در جدیدترین گزارش خبرگزاری بلومبرگ به جدیدترین محصولات اپل که به‌زودی معرفی می‌شوند اشاره شده است. به غیر از خانواده آیفون ۱۲، باید انتظار معرفی ۲ مدل اپل واچ و نسل جدید آیپد ایر با نمایشگر کم‌حاشیه را داشته باشیم.

گفته می‌شود یکی از این مدل‌های اپل واچ جانشین نسل پنجم محسوب می‌شود و یک مدل دیگر به‌عنوان جانشین نسل سوم انجام وظیفه می‌کند که این مدل از ویژگی‌های ضعیف‌تری بهره می‌برد. طبق گزارش‌های منتشر شده، مدل رده‌بالا اپل واچ با سنسور سنجش میزان اکسیژن خون به دست کاربران می‌رسد. همچنین مدل ارزان‌تر هم احتمالا از ویژگی‌های مشابه نسل چهارم بهره می‌برد.

در گزارش بلومبرگ درباره آیپد ایر جدید فقط به وجود نمایشگر کم‌حاشیه اشاره شده است اما بر اساس اطلاعات فاش شده، این تبلت از دکمه پاور حاوی تاچ آی‌دی و پورت USB-C بهره می‌برد. روی هم رفته این تبلت به احتمال زیاد با طراحی مشابه نسل جدید آیپد پرو به دست کاربران می‌رسد.

در گزارش بلومبرگ آمده که خانواده آیفون ۱۲ به‌صورت مرحله‌ای عرضه خواهند شد و مدل‌های ارزان‌تر در ماه اکتبر از راه می‌رسند. همچنین گفته می‌شود مدل‌های استاندارد با لبه‌های آلومینیومی و مدل‌های پرو با فولاد ضدزنگ راهی بازار می‌شوند. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که فقط مدل پرو ۶.۷ اینچی با اسکنر LIDAR عرضه خواهد شد.

در رابطه با پیش‌بینی آمار فروش هم اپل از تولیدکنندگان خواسته که به همان اندازه سال گذشته تولید کنند که نشان می‌دهد اپل انتظار دارد فروش مشابه سال گذشته را داشته باشد. البته این شرکت مدتی بعد از عرضه گجت‌های خود، مرتبا میزان سفارش را با توجه به وضعیت فروش تغییر می‌دهد.

طبق این گزارش بلومبرگ، اپل مشغول توسعه نسل جدید اپل تی‌وی است که البته احتمالا امسال عرضه نمی‌شود. همچنین باید انتظار معرفی مدل ارزان‌تر اسپیکر هوشمند هوم‌پاد تا انتهای سال ۲۰۲۰ را داشته باشیم.

