طی یکی دو سال اخیر هزینه‌ی خرید پرچم‌دارها به شدت افزایش یافت و گلکسی نوت ۲۰ اولترا نیز یکی از همین محصولات است که کاربر باید حداقل ۱۳۰۰ دلار از پول خود را صرف خرید آن کند. اما اگر شما هم جز آن دسته از کاربرانی هستید که به خرید این محصول علاقه دارید، پیشنهاد می‌شود این مقاله را بخوانید. چرا که قصد داریم محصولاتی را به شما معرفی کنیم که می‌توانید با پول خرید گلکسی نوت ۲۰ اولترا در اختیار داشته باشید. البته اگر تمایل دارید لوکس‌ترین گوشی دارای قلم بازار را داشته باشید مسلما انتخاب درستی خواهید داشت اما خب شاید برایتان جالب باشد بدانید ارزش کهکشانی جدید سامسونگ با چه تعداد محصول دیگر برابری می‌کند.

متاسفانه برخی از محصولات معرفی شده در این مطلب در بازار ایران موجود نیستند، اما نمونه‌های مشابه با قیمت برابر در دسترس قرار دارند.

کوادکوپتر DJI Mavic Mini (حدودا ۴۰۰ دلار)

کارت حافظه‌ی سن‌دیسک اکستریم ۱۲۸ گیگابایتی (حدودا ۲۴ دلار)

ساعت هوشمند فیت‌بیت ورسا ۲ (حدودا ۲۰۰ دلار)

گوشی وان پلاس ۸ (۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی، ۸ گیگابایت رم، اینترنت ۵G، نمایشگر ۹۰ هرتزی ۶.۵۵ اینچی، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ (حدودا ۷۰۰ دلار)

مجموع قیمت: ۱۳۲۴ دلار

پهپادهای عکاسی محصولات بسیار جالب و هیجان‌انگیزی هستند. شاید در کشور ما کاربران عادی آنقدرها از این وسیله استفاده نکنند اما آن دسته از افرادی که عکاس حرفه‌ای یا علاقه‌‌مند به این حوزه هستند به خوبی می‌توانند نیاز مبرم به یکی از این محصولات را برای ساختن لحظات زیبا و به یادماندنی درک کنند. از طرفی ثبت تصاویر با کیفیت، به حافظه‌‌‌‌ای با ظرفیت بالا نیاز دارد که سن‌دیسک اکستریم ۱۲۸ گیگابایتی با سرعت فوق‌العاده بالا به خوبی می‌تواند این کار را انجام دهد.

در کنار این محصولات، کاربر می‌تواند یک ساعت هوشمند فیت‌بیت ورسا ۲ را نیز به ارزش ۲۰۰ دلار خریداری کند تا با یکی از بهترین گجت‌های پوشیدنی، وضعیت سلامتی خود را زیر نظر داشته باشد. اما گزینه‌ی جذاب بخش اول، وان پلاس ۸ است. محصولی با قدرتی (تقریبا) مشابه قدرت گلکسی نوت ۲۰ اولترا که بدون هیچ مشکلی تمام نیازهای شما را برطرف خواهد کرد.

اسکوتر برقی Segway Ninebot MAX (حدودا ۸۰۰ دلار)

دوربین ورزشی گوپرو مدل Hero7 Silver + کارت حافظه‌ی جانبی PNY Elite با ظرفیت ۳۲ گیگابایت (حدودا ۲۰۰ دلار)

گوگل پیکسل ۴a (حدودا ۳۰۰ دلار)

مجموع قیمت: ۱۳۰۰ دلار

متاسفانه در میان محصولات بالا، هیچ‌کدام در ایران به راحتی در دسترس قرار ندارند اما کاربران می‌توانند با جست‌و‌جو بین لوازم مشابه، محصولات با کیفیت زیادی را متناسب با نیاز خود و با قیمت برابر پیدا کنند. البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که اسکوتر برقی در کشور ما هنوز همه‌گیر نشده اما اگر به خرید لوازمی از این دست علاقه‌مند هستید، مطمئن باشید به راحتی‌ می‌توانید با هزینه‌ی نوت ۲۰ اولترا آن را در کنار یک دوربین ورزشی و گوشی بسیار خوب پیکسل ۴a داشته باشید.

