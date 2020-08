خط زمانی تحریم هواوی از سوی آمریکا: مروری بر تمام اتفاقات یک سال اخیر

اگر طی یک سال اخیر اخبار صنعت تکنولوژی را دنبال کرده باشید، بدون هیچ تردید از دردسرهای پیش آمده برای شرکت هواوی با خبرید. از ماه مه ۲۰۱۹ تا به امروز، این شرکت چینی بارها مورد انتقاد و حمله دولت دونالد ترامپ قرار گرفته و تمام این ماجرا منتهی به چیزی شده که امروز از آن تحت عنوان «بن هواوی» یاد می‌شود. این نبرد طولانی‌مدت باعث شد هواوی تغییراتی چشمگیر در رویکردهای تجاری خود به وجود آورد.

اگر می‌خواهید بدانید که بن هواوی چطور اتفاق افتاد و معنای آن برای آینده هواوی چه خواهد بود، این مقاله دقیقا برای شما نوشته شده. پایین‌تر، می‌توانید خط زمانی تحریم هواوی و تمام جزییات پیرامون آن را به تفصیل مطالعه کنید. علاوه بر این، به تاثیر تمام ماجرا بر موبایل‌های هواوی نیز پرداخته‌ایم و از این گفته‌ایم که باید منتظر چه تغییراتی باشیم.

چرا هواوی بن شد؟ یک مرور کوتاه

اگرچه این مقاله قرار است به شکلی بسیار مفصل به بررسی ابعاد مختلف بن هواوی در آمریکا بپردازد، شاید دلتان بخواهد که از ورژن کوتاه‌تر داستان باخبر شوید. به صورت کلی، ماجرا از این قرار است:

هواوی یکی از بزرگ‌ترین کمپانی‌های ارتباطات تلفنی در جهان به حساب می‌آید. در ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی، انتظار می‌رفت این کمپانی به بزرگ‌ترین تولیدکننده موبایل‌های هوشمند در جهان تبدیل شده و تاج پادشاهی را از سامسونگ برباید.

علی‌رغم این موفقیت، هواوی برای چندین سال متمادی به استفاده از رویکردهای تجاری مشکوک متهم شده بود. علاوه بر این گفته می‌شود که این شرکت از محصولاتش برای جاسوسی از کشورهای مختلف استفاده می‌کند، هرچند که هیچوقت مدرک مستدلی در این باره ارائه نشد. در هر صورت اما به خاطر ارتباط نزدیک این شرکت با دولت چین، کشورهای مختلف همواره نگرانی‌های خودشان را داشته‌اند.

در ماه مه ۲۰۱۹، دونالد ترامپ،‌ رییس جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که هواوی -و چند شرکت چینی دیگر- اکنون راه خود را به Entity List باز کرده‌اند. شرکت‌های حاضر در این لیست قادر به تجارت با هیچ یک از سازمان‌هایی که در داخل آمریکا فعالیت می‌کنند نیستند.

به این ترتیب بن هواوی آغاز شد و این شرکت به ناگاه قادر به همکاری با شرکت‌هایی نظیر گوگل، کوالکام، اینتل و بسیاری دیگر نبود. عدم امکان همکاری با گوگل به این معنا است که موبایل‌های هوشمند هواوی دیگر به صورت پیش‌فرض همراه با اپلیکیشن‌های متعلق به گوگل عرضه نمی‌شوند.

درحالی که ممنوعیت فعالیت‌های هواوی در آمریکا قوت می‌گرفت، این شرکت مجبور به بازنگری در چگونگی ساخت و عرضه اسمارت‌فون‌های خود شد. بعد هم صدای برخی دیگر از کشورهایی درآمد که هواوی، تجهیزات شبکه‌سازی آن‌ها را تامین می‌کرد.

