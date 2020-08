تصاویر و مشخصات فنی گوشی نوکیا ۳.۴ لو رفت

اینطور که به نظر می‌رسد، HMD Global قطعا در نمایشگاه IFA 2020 حضور خواهد داشت و از تعدادی گوشی اقتصادی و میان‌رده نیز رونمایی می‌کند. یکی از این گوشی‌ها نوکیا ۳.۴ است که با نام رمز «Doctor Strange» شناخته ‌شده و یک محصول اقتصادی با قیمت پایین است.

گوشی نوکیا ۳.۴ اخیرا در گیک‌بنچ نیز دیده شد و به نظر می‌رسد برخی از کاربران حتی توانستند به نسخه‌ی اولیه آن نیز دسترسی داشته باشند. به همین خاطر از مشخصات فنی و شکل ظاهری آن مطلع شدیم. طبق این رندر، نوکیا ۳.۴ از دوربین سلفی درون نمایشگر بهره می‌برد که در سمت چپ آن تعبیه شده. در پنل پشتی آن نیز یک ماژول دایره‌ای شکل را شاهد هستیم که میزبان ۳ دوربین و یک فلش LED است. زیر این ماژول نیز یک حسگر دایره‌ای شکل به عنوان حسگر اثر انگشت حضور دارد.

البته با نگاهی به کلیدهای سخت‌افزاری صدا می‌توان به وضوح متوجه عدم تطابق آن‌ها در دو تصویر شد اما افشاگر به این نکته نیز اشاره کرده و ادعا می‌کند شکل نهایی محصول از نمای پشت و روبرو به همین صورت است. وی همچنین معتقد است در این گوشی برای گوگل اسیستنت یک کلید سخت‌افزاری مجزا در نظر گرفته شده که کاربر می‌تواند با فشردن آن به این دستیار صوتی دسترسی داشته باشد.

نوکیا ۹.۳ PureView از قابلیت فیلم‌برداری ۸K پشتیبانی می‌کند

برخی‌ها این گوشی را نسخه‌ی متفاوتی از نوکیا C5 Endi می‌دانند اما در واقع نوکیا ۳.۴ تفاوت‌هایی با آن دارد که محل قرارگیری دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی یکی از آن‌هاست. در مورد مشخصات فنی نوکیا ۳.۴ هم باید گفت این گوشی به نمایشگری ۶.۵ اینچی با وضوح +HD مجهز خواهد شد که باید برای یک محصول اقتصادی مناسب باشد.

ماژول دایره‌ای شکل پنل پشتی هم سه دوربین ۱۳، ۲ و ۲ مگاپیکسلی را در خود جای داده که به احتمال فراوان شامل دوربین اصلی، ماکرو و سنجش عمق می‌شوند. همچنین به نظر می‌رسد برای این گوشی یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نیز در نظر گرفته شده که کاربر می‌تواند آن را به‌وسیله‌ی یک شارژر ۱۰ واتی و از طریق درگاه microUSB شارژ کند. خوشبختانه و البته مطابق انتظار، جک ۳.۵ میلی‌متری صدا نیز در این محصول تعبیه شده تا مشکلی از بابت اتصال هندزفری به گوشی وجود نداشته باشد.

طبق گزارش بسیاری از خبرگزاری‌ها، نوکیا ۳.۴ به پردازنده‌ای از کوالکام با نام رمز «بنگال» مجهز می‌شود که چنین نام رمزی را برای پردازنده‌ی اسنپدراگون ۶۶۲ و یا اسنپدراگون ۴۶۰ شاهد بودیم که به نظر می‌رسد استفاده از گزینه‌ی دوم محتمل‌تر باشد. در کنار این پردازنده اما از ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم نیز استفاده شده تا کاربر حداقل مشخصات فنی مورد نیاز برای استفاده از سیستم عامل اندروید را در اختیار داشته باشد.

اینطور که به نظر می‌رسد، این محصول از نوکیا C5 Endi با پردازنده‌ی مدیاتک هلیو P22 گزینه‌ی مناسب‌تری خواهد بود که اتفاقا قلب تپنده‌ی نوکیا ۲.۴ را نیز تشکیل خواهد داد. محصولی که در تاریخ ۳ سپتامبر (۱۳ شهریور) به همراه نوکیا ۳.۴ معرفی خواهد شد (تاریخ معرفی احتمالی). نوکیا ۳.۴ را باید رقیبی برای محصولاتی نظیر ریلمی ۶، ردمی نوت ۹ و باقی محصولات با قیمت کمتر از ۱۵۰۰۰ روپیه (۲۰۵ دلار) در نظر گرفت. لازم به ذکر است در کنار این محصولات احتمالا گوشی‌های میان‌رده‌ی نوکیا ۶.۳ و ۷.۳ نیز رونمایی می‌شوند که از لحاظ مشخصات فنی در وضعیت بسیار بهتری قرار دارند.

نوکیا ۷.۳ احتمالا به دوربین چهارگانه ۶۴ مگاپیکسلی و اینترنت ۵G مجهز خواهد شد

