آیا بلوتوث شارژ باتری گوشی را خالی می‌کند؟ تمام تکنولوژی‌های بی‌سیم به انرژی نیاز دارند ولی در مورد میزان مصرف انرژی آن‌ها داستان‌ها و تئوری‌های مختلفی مطرح شده است. با وجود پیشرفت‌های به دست آمده در تکنولوژی بلوتوث، هنوز هم این باور نسبتا رایج است که با خاموش کردن بلوتوث، وای‌فای، NFC و دیگر تکنولوژی‌ها می‌توانید عمر باتری گوشی را به طور قابل توجهی افزایش دهید.

بسیاری از کاربران به این کارها عادت کرده‌اند و عادات قدیمی را به سختی می‌توان ترک کرد. اما آیا واقعا خاموش کردن بلوتوث و وای‌فای گوشی ضروری است؟ زمانی که از بلوتوث استفاده نمی‌کنیم ولی آن را روشن نگه داریم، دقیقا چه مقدار از شارژ باتری هدر می‌رود؟ در مورد پخش موسیقی از طریق بلوتوث و تاثیر آن بر مصرف انرژی چه می‌توان گفت؟

برای دستیابی به پاسخ این سوال‌ها، سایت Android Authority با استفاده از چند گوشی مختلف آزمایش‌هایی را انجام داده که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

نحوه انجام آزمایش



برای تشخیص اینکه استفاده از بلوتوث دقیقا چگونه بر طول عمر باتری تاثیر می‌گذارد، ۵ گوشی مربوط به ۲۰۲۰ انتخاب شده است. برای این آزمایش، متخصصین Android Authority گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ پلاس، هواوی P40 پرو پلاس، ZTE Axon 11، شیائومی پوکو F2 پرو و ریلمی X3 سوپرزوم انتخاب کرده‌اند.

اولین آزمایش یک سناریو تخلیه باتری معمولی است برای کشف اینکه آیا خاموش کردن بلوتوث در افزایش عمر باتری تاثیر می‌گذارد یا نه. برای این کار، دو مجموعه آزمایش انجام گرفته است. در مجموعه آزمایش نخست آزمایش بلوتوث خاموش است و در مجموعه آزمایش بعدی بلوتوث روشن شده ولی بلااستفاده باقی می‌ماند تا نتایج هر دو حالت مورد بررسی قرار بگیرد.

خود آزمایش نخست هم شامل سه چرخه است. اولین چرخه شامل ۹۰ دقیقه وب‌گردی، سپس ۹۰ دقیقه حالت اسلیپ یا خواب و بعد بار دیگر ۹۰ دقیقه وب‌گردی است. برای چرخه دوم گوشی‌ها ۱۶ ساعت در حالت خواب قرار می‌گیرند و در چرخه سوم هم چرخه اول تکرار می‌شود.

در دومین مجموعه آزمایش‌ها موارد استفاده از بلوتوث شبیه‌سازی شده‌اند تا تاثیر بلوتوث بر مصرف شارژ باتری مورد بررسی قرار بگیرد. در این مجموعه آزمایش به غیر از پخش ۴ ساعته ویدیو، حالات مربوط به خاموش بودن بلوتوث، روشن بودن بلوتوث ولی عدم استفاده از آن و در نهایت پخش صدای ویدیو از طریق بلوتوث با بهره‌گیری از کدک صوتی SBC مورد بررسی قرار گرفته است.

برای این آزمایش‌ها روشنایی نمایشگر بر روی ۲۰۰ نیت تنظیم شده است. همچنین اینترنت موبایل، NFC و دیگر موارد غیرفعال شده‌اند و فقط در سناریو اول برای وب‌گردی وای‌فای فعال است. همچنین تمام جدول‌هایی که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید، بر اساس میانگین نتایج به دست آمده‌اند تا دقت نتایج افزایش پیدا کنند.

آیا باتری گوشی‌ها در آینده نزدیک متحول خواهند شد؟

آیا خاموش کردن بلوتوث عمر باتری گوشی را افزایش می‌دهد؟

در طول دوره تست ۲۶ ساعته این آزمایش، روشن نگه داشتن بلوتوث و عدم استفاده از آن در نهایت منجر به مصرف ۱.۸ درصد انرژی بیشتری از باتری شده است. به طور متوسط، گوشی‌های موردنظر در حالت بلوتوث خاموش ۴۹.۴ درصد از باتری خود را حین آزمایش مصرف کرده‌اند که این رقم در حالت روشن بودن بلوتوث به ۵۱.۲ درصد می‌رسد.

باید به تفاوت کوچک بین گوشی‌های تست شده هم اشاره کنیم. هواوی P40 پرو و پوکو F2 پرو بیشترین تفاوت را در دو حالت روشن و خاموش بودن بلوتوث با اختلاف شارژ ۳ درصدی داشته‌اند. در همین حال، گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ و ریلمی سوپرزوم در دو حالت تفاوت کمتری را ثبت کرده‌اند که نشان می‌دهد بلوتوث واقعا چه تاثیر کمی بر روی عمر باتری دارد. برای بررسی دقیق‌تر، می‌توانید نمودار زیر را مشاهده کنید:

در هر صورت آزمایش‌های انجام شده بار دیگر این حقیقت را ثابت می‌کنند که اگر بلوتوث روشن باشد ولی از آن استفاده‌ای نشود، به طور خودکار وارد حالت خواب می‌شود. زمانی که گوشی روشن است و از آن استفاده می‌کنید، بلوتوث گوشی به دنبال گجت‌های موردنظر می‌گردد. بنابراین لازم نیست قبل از خوابیدن نگران روشن یا خاموش بودن بلوتوث گوشی باشید.

بلوتوث چه مقدار شارژ باتری را مصرف می‌کند؟

در بخش قبلی ثابت کردیم که اگر بلوتوث روشن باشد ولی از آن استفاده‌ای نشود، تقریبا هیچ تاثیری بر روی مصرف باتری ندارد. اما زمانی که به‌طور فعال از بلوتوث استفاده می‌کنیم مصرف باتری تا چه حد افزایش پیدا می‌کند؟ در سری دوم آزمایش‌ها با پخش ۴ ساعته ویدیو بار دیگر اختلاف اندک مصرف انرژی باتری توجه را جلب می‌کند.

مقایسه بین بلوتوث خاموش و روشن غیرمتصل هنگام پخش ویدیو ۴ ساعته نشان می‌دهد که فقط شاهد مصرف ۱.۶ درصد مصرف باتری بیشتری هستیم. به عبارت دیگر، این نتیجه بدین معناست که برای کل زمان شارژدهی این گوشی‌ها به طور میانگین با اختلاف شارژ ۶.۶ درصد روبرو خواهیم شد. باید خاطرنشان کنیم در این سناریو گوشی همواره در حال پخش ویدیو است که چنین چیزی در دنیای واقعی بعید به نظر می‌رسد.

البته در این آزمایش تفاوت‌های زیادی بین گوشی‌های مختلف دیده شده است. گلکسی اس ۲۰ پلاس در دو حالت بلوتوث خاموش و روشن نتیجه یکسانی را ثبت کرده است. بدترین عملکرد هم مربوط به ریلمی X3 سوپرزوم است که طی ۴ ساعت در دو حالت ۴ درصد انرژی بیشتری مصرف کرده است.

دلیل این اختلاف احتمالا بهینه‌سازی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این گوشی‌ها است. با وجود اینکه اختلاف مصرف انرژی هیچکدام از این گوشی‌ها دقیقا یکسان نیست، ولی در بدترین حالت هم اختلاف قابل توجهی دیده نمی‌شود.

افسانه‌ها و واقعیت‌های شارژ سریع گوشی‌های هوشمند

آیا استفاده از هدفون بلوتوثی شارژ باتری گوشی را تخلیه می‌کند؟

مهم‌ترین استفاده از بلوتوث برای هدفون‌ها است و به همین خاطر کاربران زیادی نگران افزایش مصرف انرژی باتری در جریان چنین استفاده‌هایی هستند. اما نتایج این بررسی نشان می‌دهد که پخش صدا از طریق بلوتوث همان مقدار انرژی مربوط به پخش صدا از طریق اسپیکر یا هدفون سیمی را مصرف می‌کند. به طور میانگین، این گوشی‌ها هنگام پخش صدا از طریق بلوتوث فقط ۰.۲ درصد انرژی بیشتری مصرف کرده‌اند. در این میان، در مدت ۴ ساعته پخش ویدیو گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ پلاس و پوکو F2 پرو هیچ تغییر قابل توجهی در مصرف باتری را ثبت نکرده‌اند.

دلیل اصلی این موضوع به الگوریتم‌های مربوط به بلوتوث برمی‌گردد که از طرف پردازنده‌های سیگنال دیجیتال (DSP) موجود در گوشی‌های هوشمند اجرا می‌شوند و می‌توانند مصرف انرژی این فناوری را کاهش دهند.

سخن آخر

اگرچه در این آزمایش تمام موارد استفاده از بلوتوث مورد بررسی قرار نگرفته، اما در هر صورت در مورد چگونگی تاثیر بلوتوث بر عمر باتری اطلاعات خوبی را به ما می‌دهد. یکی از مهم‌ترین نتایج به دست آمده این است که بلوتوث وقتی که گوشی کاری انجام نمی‌دهد، بر عمر باتری آن تاثیر نمی‌گذارد. بنابراین هنگام خوابیدن نیازی به خاموش کردن بلوتوث گوشی نیست.

اکثریت کاربران اگر خاموش کردن بلوتوث را فراموش کنند، متوجه افزایش مصرف انرژی باتری نخواهند شد. البته اگر می‌خواهید از اتصال ناخواسته گوشی به دیگر گجت‌ها جلوگیری کنید یا نگران امنیت گوشی خود هستید، خاموش کردن بلوتوث توصیه می‌شود.

اما در نهایت بار دیگر در جواب به سوال اصلی این مطلب باید بگوییم که بلوتوث در شرایط مختلف انرژی بسیار کمی را مصرف می‌کند و بنابراین بهتر است برای این موضوع هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشید.

هر آنچه درباره‌ی باتری گوشی باید بدانید

منبع: Android Authority