تاریخچه هواوی و آنچه باید بدانید

اگر به صورت طولانی‌مدت به موضوع نگاه کنیم، هواوی شرکتی نسبتا حوان است. رن ژنگفی (Ren Zhengfei) شرکت هواوی را در سال ۱۹۸۷ میلادی تاسیس کرد، درست بعد از اینکه از ارتش آزادی‌بخش خلق چین مرخص شد. کارنامه نظامی ژنگفی به هواوی کمک کرد تا به چند قرارداد بزرگ دست یابد. و این یکی از اصلی‌ترین دلایل نگاه به هواوی به عنوان یکی از زیرشاخه‌های دولت چین است.

هواوی از همان ابتدا متهم به سرقت مالکیت‌های معنوی شده بود. طی چهار دهه اخیر، دائما شنیده‌ایم که هواوی تکنولوژی‌های دیگر شرکت‌ها را ربوده و آن‌ها را به عنوان ابداعات خودش جا می‌زند. در برخی از موارد، این موضوع به اثبات هم رسیده است: مانند پرونده‌ای که شرکت سیسکو در سال ۲۰۰۳ علیه هواوی تشکیل داد. اما در سایر مواقع، اتهامات به نتیجه خاصی نرسیده‌اند.

در اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی، هواوی با سرعتی بسیار زیاد در حال رشد بود. این کمپانی برای گسترش فعالیت‌های خود شروع به خرید دیگر شرکت‌ها کرد. چندین بار هواوی در صدد خرید شرکت‌های غیر چینی نیز برآمد اما هر بار، رگولاتوری‌ها مداخله و از این معاملات جلوگیری می‌کردند. برای مثال این اتفاق هم در ایالات متحده و هم در بریتانیا افتاد. هر بار نیز علت مداخله رگولاتوری‌ها، روابط بسیار نزدیک هواوی با دولت چین و تهدیدهای امنیتی احتمالی بود.

در نهایت هواوی شروع به ساخت موبایل‌های هوشمند کرد. این موبایل‌ها به خاطر طراحی‌های جذاب و قیمت معقولانه‌شان مورد استقبال بسیاری از کاربران قرار گرفتند. در سال ۲۰۱۶، هواوی گفت که در عرض ۵ سال به بزرگ‌ترین تولیدکننده موبایل‌های هوشمند در جهان تبدیل می‌شود. تا سال ۲۰۱۸، هواوی توانست رتبه دوم را از اپل ربوده و درست پشت سر سامسونگ قرار بگیرد. با توجه به اینکه هواوی با دستان بسته در آمریکا (سومین بازار بزرگ موبایل در جهان) فعالیت می‌کرد، این موفقیتی بزرگ بود.

دونالد ترامپ، چین و نبرد تجاری

درحالی که هواوی طی سال ۲۰۱۸ میلادی داشت با سرعتی شگفت‌آور رشد می‌کرد، شرایط در کشورش آنقدرها خوب نبود. دونالد ترامپ از تمام توانایی‌های خود برای مقابله با چین و «رویکردهای تجاری غیر منصفانه» این کشور استفاده کرد. به این ترتیب، نبرد تجاری بزرگ میان چین و آمریکا کلید خورد که تا همین امروز نیز ادامه دارد.

اگرچه نبرد میان دو کشور بیشتر از هر چیز به سیاست‌های خارجی، تعرفه‌ها و قوانین بین‌المللی مربوط است، اما گاهی موضوعات دیگر مانند سرقت مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد. از آن‌جایی که هواوی به سرقت چندین باره مالکیت‌های معنوی شهرت داشته، مشخصا زیر رادار ترامپ و دولتش قرار گرفت.

با این همه، منتقدین از همان سال ۲۰۱۸ به این موضوع اشاره می‌کردند که نبرد تجاری طولانی‌مدت میان چین و آمریکا، هر دو کشور را متحمل ضررهای فراوان خواهد کرد. به همین خاطر، تصور عمومی بر این بود که ترامپ قراردادهای آمریکا با چین را به نفع کشور خودش تقویت می‌کند و بعد تمام ماجرا به پایان می‌رسد. اما داستان به هیچ‌ وجه این‌طور پیش نرفت.

