قیمت گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن لو رفت

تاکنون اطلاعات زیادی پیرامون گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن منتشر شد که در هیچ یک از آن‌ها شاهد مشخص شدن قیمت نبودیم. اما خوشبختانه امروز قیمت این گوشی در وب‌سایتی کانادا لو رفت که مطابق انتظار مبلغ کمی هم نیست.

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن یکی از مورد انتظارترین محصولات سال ۲۰۲۰ است که به احتمال فراوان در ماه اکتبر (اوایل پاییز) رونمایی می‌شود. از آن جایی که این گوشی قرار است یک پرچم‌دار مقرون به صرفه باشد، کاربران زیادی هم منتظر ورود آن به بازار هستند. در واقع این گوشی قرار است جانشین گلکسی اس ۱۰ لایت باشد و این یعنی بخش بزرگی از قابلیت‌های پرچم‌داران سری اس ۲۰ را در خود جای داده اما قیمت کمتری دارد.

اما به گزارش وب‌سایت DealNTech، قیمت این گوشی حدودا ۸۷۶ دلار خواهد بود اما اگر وارد بازار آمریکا شود، کمی کاهش می‌یابد. البته پیش از این شنیده بودیم اس ۲۰ فن ادیشن در ۶ رنگ مختلف و در دو نسخه‌ی ۴G و ۵G تولید خواهد شد و این قیمت، برای مدل ۵G آن است. به طور کلی به نظر می‌رسید باید انتظار قیمت نسبتا بالایی را از این گوشی داشتیم که خب با توجه به مشخصات فنی، طبیعی است. همچنین رنگ‌های گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن در لیست بالا کاملا مطابق با گفته‌های ایوان بلس، یکی از معروف‌ترین افشاگران حوزه‌ی فناوری در توییتر است.

با توجه به خبرهای گذشته، سامسونگ قطعا در این گوشی از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ استفاده می‌کند اما اینکه باز هم کاربران بازار خاصی به آن دسترسی خواهند داشت مشخص نیست. اس ۱۰ لایت با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۵۵ در تمامی بازارها در دسترس قرار گرفت و امیدواریم همین موضوع با اس ۲۰ فن ادیشن نیز تکرار شود. هرچند سامسونگ مثل همیشه ادعا می‌کند پردازنده‌ی اگزینوس ۹۹۰، پردازنده‌ی خوبی است و می‌تواند پا به پای رقیب پیش برود.

از لحاظ اندازه نیز اس ۲۰ فن ادیشن به احتمال فراوان مشابه گلکسی اس ۲۰ پلاس (حدودا ۰.۱ یا ۰.۲ اینچ کوچک‌تر) خواهد بود اما نه به آن ظرافت و زیبایی چرا که حواشی بیشتری دارد و نماشگر آن نیز تخت است. روی پنل پشتی این گوشی نیز شاهد ماژولی مستطیلی شکل و نسبتا بزرگ هستیم که در سری اس ۲۰، البته به جز مدل اولترا، بکار رفته بود.

در این ماژول، دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی و فوق عریض را شاهد هستیم که یک سنسور ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو نیز آن‌ها را همراهی می‌کند. یکی از نکات جالب در رابطه با این محصول، بهره‌مندی از استاندارد ضد آب IP68 است. همین مسئله از کیفیت ساخت بالای آن خبر می‌دهد. همچنین به نظر می‌رسد منبع تغذیه‌ی این مجموعه یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که مشابه ظرفیت باتری گلکسی نوت ۲۰ اولتراست. گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن در اکتبر امسال (بازه‌ی زمانی مهر تا آبان) راهی بازار می‌شود.

تصاویر و مشخصات فنی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن لو رفت

