگر تشکیل شده است. زمانی که نمایشگر بزرگتر را می‌چرخانید، نمایشگر دوم این تلفن همراه که دارای اندازه‌ی کوچکتری است از زیر آن بیرون می‌آید. در حالت باز شده، این تلفن همراه شکلی T مانند خواهد داشت. بر اساس شایعه‌های منتشر شده، اندازه‌ی نمایشگر اصلی این تلفن همراه ۶٫۸ اینچی است و برای نمایشگر دوم به احتمال زیاد ال‌جی از یک نمایشگر با اندازه‌ی ۴ اینچ استفاده کرده است.

اطلاعات منتشر شده در رابطه با قیمت این تلفن همراه، خبر از قیمت ۱۰۰۰ دلاری آن می‌دهند. به احتمال زیاد، شاهد عرضه‌‌ی این تلفن همراه در پاییز امسال خواهیم بود. علاوه بر شکل عجیب و غریب این تلفن همراه، استفاده‌ی ال‌جی از ماژول دوربین سه گانه با دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی در این گوشی، از دیگر قابلیت‌های آن است. همچنین پیش بینی می‌شود که ال‌جی در این تلفن همراه از چیپست اسنپدراگون ۷۶۵G استفاده کرده باشد.

منبع: GSM Arena

منبع متن: digikala