اگرچه به نبرد تجاری چین و آمریکا به عنوان یکی از تصمیمات شخص دونالد ترامپ نگاه می‌شود، اما حقیقت اینست که این ماجرا، یکی از معدود تصمیمات ترامپ است که پشتیبانی هر دو حزب غالب آمریکا را به همراه داشته است. جو بایدن، نامزد ریاست جمهوری دموکرات‌ها در انتخابات سال ۲۰۲۰ آمریکا نیز اعلام کرده که از پایش دائمی مبادلات تجاری با چین حمایت می‌کند. این یعنی حتی در روزی که دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به پایان برسد نیز، احتمال دارد که نبرد میان دو کشور ادامه یابد.

آغاز بن هواوی در روز ۱۵ مه ۲۰۱۹

در روز پانزدهم ماه مه سال ۲۰۱۹، دونالد ترامپ در یک فرمان اجرایی، استفاده از تجهیزات مخابراتی خارجی که تهدیدی برای امنیت ملی بودند را ممنوع اعلام کرد. در این فرمان اشاره‌ مستقیمی به هواوی (یا حتی کشور چین) نشده. اما بعد دپارتمان مبادلات ایالات متحده لیست Entitly List را ایجاد کرد که شامل کمپانی‌های بن شده می‌شود.

از آن‌جایی که در این فرمان اشاره مستقیمی به هواوی نشد، تاثیری که تمام ماجرا بر کمپانی و خطوط تجاری مختلفش می‌گذاشت چندان واضح نبود. به نظر می‌رسید که فرمان ترامپ به شکل مستقیم عملیات‌های مخابراتی هواوی را هدف قرار داده و این یعنی تجهیزات شبکه‌سازی بی‌سیم و به صورت خاص، تجهیزات تکنولوژی ۵G را شامل می‌شود.

در این فرمان ضمنا اشاره‌ای به این نشد که آیا دولت آمریکا هزینه‌های مربوط به کنار گذاشتن تجهیزات هواوی از سوی اپراتورهای مخابراتی را تقبل می‌کند یا خیر. افزون بر این، مشخص نیست که در صورت تخطی از فرمان ترامپ، چه مجازاتی در انتظار شرکت‌های مخابراتی خواهد بود. به صورت خلاصه اگر بخواهیم بگوییم، بن هواوی در آمریکا موضوعی جدی به نظر می‌رسید، اما فاکتورهای ناشناخته بیشتر از آن بودند که کسی بتواند حدس بزند بعد از این چه می‌شود.

هواوی در همان روز در مصاحبه با خبرگذاری اندروید آتوریتی گفت: «محدود کردن فعالیت‌های هواوی در آمریکا، باعث نمی‌شود آمریکا امن‌تر یا قدرتمندتر باشد. در عوض، این موضوع صرفا آمریکا را به جایگزین‌های ضعیف‌تر اما گران‌قیمت‌تر محدود می‌کند و این کشور در توسعه ۵G عقب خواهد ماند.» حتی این بیانیه هم باعث شد تصور کنیم که فرمان ترامپ صرفا تجهیزات مخابراتی هواوی را در بر می‌گیرد و نه اسمارت‌فون‌ها و دیگر محصولاتش را.

اما چند روز بعد، شرایط تغییر کرد.

خداحافظی با گوگل

در روز یکشنبه، ۱۹ مه سال ۲۰۱۹، گوگل به صورت عمومی اعلام کرد که از ممنوعیت هواوی توسط ترامپ پیروی خواهد کرد. با برداشتی که گوگل از فرمان اجرایی داشت، این شرکت تصمیم گرفت که بهترین راه مقابله با هواوی این خواهد بود که دیگر محصولات دیجیتالش را در اختیار آن قرار ندهد.

این یعنی هواوی دیگر به بسیاری از اجزای بنیادین اسمارت‌فون‌های اندرویدی دسترسی ندارد. جیمیل، یوتوب، گوگل درایو و حتی گوگل پلی استور دیگر روی محصولات جدید هواوی در دسترس قرار ندارند.