دوربین عکاسی کانن EOS Rebel T7i US 24.2 Digital D SLR (حدودا ۸۰۰ دلار)

سه‌پایه‌ی ۶۶ اینچی قابل حمل K&F Concept TM2534T DSLR (حدودا ۱۵۰ دلار)

کارت حافظه‌ی جانبی سن‌دیسک اکستریم PRO (حدودا ۳۸ دلار)

موتورولا موتو G استایلوس (حدودا ۲۷۰ دلار)

مجموع قیمت: ۱۲۵۸ دلار

دوربین‌های عکاسی در کشور ما قیمت بسیار بالایی دارند اما با بخشی از پول خرید گلکسی نوت ۲۰ اولترا می‌توان صاحب یکی از بهترین آن‌ها شد. اما این تمام ماجرا نیست چرا که کاربر با باقی‌مانده‌ی مبلغ می‌تواند محصولاتی از قبیل سه‌پایه‌ی دوربین ۶۶ اینچی، کارت حافظه‌ی جانبی ۱۲۸ گیگابایتی و یک گوشی موتورولا موتو G استایلوس خریداری کند. در واقع با این مجموعه هم می‌توانید یک عکاس حرفه‌ای باشید و هم یک گوشی هوشمند خوب خریداری کنید.

کنسول پلی استیشن پرو ۱ ترابایت (حدودا ۴۰۰ دلار)

پک واقعیت مجازی پلی استیشن ۴ (حدودا ۵۶۰ دلار)

گلکسی A21 (حدودا ۲۵۰ دلار)

مجموع قیمت: ۱۲۱۰ دلار

نوبتی هم باشد، نوبت دنیای بازی و سرگرمی است. البته گلکسی نوت ۲۰ اولترا در دنیای اندرویدی‌ها یکی گوشی بی‌رقیب است و می‌تواند همه‌ی بازی‌ها را با بهترین کیفیت اجرا کند. اما حتی سرسخت‌ترین هوادار بازی با گوشی هوشمند هم با این حقیقت که انجام بازی روی کنسول لذت بیشتری دارد موافق است. اما در ازای گلکسی نوت ۲۰ اولترا نه تنها قدرتمندترین مدل موجود از کنسول نسل هشت سونی یعنی پلی استیشن ۴ پرو را دریافت می‌کنید، بلکه می‌توانید پک واقعیت مجازی آن را هم خریداری کرده تا به تجربه‌ی لذت بخشی از انجام بازی‌های ویدیویی داشته باشید.

اما هر گیمری به یک گوشی هوشمند خوب هم نیاز دارد که توانستیم با ذخیره‌ی حدودا ۱۰۰ دلار، گلکسی A21 را انتخاب کنیم. البته کاربر می‌تواند با ۱۵۰ دلار بیشتر، گوشی قدرتمند پیکسل ۴a را نیز خریداری کند اما در واقع هدف از انتخاب A21 این بود که نشان دهیم می‌توان به جای کهکشانی جدید سامسونگ، هم گوشی هوشمند در اختیار داشت، هم مجموعه‌ای کامل از پلی استیشن ۴ و هم ۱۰۰ دلار اضافه در کیف پول!

همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد، شاید بسیاری از این محصولات در کشور ما در دسترس نباشند که خب بدیهی است هدف این مقاله موجود بودن یا نبودن آن‌ها نیست. مطالب این چنینی می‌توانند یادآور خوبی باشند تا اینکه بدانیم قیمت پرچم‌دارها تا چه اندازه افزایش داشته و در واقع کاربرانی که صرفا این گوشی‌ها را خریداری می‌کنند، شانس خرید چه محصولات دیگری را از دست می‌دهند.

