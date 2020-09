وبلاگ نویسی و پوشش زنده مراسم سامسونگ برای معرفی Galaxy Z Fold 2

سامسونگ که کمتر از یک ماه پیش در مراسم آنپکد ۲۰۲۰ از پرچمداران جدید سری گلکسی رونمایی کرده بود، حالا با انتشار یک دعوت‌نامه روی سایت خود اعلام کرده است که قصد دارد در بخش دوم مراسم آنپکد ۲۰۲۰ که امروز دوشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران به شکل مجازی برگزار می‌شود، به شکل ویژه و اختصاصی در مورد گوشی تاشوی گلکسی زد فولد ۲ صحبت کند.

البته سامسونگ قبلا به طور ضمنی مشخصات سخت افزاری دستگاه را معرفی کرده و حالا می‌خواهد با تمرکز بیشتری در مورد تجربه کاربری محصول صحبت کند. گلکسی زد فولد ۲ نسل دوم از گوشی‌های تاشوی سامسونگ محسوب می‌شود که به شکل یک کتاب از وسط تا می‌شود. این گوشی دو صفحه نمایش دارد، یکی ۶.۲ اینچی است و پشت بدنه قرار گرفته که موقع بسته بودن گوشی قابل استفاده است و صفحه نمایش اصلی ۷.۶ اینچی ۱۲۰ هرتزی است و برای استفاده از آن باید گوشی را باز کنید.

این گوشی برخلاف بقیه پرچمداران سری گلکسی، در تمام دنیا با چیپست اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس عرضه می‌شود و سامسونگ در این سری چیپست اگزینوس خودش را استفاده نکرده است. از دیگر مشخصات سخت افزاری دستگاه نیز می‌توان به ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کرد.

اما مشخصات سخت‌افزاری ویژگی شاخص این گوشی نیستند و سامسونگ قصد دارد با برگزاری این مراسم به شکل جداگانه نشان دهد که گوشی‌های تاشو در آینده این شرکت نقش پررنگی دارند. حتی خبر می‌رسد که سال آینده امکان دارد قلم اس پن به پرچمداران سری S منتقل شود و گوشی‌های تاشو جای سری نوت سامسونگ را بگیرند.

برای روشن شدن جزئیات بیشتر از شما دعوت می‌کنیم ساعت ۱۸:۳۰ روز دوشنبه ۱۱ شهریور همینجا وبلاگ نویسی زنده و پوشش مراسم مجازی Unpacked 2020 سامسونگ را در دیجی‌کالا مگ تماشا کنید.

