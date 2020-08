در سال ۲۰۲۰ گوشی‌های اندرویدی بسیار زیادی راهی بازار شدند و در حالی که حدودا ۴ ماه به پایان این سال زمان باقی مانده، هنوز هم محصولات مورد انتظار متعددی وجود دارند که باید معرفی شوند. سری وان پلاس ۸T و ۸T پرو نیز یکی از همین محصولات هستند که احتمالا با قابلیت‌های بیشتری به نسبت سری ۸ راهی بازار می‌شوند.

اگر با سیاست وان پلاس آشنا باشید، قطعا می‌دانید این شرکت هر سال دو گوشی پرچم‌دار راهی بازار می‌کند. یکی از آن‌ها در نیمه‌ی اول سال و دیگری هم در نیمه‌ی دوم. مثلا وان پلاس ۸ و ۸ پرو در ماه آوریل معرفی شدند و با نگاهی به گذشته، احتمالا در ماه سپتامبر یا اکتبر هم باید منتظر رونمایی از وان پلاس ۸T و ۸T پرو باشیم.

اگرچه به زمان رونمایی از این دو گوشی بسیار نزدیک هستیم اما هنوز خبری موثقی منتشر نشده تا ما را با ویژگی‌های اساسی‌ آن‌ها آشنا کند. اما با این حال شایعات زیادی هم پیرامون آن وجود داشته و از طرفی می‌توانیم با نگاهی به تفاوت‌های بین سری وان پلاس ۷ و ۷T، تعدادی از تغییرات احتمالی را پیش‌بینی کنیم.

مدل‌های مختلف وان پلاس ۸T

یکی از بزرگ‌ترین سوالاتی که ممکن است برای کاربران و علاقه‌مندان به محصولات وان پلاس پیش بیاید، تعداد گوشی‌هایی است که این شرکت قرار است به زودی راهی بازار کند. همانطور که می‌دانید، تنها سال گذشته بود که دو مدل از سری T با نام‌های وان پلاس ۷T و ۷T پرو تولید شدند. در حالی که در سری‌های قبل (وان پلاس ۶T، وان پلاس ۵T و ۳T) یک مدل را شاهد بودیم.

به احتمال بسیار فراوان امسال هم دو گوشی از سری T را شاهد خواهیم بود چون دلیل خاصی برای تغییر این سیاست وجود ندارد. همچنین با نگاهی به دیگر شرکت‌های قدرتمند بازار متوجه این موضوع می‌شویم که تقریبا همه‌ی آن‌ها هر سال چندین مدل پرچم‌دار راهی بازار می‌کنند و منطقی است وان پلاس هم رویه‌ی مشابه را در پیش گیرد.

تاریخ عرضه

همانطور که اشاره شد، سری T، پرچم‌داران نیمه‌ دوم هستند و معمولا هم اواخر سال معرفی می‌شوند. بنابراین وان پلاس فرصت این را خواهد داشت تا محصول خود را به قدرتمندترین و جدیدترین مشخصات سخت‌افزاری مجهز کند. از طرفی وان پلاس ۸ و ۸ پرو هم به اندازه‌ی کافی فرصت خودنمایی در بازار را خواهند داشت. وان پلاس از عرضه‌ی سری ۳ تاکنون، پرچم‌داران سری T را نیز راهی بازار کرده که تاریخ عرضه‌ی آن‌ها به شکل زیر است:

وان پلاس ۳T: در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶ (۲۵ آبان ۹۵)

وان پلاس ۵T: در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ (۳۰ آبان ۹۶)

وان پلاس ۶T: در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۸ (۱۵ آبان ۹۷)

وان پلاس ۷T: در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹ (۲۶ مهر ۹۸)

اینطور به نظر می‌رسد که وان پلاس از سال گذشته تصمیم گرفته تاریخ عرضه‌ی محصولات سری T را یک ماه جابجا کرده و به ماه اکتبر تغییر دهد. بنابراین انتظار داریم نمایندگان امسال هم در همین ماه راهی بازار شوند. حال در چه روزی این اتفاق رخ خواهد داد مشخص نیست. البته جای تعجبی هم نخواهد داشت امسال به خاطر شیوع ویروس کرونا، مشابه آنچه که برای وان پلاس نورد رخ داد، برنامه تغییر کند و این محصولات در ماه نوامبر و یا دیرتر معرفی شوند.

