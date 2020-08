تولید پردازنده‌ گرافیکی اپل در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد

اپل از سال‌ها پیش به طراحی پردازنده‌های اختصاصی خودش برای آیفون و آیپد مشغول است که با کمک شرکت‌های مانند TSMC تولید می‌شوند. حال و پس از طراحی اختصاصی CPU، اپل قصد دارد پردازنده‌ گرافیکی یا همان GPU محصولاتش را هم تحت کنترل خود درآورد.

CPU یا پردازنده‌های مرکزی تولید شده توسط اپل همواره یکی از قدرتمندترین مدل‌های موجود در میان پردازنده‌های پرچم‌دار بوده‌اند. A14 Bionic که قرار است در خانواده آیفون ۱۲ استفاده شود، با فناوری ۵ نانومتری تولید شده و در هر میلی‌متر مربع به ۱۷۱.۳ میلیون ترانزیستور مجهز است که در مجموع تعداد آن‌ها به ۱۵ میلیارد ترانزیستور می‌رسد. افزایش تراکم ترانزیستورهای یک چیپ به معنی افزایش قدرت و در عین حال، کاهش مصرف انرژی آن خواهد بود.

نشریه چینی Commercial Times با توجه به توییتی که توسط یکی از مهدسان بازنشسته منتشر شده، اعلام کرده است که اپل قصد دارد در نیمه دوم سال آینده میلادی تولید پردازنده‌ گرافیکی اختصاصی ۵ نانومتری خود را آغاز کند. این چیپ در حال حاضر با اسم رمز Lifuka شناخته می‌شود.

با توجه به قوانین تجاری بازنگری شده آمریکا، کمپانی TSMC پس از روز ۱۴ سپتامبر، دیگر اجازه تولید چیپ‌های ۵ نانومتری برای هواوی را نخواهد داشت. اما این محدودیت برای کمپانی تایوانی چندان نگران کننده نخواهد بود، زیرا پس از قطع همکاری با چینی‌ها، اپل به سرعت جایگزین آن‌ها خواهد شد.

این نشریه چینی در توصیف پردازنده گرافیکی اپل اعلام کرده است که این GPU به فناوری رندر ویژه‌ای مجهز است که به توسعه دهندگان اجازه می‌دهد اپلیکیشن‌ها و بازی‌های حرفه‌ای‌تر و قدرتمندتری را توسعه دهند. پردازنده گرافیکی Lifuka برای رایانه‌های Mac طراحی خواهد شد.

کوپرتینویی‌ها مدتی قبل به پشتیبانی از پردازنده‌های گرافیکی ساخت شرکت AMD در سیستم عامل ۶۴ بیتی MacOS (ویژه پردازنده‌های مبتنی بر معماری ARM) پایان دادند.

علاوه بر Lifuka، اپل پردازنده‌های دیگری را نیز در دست توسعه دارد که با فناوری ۵ نانومتری تولید می‌شوند. یکی از این پردازنده‌ها A14X با اسم رمز Tonga است که قرار است در تبلت‌های رده بالای این شرکت یعنی خانواده آیپد پرو به کار گرفته شود.

علاوه بر این‌ موارد، نشریه چینی از اسم رمز Sicilian برای پردازنده A14 به عنوان پردازنده سری آیفون ۱۲ یاد کرده است.

انتظار می‌رود خانواده آیفون ۱۲ در ۴ مدل زیر معرفی شوند:

آیفون ۱۲ با ابعاد ۵.۴ اینچ

آیفون ۱۲ مکس با ابعاد ۶.۱ اینچ

آیفون ۱۲ پرو با ابعاد ۶.۱ اینچ

آیفون ۱۲ پرو مکس با ابعاد ۶.۷ اینچ

با توجه به خبرهایی که تا به‌حال منتشر شده، دو مدل استاندارد آیفون ۱۲ به حافظه رم ۴ گیگابایتی مجهز خواهند شد، در حالی‌که این میزان برای مدل‌های پرو به ۶ گیگابایت ارتقا می‌یابد.

همچنین، مدل‌های پرو به دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید، دوربین تلسکوپیک با زوم اپتیکال ۳ برابری و سنسور تشخیص عمق LiDAR مجهز خواهند شد. سنسور LiDAR که برای اولین بار در نسل جدید آیپد پرو مورد استفاده قرار گرفت، از سیستم سنسورهای مدت پرواز (ToF) برای تولید تشخیص عمق پیشرفته‌تر بهره می‌گیرد.

ماه گذشته اپل اعلام کرد که معرفی خانواده آیفون‌ ۱۲ با چند هفته تاخیر انجام خواهد شد که این یعنی ممکن است اولین آیفون‌های ۵G در نیمه اکتبر یا اوایل نوامبر راهی بازار شوند.

