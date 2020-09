آیفون ۱۲ دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی ولی با سنسوری جدید خواهد داشت

در هفته‌های گذشته شاهد منتشر شدن اطلاعات مختلفی درباره‌ی آیفون ۱۲ بودیم. این گزارش‌های منتشر شده، اطلاعاتی را در رابطه با ماژول دوربین استفاده شده توسط اپل و برخی دیگر ویژگی‌های نمایشگر این تلفن همراه را منتشر می‌کردند. حتی منتشر شدن پنجمین نسخه‌‌ی بتا از سیستم‌عامل iOS ۱۴ هم، احتمال‌ها را در رابطه با استفاده از نمایشگر با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز را در این آیفون‌های جدید تقویت کرد.

با نزدیک شدن به مراسم رونمایی از آیفون ۱۲، شاهد منتشر شدن اطلاعات جدیدی در رابطه با دوربین این تلفن همراه هستیم. برخلاف شایعه‌های گذشته، اپل در نسل جدید آیفون‌های خودش، از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی استفاده خواهد کرد.

قبل از منتشر شدن این اطلاعات جدید، گزارش‌های قبلی خبر از استفاده‌‌ی اپل از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی برای دوربین این تلفن همراه را می‌دادند. یکی از افشاکنندگان اطلاعات که با نام کاربری Komiya در توییتر فعالیت می‌کند، در این رابطه گفته است که، حتی آیفون‌های سال بعدی اپل هم سنسور ۶۴ مگاپیکسلی نخواهند داشت. او در ادامه پیش‌ بینی کرده است که اپل بعد از آیفون ۱۲ در نسل بعدی آیفون‌های خودش یعنی آیفون ۱۳ از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی استفاده خواهد کرد.

البته اکنون زود است که بخواهیم درباره‌ی آیفون‌های ۱۳ که در سال آینده عرضه می‌شوند، اظهار نظر کنیم. هنوز زمان زیادی تا رونمایی از آیفون ۱۳ مانده است و ممکن است که شاهد رخ دادن اتفاق‌های دیگری باشیم.

این افشاکننده‌‌ی اطلاعات در رابطه با دوربین‌های آیفون ۱۲ می‌گوید که، با وجود استفاده‌‌ی دوباره‌ی اپل از سنسور ۱۲ مگاپیکسلی، اپل در دوربین‌های این تلفن همراه از سنسورهای بزرگتری برای ثبت تصاویر استفاده کرده است.

استفاده از این سنسور‌های جدید و با اندازه‌ی بزرگ‌تر به طور حتم باعث می‌شود که عکس‌های گرفته شده با این تلفن همراه دارای جزئیات بیشتر اما نویز کمتری باشند. استفاده از سنسور بزرگ‌تر همچنین باعث می‌شود که این سنسور بتواند نور بیشتری را از محیط جذب کند در نتیجه باعث افزایش کیفیت عکس‌هایی می شود که در محیط‌هایی با نور کم، با این تلفن همراه گرفته شده باشند.

براساس گزارش‌های منتشر شده، در تلفن‌های همراه آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس به احتمال زیاد شاهد استفاده از ماژول دوربین سه گانه همراه با سنسور LIDAR هستیم. اولین بار اپل از سنسور LIDAR در آیپد‌های پرو که در سال ۲۰۱۹ رونمایی شدند، استفاده کرده است. استفاده از این سنسور باعث بهبود عملکرد آیفون‌ها در تشخیص فاصله‌ها می‌شود که در نهایت منجر به عملکرد بهتر این تلفن همراه در زمان استفاده از ویژگی واقعیت افزوده و عکس‌برداری در حالت پرتره خواهد شد.

علاوه بر استفاده از سنسور LIDAR، انتظار داریم که اپل در آیفون‌های ۱۲ پرو قابلیت Smart HDR خودش را بهبود ببخشد تا بتوان از آن به شکل بهتری برای عکاسی در محیط‌هایی با نور کم استفاده کرد.

برخی گزارش‌ها، خبر از بزرگ‌نمایی اپتیکال سه برابری را در این آیفون‌های جدید می‌دهند. اگر این اتفاق بیفتد، در مقایسه با بزرگ‌نمایی اپتیکال دو برابری آیفون‌های ۱۱، در این زمینه شاهد بهبود اندکی هستیم.

در آیفون‌های ۱۲ و ۱۲ مکس هم به احتمال زیاد شاهد استفاده از ماژول دوربین دوگانه هستیم. برخلاف مدل‌های پرو، اپل از سنسور LIDAR در ماژول دوربین این آیفون‌ها استفاده نخواهد کرد.

اپل به احتمال زیاد از سیستم اتوفوکوس جدید و با عملکرد بهتر در تلفن‌های همراه آیفون ۱۲ پرو استفاده خواهد کرد. علاوه‌بر این، انتظار می‌رود که شاهد استفاده از لرزش‌گیر تصویر جدید در مدل‌های پرو آیفون ۱۲ باشیم تا این تلفن همراه بتواند به شکل بهتری تکان‌های دوربین در زمان گرفتن عکس را حذف کند. تمامی ۴ مدل از آیفون‌های ۱۲ مجهز به لنز فوق‌عریض با ۷ المان خواهند بود، که باعث می‌شود در زمان عکاسی با این لنز جدید شاهد اعواج کمتری در گوشه‌های عکس گرفته شده باشیم.

در کنار این بهبود‌های صورت گرفته در دوربین آیفون‌های ۱۲، انتظار داریم که اپل در این تلفن‌های همراه از چیپست قوی‌تر و جدیدتر A14 Bionic استفاده کند. برخی گزارش‌ها به این نکته اشاره می‌کند که به دلیل استفاده از این چیپست، آیفون‌های ۱۲ می‌توانند که به فیلم‌برداری با رزولوشن ۴K و به صورت ۱۲۰ فریم در ثانیه بپردازند. اپل برای فیلم‌برداری به صورت «حرکت آهسته» (Slow motion) از ضبط ویدیو‌های ۴K و به صورت ۲۴۰ فریم در ثانیه در این آیفون‌ها استفاده کرده است.