این خبر، موجی از غافلگیری در دنیای تکنولوژی به راه انداخت. حواس‌تان باشد که در این لحظه، هواوی دومین تولیدکننده بزرگ اسمارت‌فون در جهان است و و تک‌تک موبایل‌هایی که می‌سازد، اندروید را به اجرا در می‌آورند. بدون دسترسی به اپلیکیشن‌های گوگل، میلیون‌ها نفر از افرادی که موبایل‌های این شرکت را خریده‌اند نگران هستند که دستگاه ارزشمندشان ناگهان از کار بیفتد.

وقتی گرد و خاک خوابید، مشخص شد آن دسته از موبایل‌های هواوی که پیش از ۱۵ مه ۲۰۱۹ جوازهای گوگل را دریافت کرده‌اند به صورت عادی به کار خود ادامه خواهند داد. با این همه، هرکدام از موبایل‌ها، تبلت‌ها یا دیگر دیوایس‌های هواوی که بعد از این تاریخ روانه بازار شده‌اند، بدون سرویس‌های گوگل خواهند بود.

مدت کوتاهی بعد از اعلامیه گوگل، دیگر شرکت‌های مستقر در آمریکا هم روندی مشابه را در پیش گرفتند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به کوالکام، اینتل، آرم و مایکروسافت اشاره کرد.

مقابله به مثل هواوی

هواوی نمی‌خواست به راحتی تن به این فرمان اجرایی بدهد. تنها چند روز بعد اعلام بن هواوی، این کمپانی بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد که قصد مقابله دارد. تا پایان ماه مه سال گذشته میلادی، هواوی یک پرونده قضایی تشکیل داد و گفت که ممنوعیت محصولاتش در آمریکا، مغایر با قانون اساسی این کشور است. تا پایان ژوئن ۲۰۱۹، به خاطر ایجاد Entity List، شاهد شکایت از دپارتمان مبادلات آمریکا بودیم.

متاسفانه برای هواوی، این مانورهای قضایی هیچ ثمره‌ای به همراه نداشتند. در هر صورت مقابله با فرمانی اجرایی که توسط شخص رییس جمهوری ایالات متحده صادر شده کار آسانی نیست.

جالب اینکه، شرکت‌های مستقر در آمریکا، همزمان با قطع همکاری‌های خود با هواوی، شروع به پشتیبانی از این شرکت چینی کردند. حتی گوگل هم اعلام کرد که -اگر فرصت لازم مهیا شود- به همکاری با هواوی ادامه خواهد داد. علاوه بر این، تحلیلگران دنیای تکنولوژی گفتند که هواوی کسب‌وکار بسیار بزرگی است و بن آن، به شرکت‌های مستقر در آمریکا نیز آسیب وارد خواهد کرد.

در نهایت، دولت چین واکنش نشان داد و تهدید کرد که Entity List مخصوص به خودش را خواهد ساخت. سپس هواوی گام را فراتر برد و ایالات متحده را به حملات سایبری و آزار کارمندان چینی محکوم کرد. اما این کمپانی به مستندات لازم برای اتهامات خود دسترسی نداشت و به این ترتیب، راه به جایی نبرد.

تا اواسط سال ۲۰۲۰، هواوی ظاهرا با سرنوشت خود کنار آمده بود. دیگر خبری از تشکیل پرونده‌های قضایی یا اعلامیه‌های عمومی نبود.

تاخیر در بن کامل هواوی

درحالی که هنوز یک هفته از صدور فرمان اجرایی ترامپ که بن هواوی را کلید می‌زد نگذشته بود، دولت ایالات متحده مهلتی ۹۰ روزه به شرکت‌های خود داد تا به صورت کامل همکاری‌های خود با هواوی را قطع کنند. این به هواوی و مشتریانش تا روز ۱۹ آگوست ۲۰۱۹ فرصت داد تا شرایط ممنوعیت را برای خود تلطیف کنند.

شانس با هواوی یار بود و این مهلت ۹۰ روزه، سه بار پشت سر هم تمدید شد. تا ماه فوریه ۲۰۲۰، هواوی تقریبا یک سال کامل به حیات خود در آمریکا ادامه داده بود. در همان ماه، دولت آمریکا یک مهلت ۴۵ روزه نهایی داد و قرار شد که بن هواوی تا روز یکم آپریل ۲۰۲۰، به سرانجام برسد. قبل از رسیدن تاریخ مقرر نیز، دونالد ترامپ یک قانون جدید را به امضا رساند که استفاده از تجهیزات هواوی از سوی اپراتورهای آمریکایی را ممنوع می‌کند.

درحالی که همه این اتفاقات می‌افتاد، دولت آمریکا یک سیستم جوازدهی برای آن دسته از شرکت‌های آمریکایی راه انداخت که مایل به همکاری با هواوی بودند. گفته می‌شود دولت ۱۳۰ درخواست همکاری با هواوی دریافت کرد که البته به هیچکدام جواز لازم را نداد. دولت هم اعلام کرد که جواز تنها در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که همکاری‌شان با هواوی، خطری برای امنیت ملی به حساب نیاید. بنابراین گوگل هم که خواستار جواز شده بود، در این دسته‌بندی جای نگرفت.

Harmony OS: جایگزینی برای اندروید

اگرچه هواوی نمی‌تواند از سرویس‌ها و محصولات گوگل در موبایل‌های خود استفاده کند، اما این بدان معنا نیست که قادر به استفاده از اندروید هم نخواهد بود. اندروید یک سیستم‌عامل متن‌باز است و این یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند بدون هیچ پرداخت هزینه‌ای، هرطور که می‌خواهد از آن استفاده کند. اما نکته مهم اینست که بسیاری از قابلیت‌های مهم اندروید در نسخه «خالص» این سیستم عامل یافت نشده و تنها به گوگل تعلق دارند.

در تئوری، هواوی می‌تواند از اندرویدِ بدون گوگل برای قوت‌رسانی به موبایل‌ها و تبلت‌هایش استفاده کرد و تا ابد به این کار ادامه دهد. در پس‌زمینه اما هواوی مشغول کار روی «نقشه ب» و یک سیستم عامل دیگر بوده تا در صورتی که شرایط بحرانی‌تر شد، از آن استفاده کند. در روز ۹ آگوست ۲۰۱۹، نقشه ب عملی شد و Harmony OS از راه رسید.

Harmony OS بر مبنای لینوکس ساخته شده که آن هم یک پلتفرم متن‌باز است. با توجه به اینکه اندروید هم با لینوکس ساخته شده، هارمونی و اندروید می‌توانند با یکدیگر سازگاری داشته باشند. در تئوری، هر توسعه‌دهنده‌ای که تمایل به اجرای اپلیکیشن خود روی Harmony OS را داشته باشد، خیلی ساده می‌تواند از همان ورژن اندرویدی اپلیکیشن‌اش استفاده کند.

هواوی در ابتدا گفت که از Harmony OS تنها در محصولات اینترنت اشیا (IoT) خود استفاده خواهد کرد. این یعنی در اسمارت‌فون‌های خود به اندروید خواهد چسبید. اما کاملا بدیهی است که در آینده نه‌چندان دور، Harmony OS تبدیل به «Huawei OS» خواهد شد و به تمام محصولات این شرکت قوت خواهد رساند. این آزادی یعنی هواوی دیگر لازم نیست نگرانی بن شدن خود آمریکا باشد.

اکثر افراد تصور می‌کنند که ساخت یک سیستم عامل جدید برای رقابت با اندروید و iOS، کاریست که تنها یک احمق انجامش می‌دهد. اما هواوی شرکتی بسیار عظیم است و با نفوذی که در بازار چین دارد، به احتمال زیاد می‌تواند به موفقیت برسد. باید در نظر داشت که Harmony OS بر مبنای لینوکس ساخته شده و خود یک سیستم عامل متن‌باز است. این یعنی شرکت‌های دیگر هم می‌توانند به جای اندروید از هارمونی استفاده کنند. اصلا دور از انتظار نیست که سایر کمپانی‌های چینی سازنده اسمارت‌فون هم تصمیم به استفاده از هارمونی حداقل در برخی از دیوایس‌هایشان بگیرند.