بررسی اولیه وان پلاس ۸ پرو؛ قاتل پرچم‌داری که تبدیل به پرچم‌دار شد

قیمت

قیمت، همیشه یکی از مهم‌ترین فاکتورها حین خرید گوشی‌های هوشمند است و خب وقتی به وان پلاس می‌رسیم نباید انتظار محصول ارزان قیمتی را داشته باشیم. تغییر سیاستی که بعد از عرضه‌ی وان پلاس ۸ و ۸ پرو به وضوح دیده شد. وان پلاس به شرکتی معروف بوده که محصولاتی قدرتمند و بسیار باکیفیت را با قیمتی معقول راهی بازار می‌کرد اما امسال از لحاظ قیمت، عکس این موضوع را شاهد بودیم. برای مثال، سه گوشی قبلی از سری T (وان پلاس ۷T ،۶T ،۵T)‌ به ترتیب با قیمت ۴۹۹، ۵۴۹ و ۵۹۹ دلار راهی بازار شدند.

همانطور که مشاهده می‌کنید هر سال این گوشی‌ها با ۵۰ دلار بیشتر به نسبت سری قبل عرضه شدند و این یعنی باید انتظار داشته باشیم وان پلاس ۸T با قیمت ۶۴۹ دلار راهی بازار شود. اما به نظر می‌رسد این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. چرا که وان پلاس ۸ و ۸ پرو در حال حاضر گران قیمت‌ترین محصولاتی به حساب می‌آیند که شرکت چینی راهی بازار کرده (با قیمت پایه‌ی ۶۹۹ و ۸۹۹ دلار). از آن جایی هم که مدل‌های T همیشه بهتر ظاهر می‌شدند، بنابراین احتمالا قیمت پایه‌ برای نمایندگاه جدید ۷۹۹ و ۹۹۹ دلار خواهد بود.

با این حال این ادعا صرفا بر اساس حدث و گمان است و هیچ خبر قطعی در رابطه با آن منتشر نشده اما چیزی که از آن مطمئن هستیم این است که وان پلاس ۸T و مدل پروی آن اصلا با قیمت پایینی راهی بازار نمی‌شوند.

طراحی

اما قسمت هیجان‌انگیز ماجرا، طراحی وان پلاس ۸T و ۸T پرو است. وان پلاس گوشی‌های زیبایی تولید می‌کند و این موضوع را به خوبی می‌توان با نگاهی به گذشته متوجه شد. در سالی که بسیاری‌ از شرکت‌های مطرح، دوربین‌های قدرتمند گوشی‌های خود را درون ماژولی بزرگ قرار می‌دهند، وان پلاس گوشی‌های خود را با چینش بسیار زیبای دوربین راهی بازار کرد.

سال گذشته سری T تفاوت ظاهری قابل توجهی به نسبت مدل استاندارد داشت. مثلا وان پلاس ۷T از ماژول دایره‌ای شکل بهره می‌برد. همچنین وان پلاس ۵T نیز از لحاظ کاهش حواشی دور نمایشگر به شکل محسوسی به نسبت وان پلاس ۵ پیشرفت داشت. امسال هم همین انتظار را از نمایندگان سری T داریم. البته هنوز رندری از این گوشی‌ها منتشر نشده که بخواهیم با اطمینان بیشتری در رابطه با آن صحبت کنیم اما بدیهی است وان پلاس تغییرات ظاهری محسوسی را به نسبت پرچم‌دارهای کنونی ایجاد خواهد کرد.

دوربین وان‌پلاس ۸ پرو در رتبه دهم DxOMark قرار گرفت

مشخصات فنی

به جز امسال که شاهد رونمایی از گوشی میان‌رده از وان پلاس بودیم (گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی بیشتری از این شرکت راهی بازار خواهد شد)، معمولا این شرکت گوشی‌های خود را با قدرتمندترین قابلیت‌های سخت‌افزاری راهی بازار می‌کرد و همین انتظار را از نمایندگان مورد انتظار داریم.

از آن جایی که سری ۷T سال گذشته به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس مجهز شدند، انتظار می‌رود اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس قلب تپنده‌ی این دو گوشی را تشکیل دهد که در کنار آن حداقل ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی را شاهد خواهیم بود. پشتیبانی از نمایشگری با نرخ رفرش ریت ۹۰ یا به احتمال بسیار زیاد ۱۲۰ هرتز هم یکی از قابلیت‌هایی است که بدون شک شاهد آن خواهیم بود. لازم به ذکر است اخیرا محصولی ناشناخته از وان پلاس با شماره مدل KB2001 در گیک‌بنچ دیده شد که امتیاز بسیار خوبی هم کسب کرد. انتظار می‌رود این محصول همان وان پلاس ۸T باشد.

شایعات اخیر پیرامون دوربین وان پلاس ۸T به وجود ۳ سنسور روی پنل پشتی اشاره داشتند که شامل یک دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی (پیشرفت قابل توجه به نسبت سنسور ۴۸ مگاپیکسلی بکار رفته در وان پلاس ۸ و ۸ پرو) و احتمالا دوربین‌های فوق عریض و تله‌فوتو می‌شود. همچنین برای مدل پرو می‌توانیم انتظار ۴ دوربین را داشته باشیم که در این صورت به مجموعه‌ی یاد شده یک سنسور فیلتر رنگ نیز اضافه خواهد شد. (مانند آنچه که در وان پلاس ۸ پرو شاهد بودیم).

به عنوان منبع ذخیره‌ی این مجموعه‌ی قدرتمند، احتمالا یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی ایفای نقش می‌کند که تقریبا مشابه باتری وان پلاس ۸ پرو است (۴۵۱۰). در این صورت برای مدل ۸T پرو باید یک باتری پرظرفیت‌تر بکار گرفته شود. البته در رابطه با این موضوع هم خبری منتشر نشده اما انتظار می‌رود از لحاظ ظرفیت باتری افزایش محسوسی بین دو سری وجود داشته باشد. همانطور که بین سری ۷ و ۷T شاهد بودیم. علاوه بر این‌ها انتظار می‌رود وان پلاس ۸T و ۸T پرو به شارژر سریع ۶۵ واتی جدید شرکت چینی نیز مجهز شوند که به نسبت مدل ۳۰ واتی پرچم‌داران کنونی پیشرفت خوبی به حساب می‌آید.

در رابطه با سیستم عامل نیز باید گفت از آن جایی که اواخر امسال باید شاهد رونمایی از این گوشی‌ها باشیم، احتمالا وان پلاس آن‌ها را با اندروید ۱۱ راهی بازار می‌کند. همانطور که وان پلاس ۷T با اندروید ۱۰ عرضه شد. همچنین هر دو گوشی به طور حتم از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی خواهند کرد.

تست باتری وان پلاس ۸ پرو در رفرش ریت ۶۰ و ۱۲۰ هرتزی

ارزش خرید به نسبت سری وان پلاس ۸

اگر به دنبال خرید محصولات وان پلاس هستید، پیشنهاد می‌شود منتظر گوشی‌های جدید نباشید و یکی از پرچم‌داران کنونی را خریداری کنید. شاید در کمتر از ۳ ماه دیگر شاهد ورود جانشین آن‌ها به بازار باشیم اما چیزی از ارزش خرید پرچم‌دارهای حال حاضر کم نمی‌شود چون از ترکیب سخت‌افزاری بسیار قدرتمندی بهره می‌برند و حتی اگر مدل جدید به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس هم مجهز شود، باز هم تفاوت محسوسی از این حیث بین دو محصول حس نخواهد شد.

وان پلاس ۸ اکنون با قیمت کمتر از ۱۰۰۰ دلار در دسترس قرار دارد اما به قابلیت‌هایی نظیر نمایشگر ۶.۵۵ اینچی امولد با رفرش ریت ۹۰ هرتز و وضوح +FHD، باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، سه دوربین قدرتمند روی پنل پشتی با قابلیت ثبت تصاویر با کیفیت و بسیاری موارد مثبت دیگر مجهز شده. به همه‌ی این موارد طراحی چشم‌نواز و سیستم عاملی بهینه و سبک را اضافه کنید تا ارزش خرید وان پلاس ۸ دو چندان شود.

همه‌ی این موارد در رابطه با مدل پرو نیز صدق می‌کند که یک سری قابلیت‌های جذاب‌تر نظیر نمایشگر ۱۲۰ هرتزی +QHD، باتری ۴۵۱۰ میلی‌آمپر ساعتی و چهار دوربین مجهز شده. همچنین هر دو گوشی تا مدت‌ها نیز بروزرسانی نرم‌افزاری دریافت می‌کنند. بنابراین اگر همین حالا به یک گوشی هوشمند نیاز دارید، وان پلاس‌ها می‌توانند انتخاب فوق‌العاده‌ای باشند. اما اگر برای خرید گوشی عجله‌ای ندارید، همیشه منتظر ماندن برای ورود محصول جدید آن هم در شرایطی که حدودا ۲ یا ۳ ماه تا زمان عرضه‌ی آن‌ها باقی مانده منطقی‌تر است.

وان پلاس ۸ و ۸ پرو؛ اولین گوشی‌هایی که فورتنایت را با رفرش ریت ۹۰ هرتز اجرا می‌کنند

منبع: Android Central ،PhoneArena

