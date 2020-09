به نظر می‌رسد موتورولا ریزر خیلی زود از مرکز توجه خارج شد که بخشی از این موضوع به وجود خبرهای مهم‌تری برمی‌گردد و همچنین باید به گوشی‌های گلکسی Z Flip و گلکسی Z Fold 2 اشاره کنیم که طی ماه‌های اخیر سروصدای زیادی راه انداخته‌اند.

همانند کاری که سامسونگ برای گلکسی Z Flip انجام داده، حالا موتورولا می‌خواهد مدل ۵G گوشی تاشو ریزر را روانه‌ی بازار کند. لنوو (شرکت مالک برند موتورولا) ماه‌ها قبل اعلام کرده بود که نسخه ۵G این گوشی در ماه سپتامبر روانه‌ی بازار می‌شود که به نظر می‌رسد این شرکت قرار است وعده خود را عملی کند.

حالا در همین زمینه، یکی از افشاگران به نام Ishan Agarwal تصاویر رندر مربوط به این گوشی را منشتر کرده که همان طراحی موتورولا ریزر را نشان می‌دهند.

همچنین این افشاگر خاطرنشان کرده که گوشی موردنظر از تراشه ۵G اسنپدراگون ۷۶۵G بهره می‌برد که از جمله گوشی‌های مجهز به آن می‌توانیم به وان‌پلاس Nord و احتمالا پیکسل ۵ اشاره کنیم. انتظار می‌رود این گوشی با دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی به همراه باتری ۲۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به دست کاربران برسد.

برای مقایسه باید بگوییم که مدل اصلی ریزر مجهز به دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی، دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی و باتری ۲۵۱۰ میلی‌آمپر ساعتی بود. با وجود استفاده از باتری بزرگ‌تر، ظاهرا وزن این گوشی از ۲۰۵ گرم به ۱۹۰ گرم رسیده است.

تفاوت‌های انواع گوشی‌ها و گجت‌های تاشو

منبع: Android Police

The post موتورولا ریزر ۵G با طراحی مشابه نسل قبلی راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala