تبلت لنوو تب P11 پرو معرفی شد؛ رقیبی برای آیپد ایر

دقایقی قبل جدیدترین تبلت لنوو به نام تب P11 پرو معرفی شد که رقیب آیپد ایر محسوب می‌شود. قیمت پایه این تبلت ۴۹۹ دلار-مانند آیپد ایر-است و از جمله امکانات آن می‌توانیم به داشتن نمایشگر اولد ۱۱.۵ اینچی با رزولوشن ۲۵۶۰ در ۱۶۰۰ اشاره کنیم.

لنوو تب P11 پرو

قلب تپنده این تبلت تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۰G است که کاربران می‌توانند از بین ۴ یا ۶ گیگابایت حافظه رم دست به انتخاب بزنند. انرژی آن از جانب باتری ۸۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که به گفته لنوو با هر بار شارژ می‌تواند حدود ۱۵ ساعت ویدیو پخش کند.

از جمله امکانات این تبلت می‌توانیم به قابلیت تشخیص چهره دوربین سلفی اشاره کنیم تا برای آنلاک کردن آن نیازی به بهره‌گیری از حسگر اثر انگشت موجود در دکمه پاور نداشته باشید. همچنین این تبلت از کیبورد و قلم استایلوس پشتیبانی می‌کند.

لنوو تب M10 HD Gen 2

لنوو در کنار تب P11 پرو، از یک تبلت مختص کودکان به نام M10 HD Gen 2 رونمایی کرد. گوگل برای کودکان محیط نرم‌افزاری خاصی را توسعه داده تا راحت‌تر به محتوای موردنظر خود دسترسی داشته باشند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به ۴۰۰ کتاب رایگان مختص کودکان اشاره کنیم. همچنین در این تبلت نسخه کودکان یوتیوب موسوم به YouTube Kids قرار گرفته است.

از لحاظ سخت‌افزاری هم این تبلت حرف زیادی برای گفتن ندارد و مجهز به نمایشگر ۱۰.۱ اینچی LCD با رزولوشن ۱۲۸۰ در ۸۰۰ است. همچنین باید به اسپیکرهای استریو، دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی و دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم.

قلب تپنده آن تراشه P22T مدیاتک است که در کنار آن می‌توانیم به ۲ یا ۴ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. انرژی آن هم از طرف باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود.

لنوو تب M10 HD Gen 2 از ماه سپتامبر با قیمت پایه ۱۲۹.۹۹ دلار به دست کاربران می‌رسد و از حدود دو ماه بعد یعنی ماه نوامبر، کاربران با پرداخت مبلغ پایه ۴۹۹ دلار می‌توانند تبلت لنوو تب P11 پرو را خریداری کنند.

