در بازار هندزفری‌های بی‌سیم، کمتر شاهد فعالیت نوکیا بودیم اما این شرکت سال گذشته یک محصول بسیار قدرتمند را با نام پاور ایربادز (Power Earbuds BH-605) راهی بازار کرد. ترکیبی از کیفیت فوق‌العاده‌ی صدا با طول عمر بالای باتری و قیمت ۹۰ یورویی، این محصول را به یکی از بهترین انتخاب‌های بازار تبدیل کرده بود. اما نوکیا در نظر دارد نسخه‌ی لایت این ایربادز را نیز راهی بازار کند تا بدین ترتیب کاربرانی با بودجه‌ی محدود بتوانند آن را خریداری کنند.

با توجه به تصاویر منتشر شده و همچنین گواهی تاییدیه‌ی SIG بلوتوث، به نظر می‌رسد پاور ایربادز لایت با شماره مدل BH-405 به زودی راهی بازار می‌شود. (مدل اصلی با شماره مدل BH-6405 عرضه شده بود). متاسفانه هنوز نمی‌دانیم در نسخه‌ی لایت چه قابلیت‌هایی وجود دارد و یا به خاطر حذف چه قابلیت‌هایی باید آن را لایت بنامیم.

با این حال گواهی SIG به خوبی نشان می‌دهد حداقل از لحاظ نسخه‌ی بلوتوث، پاور ایربادز لایت به جدیدترین آن یعنی نسخه‌ی ۵.۱ مجهز شده که در مقایسه با نسخه‌ی ۵.۰ بکار رفته در پاور ایربادز، اتصال قدرتمندتری داشته و مصرف انرژی کمتری هم دارد. با توجه به اینکه مدل اصلی با همین نسخه از بلوتوث به مدت حدودا ۵ ساعت پخش موسیقی کاربران را همراهی می‌کرد، انتظار می‌رود مدل لایت این عدد را کمی افزایش دهد.

چیزی که پاور ایربادز را از سایر ایربادزها متمایز می‌کرد، وجود باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در کیس نگه‌دارنده بود که حدودا ۱۵۰ ساعت دیگر هم به طول عمر این ایربادز می‌افزود. حال به نظر می‌رسد اگر قرار باشد تفاوتی بین دو محصول مشاهده کنیم، کاهش ظرفیت باتری کیس خواهد بود. از طرفی گواهی ضد آب IPX7 می‌تواند یکی از قابلیت‌های خوبی باشد که از مدل اصلی به نسخه‌ی لایت انتقال می‌یابد تا بدین ترتیب کاربران، بیشتر به خرید این ایربادز ترغیب شوند.

HMD Global قطعا در رویداد IFA 2020 پیش رو حضور خواهد داشت. جایی که به احتمال زیاد شاهد معرفی گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده‌ی زیادی نظیر نوکیا ۲.۴، ۳.۴، ۶.۳ و ۷.۳ خواهیم بود. نوکیا در تاریخ ۵ سپتامبر سال گذشته در کنار ۵ گوشی خود، از پاور ایربادز نیز رونمایی کرد اما امسال ظاهرا قرار است گوشی‌های جدید خود را در تاریخ ۳ سپتامبر (۱۳ شهریور) معرفی کند. بنابراین احتمالا دو روز زودتر به نسبت سال گذشته شاهد محصولات جدید غول فنلاندی خواهیم بود.

لازم به ذکر است در رابطه با قیمت این ایربادز نیز هیچگونه اطلاعی نداریم ولی خوشبختانه تا رویداد IFA 2020 هم زمان زیادی باقی نمانده. بنابراین به زودی از تمام اطلاعات فاش نشده پیرامون این محصول مطلع خواهیم شد.

منبع: GSMArena

