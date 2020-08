اطلاعات جدیدی در رابطه با طراحی ظاهری آیپد ۲۰۲۰ منتشر شد

طراحی‌های شماتیک منتشر شده از آیپد جدید نشان می‌دهند که، شاهد استفاده از المان‌های طراحی آیپد پرو در این مدل هستیم.

در ماه ژوئن (خرداد ماه) یکی از تحلیل‌گران باسابقه اپل، Ming-Chi Kuo، در رابطه با آیپد‌های جدید اپل اعلام کرد، در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ اپل قصد دارد تا از آیپد‌های جدید خود همراه با طراحی جدیدی رونمایی کند. این تحلیل‌گر در ادامه گفت، به دلیل استفاده از طراحی جدید، اپل می‌تواند که به جای استفاده از نمایشگر ۱۰٫۲ اینچی از نمایشگر ۱۰٫۸ اینچی در این آیپد استفاده کند.

با توجه به گفته‌های این تحلیل‌گر پیش بینی می‌شود که این آیپد هم شبیه به آیپدهای پرو این شرکت باشد. اپل در آیپد پروهای خودش از زبان طراحی خاصی استفاده می‌کند که در آن نمایشگر دارای حاشیه‌های بسیار اندکی است و بخش بیشتری از قسمت جلویی دستگاه را به خود اختصاص داده است.

با توجه به منتشر شدن اطلاعات جدید و از منابع قابل اعتماد در رابطه با این آپپد‌، به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌های این تحلیل‌گر درست باشند. با توجه به این اطلاعات جدید، که طراحی شماتیک این آیپد را نشان می‌دهند، می‌توانیم بگوییم که اپل از زبان طراحی آیپدهای پرو خود در این آیپد استفاده کرده است.

با وجود استفاده از زبان طراحی آیپد پرو، اما اپل همچنان تصمیم گرفته است که به جای استفاده از دوربین دوگانه و استفاده از سنسور LIDAR که در آیپد پرو‌ی این شرکت شاهد استفاده از آن هستیم، از تنها یک دوربین در قسمت پشتی این آیپد جدید استفاده کند. البته استفاده از یک دوربین در این آیپد هم انتخاب معقولی است، زیرا بسیاری از افراد از تبلت‌های خود برای عکاسی استفاده نمی‌کنند.

در این تصاویر منتشر شده از طراحی شماتیک آیپد، شاهد استفاده از نمایشگر با حاشیه‌های بسیار اندک هستیم، که باعث می‌شود اپل بدون تغییری در اندازه‌‌‌ی این دستگاه، از نمایشگری با اندازه‌‌ی بزرگتر در آن استفاده کند.

به دلیل استفاده از این نمایشگر جدید، سنسور معروف تشخیص اثر انگشت اپل به نام Touch ID جای خود را به سیستم جدید تشخیص چهره‌ی این شرکت یعنی Face ID داده است. همچنین در این طراحی‌های شماتیک، شاهد استفاده‌‌ی اپل از دوربین و سنسورها متعدد در بالای نمایشگر برای قابلیت Face ID هستیم.

عکس‌ منتشر شده، علاوه‌بر نشان دادن طراحی جدید، اطلاعات جالب‌تری را هم در رابطه با این آیپد به ما نشان می‌دهند. همان‌گونه که در پشت دستگاه مشخص است شاهد استفاده اپل از رابط هوشمند خود جهت اتصال کیبورد به این آیپد هستیم.

علاوه بر این برخی از افشاگران اطلاعات پیش‌بینی می‌کنند که اپل همانند مدل پروی آیپد، از پورت USB-C به جای پورت لایتنینگ خودش، در این دستگاه استفاده کند. این طرح‌های شماتیک همچنین نشان می‌دهند که در قسمت پایینی دستگاه شاهد استفاده از دو بلندگو هستیم. البته احتمال دارد که این دو بلندگو فقط برای رعایت کردن تقارن در این بخش باشند و اپل در این دستگاه تغییراتی را جهت بهبود بلندگو‌های آن، همانند مدل پرو، ایجاد نکند.

با وجود اینکه گزارش‌های منتشر شده اطلاعاتی در رابطه با مشخصات سخت افزاری آیپد منتشر نکرده‌اند، اما با توجه به رویه‌ی اپل در رونمایی از آیپدهایش، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که اپل در این آیپد هم از پردازنده‌‌ی جدیدتر همراه با قدرت بیشتری استفاده کند. اگرچه که در آیپد معرفی شده در سال ۲۰۱۹، اپل از چیپست A10 استفاده کرده بود که مربوط به آیفون ۷ است که در سال ۲۰۱۶ معرفی شده‌اند.

می‌توانیم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، امید داشته باشیم که اپل در این آیپد جدید هم از چیپست استفاده شده در آیفون‌های ۱۲ یعنی، A14 استفاده کند. حداقل انتظار داریم که اپل از چیپست A12 Bionic که در آیپد مینی خودش از آن استفاده کرده‌ است در این آیپد جدید هم استفاده کند.

در سال گذشته، شاهد رونمایی از آیپد جدید در اوایل سال ۲۰۱۹ بودیم. با توجه به مدت باقی مانده تا پایان سال ۲۰۲۰، انتظار داریم که در پاییز امسال اپل از این آیپد جدید همراه با مراسمی که برای رونمایی از نسل جدید تلفن‌های همراه این شرکت یعنی آیفون ۱۲ برگزار می‌شود، رونمایی کند.

اگرچه که در ابتدا برخی از اطلاعات منتشر شده، خبر از تأخیر در برگزاری این مراسم به دلیل همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ می‌دادند، اما آخرین اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که این مراسم همانگونه که از قبل برنامه‌ریزی شده است، برگزار خواهد شد. اما ممکن است که عرضه‌ی محصولات معرفی شده در این رویداد با تأخیر صورت بگیرد.

