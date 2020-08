ساعاتی قبل مشخصات گوشی گلکسی M51 در سایت سامسونگ آلمان قرار گرفت و به این ترتیب گوشی موردنظر بی سروصدا معرفی شده است. مهم‌ترین مشخصه این گوشی باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن است که ظرفیت بسیار بالایی محسوب می‌شود. این باتری از شارژ سریع ۲۵ وات بهره می‌برد.

طی روزهای گذشته مشخصات این گوشی فاش شده بود که از بین آن‌ها می‌توانیم به بهره‌گیری از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۰ اشاره کنیم. البته سامسونگ در فهرست مشخصات این گوشی به نام تراشه اشاره‌ای نکرده و فقط به وجود یک تراشه مجهز به پردازنده ۸ هسته‌ای بسنده شده است. همچنین در کنار آن باید به ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی هم اشاره کنیم.

گلکسی M51 مجهز به دوربین چهارگانه است. در این ماژول، دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی، ماکرو ۵ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی وظیفه‌ی عکاسی و فیلمبرداری را بر عهده دارند. یک دوربین ۳۲ هم به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند که در حفره نمایشگر تعبیه شده است.

سامسونگ برای این گوشی از نمایشگر غول‌پیکر ۶.۷ اینچی سوپر امولد استفاده کرده و حسگر اثر انگشت هم در بخش کناری بدنه تعبیه شده است. در ضمن نباید وجود جک هدفون را از قلم بیندازیم. در سایت سامسونگ آلمان پیشفروش این گوشی با قیمت ۳۶۰ یورو (۴۲۸ دلار) آغاز شده و هنوز تاریخ عرضه آن اعلام نشده است.

