کوالکام ساعاتی قبل از جدیدترین تراشه خود به نام اسنپدراگون ۷۳۲G رونمایی کرد که تفاوت زیادی با اسنپدراگون ۷۳۰G ندارد. این تراشه مانند نسل قبلی مجهز به پردازنده دارای ۲ هسته Cortex-A76 و ۶ هسته Cortex-A55 است ولی حالا یکی از هسته‌های Cortex-A76 به جای سرعت ۲.۲ گیگاهرتز سرعت ۲.۳ گیگاهرتز را به ارمغان می‌آورد.

اگرچه بار دیگر شاهد بهره‌گیری از پردازنده گرافیکی Adreno 618 هستیم، ولی به گفته کوالکام با ۱۵ درصد عملکرد بهتری در زمینه‌ی رندر گرافیک روبرو خواهیم شد. به غیر از این دو تغییر، این تراشه دقیقا از همان ویژگی‌های اسنپدراگون ۷۳۰G بهره می‌برد. این یعنی باید به فناوری ساخت ۸ نانومتری، مودم X15 و نسل چهارم موتور هوش مصنوعی کوالکام اشاره کنیم.

از دیگر ویژگی‌های حائز اهمیت می‌توانیم پشتیبانی از Quick Charge 4+، aptX Adaptive، نسل ششم وای‌فای و بلوتوث ۵.۱ را نام ببریم. از لحاظ ویژگی‌های دوربین هم این تراشه از ضبط ویدیوهای ۴K HDR، دو دوربین ۲۲ مگاپیکسلی، یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی با قابلیت پردازش پیشرفته تصاویر و امکان ثبت تصاویر ۱۹۲ مگاپیکسلی پشتیبانی می‌کند.

به زبان ساده، کاربرانی که گوشی آن‌ها مجهز به اسنپدراگون ۷۳۰G است در صورت استفاده از اسنپدراگون ۷۳۲G متوجه تغییر محسوسی نخواهند شد. همچنین کوالکام اعلام کرده که برند پوکو (از زیرمجموعه‌های شیائومی) اولین گوشی مجهز به این تراشه را روانه‌ی بازار خواهد کرد. به نظر می‌رسد پوکو X3 با این تراشه در آینده نزدیک به دست کاربران می‌رسد.

