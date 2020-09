خانواده آیفون ۱۲ در ماه سپتامبر عرضه نخواهند شد و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این تاخیر، آمار فروش گوشی‌های موردنظر را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، اپل تا پایان سال جاری حدود ۶۳ تا ۶۸ میلیون گوشی‌های سری آیفون ۱۲ را به فروش خواهد رساند که این رقم بیش از ۵ میلیون پایین‌تر از آمار فروش گوشی‌های آیفون ۱۱ تا پایان سال ۲۰۱۹ محسوب می‌شود.

گفته می‌شود خانواده آیفون‌ ۱۲ چهار تا شش هفته دیرتر از زمان‌بندی اصلی به مشتریان خواهند رسید و پیش‌بینی مربوط به کاهش فروش آن‌ها هم به همین موضوع برمی‌گردد. به گفته منابع متعدد، این تاخیر در عرضه به بحران کرونا برمی‌گردد که برای خط تولید آیفون ۱۲ مشکلاتی ایجاد کرده‌اند.

به غیر از مسائل فعلی، گفته می‌شود اگر اپل به دلیل فشارهای دولت آمریکا اپلیکیشن وی‌چت را از اپ استور چین حذف کند، همین اقدام منجر به کاهش ۱۰ درصدی فروش آیفون ۱۲ خواهد شد.

طبق گزارش‌های منتشر شده، اپل قصد دارد ۴ مدل آیفون‌ ۱۲ را روانه‌ی بازار کند که در این میان با دو مدل استاندارد ۵.۴ و ۶.۱ اینچی و دو مدل پرو ۶.۱ و ۶.۷ اینچی روبرو خواهیم شد. تمام مدل‌ها از لبه‌ی تخت و نمایشگر اولد بهره می‌برند و از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند.

همچنین به نظر می‌رسد آیفون ۱۲ پرو مانند جدیدترین آیپد پرو از اسکنر سه‌بعدی LiDAR بهره می‌برد و با وجود ارتقاهای صورت گرفته، قیمت این خانواده مشابه نسل قبلی خواهد بود.

