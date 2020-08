پس از سال‌ها تلاش، استارتاپ ژاپنی اسکای ‌درایو تحت حمایت تویوتا بالاخره خودرو پرنده خودش را در یک پرواز آزمایشی عمومی با حضور یک خلبان تست کرد. به نظر می‌رسد فصلی تازه در حمل و نقل با خودرو آغاز شده که تویوتا سردمدار آن است.

این استارتاپ، خودرو پرنده SD-03 را در زمین آزمایش تویوتا در شهر تویوتا با حضور یک خلبان به پرواز درآورد. در حالی که این یک آزمایش خودران نبود، نشان داد که این خودرو پرنده می‌تواند همانطور که وعده داده شده بود عمل کند.

SD-03 کوچک‌ترین وسیله نقلیه الکتریکی عمودپرواز دنیا است و هدف آن ایجاد وسیله نقلیه جدیدی برای زندگی در مناطق شهری است. این مدل هشت ملخ دارد که به آن کمک می‌کند حتی در صورت خرابی موتور به طور ایمن پرواز کند.

تا وقتی خودروهای پرنده را در حال پرواز در شهرها ببینیم زمان زیادی باقی مانده است. این شرکت امیدوار است تا پایان سال ۲۰۲۰ برای پروازهای آزمایشی و برخاستن از زمین مجوز بگیرد و قصد دارد تا سال ۲۰۲۳، یک وسیله نقلیه تجاری دونفره بسازد.

این تصمیم در راستای جدول زمانی ژاپن برای عرضه تاکسی‌های پرنده تا آن زمان است. این خودرو پرنده تاثیر زیادی در کاهش ترافیک و افزایش سرعت سفرها در شهرهای شلوغ خواهد داشت، علاوه برآن آلودگی هوای کلانشهرها نیز با چنین وسایلی کنترل خواهند شد.

دانلود mp4

منبع: engadget

The post نخستین پرواز آزمایشی خودرو پرنده تویوتا انجام شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala