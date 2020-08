در حالی که تنها ۴ ماه از معرفی تبلت گلکسی تب A 8.4 می‌گذرد، به نظر می‌رسد محصول دیگری از تبلت‌های سری A در دست ساخت قرار دارد که گلکسی تب A7 (مدل ۲۰۲۰) نام داشته و قرار است یک محصول اقتصادی با مشخصات فنی نه چندان قدرتمند باشد.

تبلت‌های سری A سامسونگ، مانند گوشی‌های این شرکت، معمولا محصولات میان‌رده و اقتصادی به حساب می‌آیند. گلکسی تب A7 نیز از این قائده مستثنی نیست و به عنوان نماینده‌ی ارزان قیمت غول کره‌ای، احتمالا در نیمه‌ی اول ماه سپتامبر (۱۱-۲۵ شهریور) راهی بازار می‌شود.

گلکسی تب A7 نمایشگری ۱۰.۴ اینچی با وضوح ۱۲۰۰ × ۲۰۰۰ پیکسلی داشته و در دو رنگ خاکستری و طلایی راهی بازار می‌شود. طراحی این محصول کاملا ساده بوده و حواشی دور نمایشگر نیز نسبتا زیاد است. با این حال به عنوان یک تبلت ارزان قیمت اصلا انتظار چیزی فراتر از این را نداشتیم.

پردازنده‌ی بکار رفته در این تبلت اسنپدراگون ۶۶۲ است که در بین پردازنده‌های پایین‌رده یک گزینه‌ی بسیار عالی و ایده‌آل محسوب می‌شود. همچنین ۳ گیگابایت رم و ۳۲/۶۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی نیز برای آن در نظر گرفته شده تا کاربران بتوانند فعالیت‌های معمولی نظیر وب‌گردی و گشت‌وگذار بین برنامه‌های مختلف اندروید ۱۰ را بدون مشکل خاصی انجام دهند.

به نقل از یک وب‌سایت خرده‌فروشی بلژیکی، تب A7 در تاریخ ۱۲ سپتامبر (۲۲ شهریور) در اروپا راهی بازار می‌شود. همچنین سامسونگ احتمالا آن را ۲۳۵ یورو (معادل ۲۸۰ دلار) قیمت‌گذاری خواهد کرد که البته این قیمت برای نسخه‌ی Wi-Fi آن است. لازم به ذکر است این نسخه از ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی بهره می‌برد و کاربر برای خرید مدل ۶۴ گیگابایتی که از LTE نیز پشتیبانی می‌کند باید ۳۲۰ یورو (معادل ۳۸۰ دلار) پرداخت کند.

اگر این تبلت در تاریخ یاد شده در اروپا راهی بازار شود، احتمالا تمام بازارهای دیگر در ماه سپتامبر به آن دسترسی خواهند داشت. با این حال این موضوع صرفا یک پیش‌بینی است و باید منتطر ماند و دید در آینده چه پیش خواهد آمد. شما عزیزان می‌توانید تصاویر مربوط به این محصول را که توسط افشاگر معروف یعنی ایوان بلس منتشر شده در زیر مشاهده کنید.





کدام گوشی‌ها و تبلت‌های سامسونگ اندروید ۱۱ را دریافت می‌کنند؟

منبع: PhoneArena

The post جزئیاتی از تبلت اقتصادی سامسونگ گلکسی تب A7 لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala