گلکسی اس ۲۱ به حافظه رم ۱۶ گیگابایتی LPDDR5 سامسونگ مجهز خواهد شد

پس از معرفی سری گلکسی نوت ۲۰، اکنون گلکسی اس ۲۱ که برخی با نام گلکسی اس ۳۰ نیز از آن یاد می‌کنند، به عنوان پرچم‌دار بعدی مهم‌ترین خبرها و شایعات دنیای کهکشانی‌های سامسونگ را به خود اختصاص داده است.

این گوشی که در سال آینده میلادی معرفی خواهد شد، احتمالا با بهبودهای فراوان و ویژگی‌های جذاب‌تری وارد میدان خواهد شد تا برای رقابت با حریفان قدرتمندی همچون آیفون ۱۲ آمادگی بیشتری داشته باشد.

در اوایل سال جاری میلادی، کمپانی سامسونگ از قصد خود برای تولید انبوه حافظه‌‌های رم ۱۶ گیگبایتی LPDDR5 از نوع DRAM (Dynamic Ram) خبر داد که با بهره‌گیری از نسل سوم فناوری پردازش کلاس ۱۰ نانومتری (۱z) این شرکت در نیمه دوم سال راهی بازار خواهد شد.

این کمپانی به‌تازگی از ایجاد خط تولید جدیدی در منطقه پیونگ‌تاک کره خبر داد که قرار است به محل تولید اولین حافظه‌های رم ۱۶ گیگابایتی LPDDR5 DRAM موبایلی این شرکت با استفاده از فناوری ۱z تبدیل شود.

سومین نسل از فناوری پردازش کلاس ۱۰ نانومتری (۱z) سامسونگ از فناوری EUV بهره می‌گیرد که به استفاده حداکثری از فرابنفش مشهور است.

با توجه به آنچه جونگ بائه لی، مدیر اجرایی بخش DRAM product & Technology سامسونگ، اعلام کرده است، حافظه رم ۱۶ گیگابایتی LPDDR5 این شرکت می‌تواند بر موانع بزرگی که سد راه توسعه حافظه‌های DRAM شده‌اند غلبه و درهای جدیدی را به روی این صنعت باز کند:

حافظه رم ۱۶ گیگابایتی LPDDR5 مبتنی بر فناوری ۱z، این صنعت را به آستانه جدیدی می‌رساند که می‌تواند بر موانع بزرگ پیش‌روی حافظه‌های DRAM در سطوح پیشرفته غلبه کند. ما به توسعه خط تولید (حافظه) DRAM پیشرفته خود و تامین نیاز مشتریان ادامه خواهیم داد، همان‌گونه که رشد کلی بازار حافظه‌ها را رهبری می‌کنیم.

اما این حافظه‌های جدید به تجربه کاربری ما از گوشی‌های هوشمند آینده چه کمکی خواهند کرد؟ طبق اعلام کمپانی کره‌ای، حافظه رم ۱۶ گیگبایتی جدید بالاترین سرعت و بیشترین ظرفیت را در میان حافظه‌های DRAM موبایلی در عصر حاضر ارائه می‌کند.

همچنین، سامسونگ اعلام کرده است که این حافظه ۱۶ گیگابایتی LPDDR5 جدید می‌تواند در هر ثانیه ۶۴۰۰ مگابیت را انتقال دهد که این میزان ۱۶ درصد سریع‌تر از حافظه رم ۱۲ گیگابایتی LPDDR5 مورد استفاده در گلکسی نوت ۲۰ است.

اگر هنوز به درک کاملی از توانایی این حافظه نرسیده‌اید، باید بدانید که به لطف این حافظه‌های رم جدید، می‌توان داده‌ای به حجم ۵۱.۲ گیگابایت را تنها در یک ثانیه انتقال داد. اگر بخواهیم مثال ساده‌تری برای سرعت رم‌های جدید سامسونگ ذکر کنیم، باید گفت اگر گلکسی اس ۲۱ به این حافظه رم مجهز شود، می‌توان انتظار داشت در یک ثانیه حدودا ۱۰ فیلم ۵ گیگابایتی با کیفیت فول اچ‌دی را جابجا کند.

طبق آنچه اعلام شده است، حافظه‌های LPDDR5 ساخته شده با فناوری ۱z تا ۳۰ درصد باریک‌تر از نسل قبلی خود هستند و این یعنی فضای کمتری را اشغال خواهند کرد. حافظه رم ‍۱۶ گیگابایتی LPDDR5 جدید سامسونگ یک پکیج با ۸ تراشه خواهد بود، در حالی که نسل قبلی که با فناوری ۱y ساخته شده است برای ارائه ظرفیت مشابه به ۱۲ تراشه نیاز دارد.

در حالی‌که شایعات از گلکسی S21 به عنوان اولین پرچم‌دار سامسونگ یاد می‌کنند که قرار است از حافظه رم ۱۶ گیگابایتی LPDDR5 این شرکت بهره‌مند شود، سامسونگ اعلام کرده این حافظه‌ها فقط محدود به پرچم‌داران خودش نخواهد بود و سایر تولید کنندگان هم می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.