در حال حاضر اما، تبلت‌ها و اسمارت‌فون‌های هواوی همراه با اندروید عرضه می‌شوند. هرچند که خبری از محصولات گوگل در آن‌ها نیست.

نخستین پرچمدار بدون گوگل

اگر یادتان باشد، بن هواوی تنها محصولاتی را تحت تاثیر قرار می‌داد که بعد از روز ۱۵ مه ۲۰۱۹ عرضه شده باشند. این یعنی جدیدترین پرچمدار هواوی تا آن زمان -یعنی موبایل‌های هواوی P30 و P30 Pro که در روز ۲۶ مارس ۲۰۱۹ عرضه شدند- همچنان از مجموعه‌ اپلیکیشن‌های گوگل بهره‌مند بودند.

اما هواوی به صورت معمول موبایل‌های خانواده Mate را در نیمه دوم سال عرضه می‌کند. در ابتدا این شایعه به گوش می‌رسید که هواوی خیلی ساده قید عرضه هواوی میت ۳۰ پرو را خواهد زد. اما در نهایت شاهد معرفی این موبایل بدون سرویس‌های گوگل بودیم.

در چند ماه نخست، این پرچمدار تازه از راه رسیده تنها در چین و چند کشور کوچک‌تر دیگر در دسترس بود. اما بعد بالاخره راهش را به غرب نیز باز کرد. این موبایل توانست نظر منتقدین را به خود جلب کند اما به خاطر کمبود‌های نرم‌افزاری، خریدش به هیچکس توصیه نمی‌شد.

نکته غیر قابل باور اینکه میت ۳۰ در هر صورت فروش خوبی را تجربه کرد. بنابراین درسی که این موضوع به همراه دارد اینست که هیچوقت نباید حمایت چینی‌ها از یکدیگر را دست کم گرفت.

دیوایس‌های قدیمی در بسته‌بندی جدید

هواوی خیلی سریع یک حفره قانونی در بن هواوی و اطلاعت گوگل از فرمان اجرایی ترامپ پیدا کرد. این کمپانی متوجه شد که گوگل موبایل‌های اندرویدی را نه براساس نام‌گذاری یا طراحی‌شان، بلکه براساس برخی از قطعات داخلی (مخصوصا پردازنده) تایید می‌:ند. این یعنی هواوی می‌توانست موبایل‌هایی که قبل از فرمان اجرایی به تایید گوگل رسیده بودند را با برند و بسته‌بندی جدید روانه بازار کند و هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته باشد.

بدیهی است که البته این راهکاری طولانی‌مدت برای مشکلات هواوی نبود. برای مثال هواوی نمی‌توانست موبایل P30 Pro را دوباره و دوباره و دوباره عرضه کند. اما می‌توانست این کار را دو بار انجام دهد. در ابتدا شاهد دو رنگ‌بندی جدید برای سری P30 Pro بودیم که در ماه سپتامبر ۲۰۱۹ رونمایی شدند. بعد در اوایل ماه مه ۲۰۲۰ هم موبایل P30 Pro New Edition از راه رسید که یک رنگ جدید با قیمتی کمتر را به این خانواده اضافه کرد.

برند آنر که زیرمجموعه هواوی به حساب می‌آید هم همین روند را در پیش گرفت. در غایی‌ترین حالت، این تلاش آخر هواوی برای کسب همان یک ذره درآمد باقی مانده از موبایل‌های تایید شده‌اش بود. از سوی دیگر، گوگل و دولت آمریکا هم هیچ تلاشی برای جلوگیری از این کار هواوی نکردند.

هواوی در محیطی کاملا متفاوت

در تمام سال ۲۰۱۹، هواوی احتمالا امیدوار بود که دولت آمریکا شرایط بن را تلطیف کرده یا به صورت کل آن را ملغی کند. اما وقتی سال ۲۰۲۰ از راه رسید، هیچ شواهدی از این وجود نداشت که بن هواوی در آینده نزدیک لغو شود.

این باعث شد که درباره جایگاه این شرکت در بازار اسمارت‌فون‌ها، تردیدهای بزرگ شکل بگیرد. اگر یادتان باشد، هواوی در سال ۲۰۱۶ گفته بود که به تا پایان سال ۲۰۲۰ به نخستین تولیدکننده بزرگ موبایل‌های هوشمند در جهان تبدیل می‌شود. در اوایل ۲۰۱۹ کاملا مشخص بود که هواوی می‌تواند یک سال زودتر از پیش‌بینی ابتدایی خودش، به این هدف برسد. اما با بن هواوی، موفقیت طولانی‌مدت این شرکت با پایانی تلخ همراه شد.

اگرچه خانواده میت ۳۰ فروش خوبی در کشور چین داشت و به فروشی کمابیش معقول در دیگر نقاط جهان رسید، اما یک موفقیت شگرف نبود. مصرف‌کنندگان غیر چینی خیلی ساده هنوز برای استفاده از موبایل‌های پریمیومی که بدون گوگل پلی استور یا حتی اپلیکیشن‌های شخص ثالث محبوب مانند اوبر از راه می‌رسند آماده نیستند.

پاسخ هواوی به این مشکل، App Gallery بود – فروشگاه مخصوص خودش برای اپلیکیشن‌های اندروید. درست مانند پلی استور گوگل، App Gallery میزبان انبوهی از اپلیکیشن‌های اندرویدی است که می‌توانید آن‌ها را روی موبایل‌تان نصب کنید. هواوی در این راه میلیون‌ها دلار هزینه کرده تا توسعه‌دهندگان به پورت کردن اپلیکیشن‌هایشان روی App Gallery ترغیب شوند. و در نهایت اگرچه این استور در مدت ‌زمانی کوتاه مسیری طولانی را پیموده، اما به هیچ وجه جایگزینی مناسب برای پلی استور به حساب نمی‌آید.

اما این تلاش‌ها، راه را برای پرچمدار بعدی هواوی هموار کردند.

خانواده P40: هنوز خبری از گوگل نیست

در روز ۲۶ مارس ۲۰۲۰، هواوی از موبایل‌های پی ۴۰، پی ۴۰ پرو و پی ۴۰ پرو پلاس رونمایی کرد. هر سه موبایل سخت‌افزاری پرچمدار دارند و به دوربین اصلی بسیار خارق‌العاده‌ای مجهز شده‌اند.

البته که هیچکدام از اپلیکیشن‌های گوگل بهره‌مند نبودند و هیچ سخت‌افزاری نمی‌تواند چنین کمبودی را جبران کند. بنابراین باز هم شاهد نقدهای مثبت در غرب بودیم و باز هم هیچکس خرید این دستگاه‌ها را به خاطر کمبودهای نرم‌افزاری توصیه نمی‌کرد.

هواوی به موفقیت ادامه می‌دهد

با تمام این اوصاف، منطقی است اگر تصور کنید که هواوی باید با مشکلات فراوانی برای نگه داشتن خود در رقابت مواجه شده باشد. اما هواوی شرایط خوبی را پشت سر می‌گذارد. در واقع این شرکت اخیرا وعده خود را عملی کرد و از نظر تعداد موبایل‌های عرضه شده به بازار، سامسونگ را پشت سر گذاشت و به بزرگ‌ترین تولیدکننده موبایل‌های هوشمند تبدیل شد.

این اتفاقا چگونه امکان‌پذیر شده؟ همانطور که قبل‌تر هم گفتیم، هیچوقت نباید قدرت ۱.۵ میلیارد شهروند چینی که از برند محبوب کشور خود حمایت می‌کنند را دست کم بگیرید. ضمنا نباید فراموش کرد که هواوی فقط موبایل هوشمند نمی‌سازد و تامین‌کننده سیستم‌های شبکه‌سازی بسیاری از کشورهای جهان نیز هست.

اما سوال مهم اینست که شرایط تا ابد برای هواوی مساعد باقی خواهد ماند یا خیر. این کمپانی فعلا برای دوام آوردن و حتی رشد کردن، می‌تواند به صورت خاص متکی بر بازار چین باشد. اما در نهایت روزی خواهد رسید که هواوی باید مجددا موفقیت‌های بین‌المللی خود را تکرار کند.

پایانی بر چیپست‌های کایرین

برخلاف اکثر تولیدکنندگان موبایل‌های هوشمند، هواوی به صورت انحصاری از چیپست‌های خودش در اسمارت‌فون‌ها و تبلت‌هایش استفاده می‌کند. پردازنده‌های این شرکت که کایرین نامیده می‌شدند در خود هواوی طراحی و بعد توسط شرکت تایوانی TSMC تولید می‌شدند.

TSMC در ابتدا به هواوی اطمینان داد که تولید چیپست‌های کایرین را ادامه می‌دهد. اما اخیرا حرف خود را پس گرفت که اصلی‌ترین دلیلش، احتمالا تحریم کامل هواوی باشد. بدون کمک TSMC، هواوی اساس قادر به تولید چیپست‌های کایرین نبود و اعلام کرد که خانواده میت ۴۰، آخرین خانواده مجهز به پردازنده‌های کایرین خواهد بود.

نکته مهم اینکه شرکت‌های چندانی در جهان وجود ندارند که قادر به تولید پردازنده برای هواوی باشند و از همکاری شرکت‌های مستقر در آمریکا یا تجهیزات‌شان برخوردار نباشند. تنها گزینه حقیقی پیش روی هواوی، شرکت مدیاتک است و شاید در آینده شاهد همکاری این دو باشیم.

آیا هواوی از ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و سال‌های بعد جان سالم به در می‌برد؟

هواوی از روز ۱۵ مه سال ۲۰۱۹ با موانع فراوانی مواجه شده و حداقل تاکنون، از این طوفان جان سالم به در برده. اما آیا کشتی هواوی در طولانی‌مدت نیز شناور باقی می‌ماند؟

هواوی می‌داند که بن شدنش در آمریکا، تحت هیچ شرایطی اختلالی در کسب‌وکارش در بازار چین به وجود نمی‌آورد. هواوی در چین از محبوبیت فراوان برخوردار است و می‌تواند با اتکای صرف به این بازار، برای چندین دهه دوام بیاورد.

تا جایی که تا امروز می‌توان پیش‌بینی کرد، هواوی به پایبندی به برنامه‌ریزی همیشگی خود برای عرضه دو پرچمدار در هر سال و چند موبایل ضعیف‌تر ادامه خواهد داد. هواوی نمی‌تواند از اپلیکیشن‌های گوگل استفاده کند، اما می‌تواند از اندروید بهره ببرد. هواوی نمی‌تواند از پلی استور استفاده کند، اما App Galley روز به روز قدرتمندتر می‌شود. هواوی نمی‌تواند پردازنده‌های خودش را بسازد، اما می‌تواند آن‌ها را از شرکت‌های دیگر بخرد. به این ترتیب، هواوی در مجموع راه حل‌هایی جایگزین دارد که نیاز به کمپانی‌های آمریکایی را کاملا از بین می‌برند.

سوال اینست که آیا کمپانی مورد نظر می‌تواند تمام این کارها را تا زمانی عملی کند که سهم چندانی از بازار از دست نداده باشد یا خیر. و آیا این شرکت می‌تواند برند خود را از نابودی نجات داده و توجه مصرف‌کنندگانی را جلب کند که قادر به تصور موبایل خود بدون سرویس جیمیل نیستند؟ زمان مشخص خواهد کرد. اما هواوی را دست کم نگیرید. این شرکت تا همین الان از اتفاقاتی جان سالم به در برده که بسیاری از شرکت‌های دیگر را به ورطه نابودی می‌کشاندند.

