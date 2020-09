در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۰ گوشی‌های قدرتمند و مقرون به صرفه‌ی زیادی راهی بازار شدند اما هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانستند از لحاظ فروش، عملکردی نزدیک به پرچم‌دار کوچک اپل یعنی آیفون ۱۱ داشته باشند و این گوشی پرفروش‌ترین گوشی نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۰ شد.

به گزارش موسسه‌ی آماری Omdia که اخیرا لیست ۱۰ گوشی پرفروش نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد، آیفون ۱۱ توانست با اختلاف بسیار زیاد، در صدر قرار گیرد. این گوشی که نسخه‌ی ارزان قیمت دو مدل آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس به حساب می‌آید از لحاظ قدرت سخت‌افزاری تفاوتی با آن‌ها ندارد منتها از لحاظ کیفیت نمایشگر و تعداد دوربین در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرد. بنابراین تفاوت‌ها آنقدرها زیاد نیست که کاربران را نسبت به خرید آن دلسرد کند و در نتیجه جای تعجبی هم نیست آیفون ۱۱ پرفروش‌ترین گوشی نیمه‌ی اول امسال لقب گیرد.

قدرت سخت‌افزاری بالا و قیمت مناسب باعث شد فروش آیفون ۱۱ در نیمه‌ی اول سال جاری به عدد خیره‌کننده‌ی ۳۷.۷ میلیون برسد. جالب این جاست که در بازه‌ی زمانی مشابه در سال گذشته، آیفون XR با ۲۶.۹ میلیون پرفروش‌ترین گوشی لقب گرفت و اکنون باز هم اپل بود که توانست رکورد خود را با محصول ارزشمند دیگر بشکند.

نکته‌ی جالب‌تر در رابطه با این لیست، حضور ۵ گوشی از اپل است. یعنی در بین ۱۰ گوشی پرفروش در نیمه‌ی اول سال جاری، اپل ۵ نماینده دارد که این موضوع موفقیت بسیار خوبی به حساب می آید. کوپرتینویی‌ها سال گذشته از سه گوشی رونمایی کردند که اتفاقا هر سه گوشی در لیست پرفروش‌ترین گوشی‌های نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۰ حضور دارند.

علاوه بر این‌ها، عرضه‌ی آیفون SE 2020 با سخت‌افزاری قدرتمند و قیمت حدودا ۵۰۰ دلار هم تاثیر غیرقابل انکاری روی موفقیت اپل در بازار داشت. این گوشی با اینکه اواخر ماه آوریل راهی بازار شد (حوالی اردیبهشت)، اما ۸.۷ میلیون از آن تا پایان ژوئن به فروش رفت. در واقع آیفون SE 2020 برای اثبات ارزش خود تنها ۲ ماه زمان نیاز داشت. آیفون XR هم با ۸ میلیون نسخه، همچنان در لیست پرفروش‌ترین‌ها دیده می‌شود و در رده‌ی ششم قرار گرفت.

سامسونگ گلکسی A51 پرفروش‌ترین گوشی اندروید در فصل اول سال ۲۰۲۰

در رده‌ی دوم هم گلکسی A51 قرار می‌گیرد با فروش ۱۱.۴ میلیون دستگاه که تقریبا یک سوم آمار فروش نماینده‌ی اپل است! کهکشانی سامسونگ از زمان معرفی تاکنون در بین اندرویدی‌ها پرفروش‌ترین بوده چون هم از مشخصات سخت‌افزاری خوبی بهره می‌برد و هم قیمت مناسبی دارد. همچنین اخیرا هم اعلام شده سامسونگ آن را تا سه سال، بروزرسانی نرم‌افزاری می‌کند و از آن جایی که A51 با اندروید ۱۰ راهی بازار شد، یعنی کاربران این گوشی می‌توانند اندروید ۱۳ را هم با آن تجربه کنند. همین مسأله می‌تواند در ادامه باعث فروش بیشتر A51 هم بشود.

در رده‌ی سوم اما ردمی نوت ۸ قرار می‌گیرد. به طور کلی در این لیست ۴ نماینده از شیائومی حضور دارند و جالب اینجاست برخلاف اپل، هیچ یک از گوشی‌های این شرکت در این لیست، پرچم‌دار نیستند. ردمی نوت ۸ با فروش ۱۱.۲ میلیون نسخه، با اختلاف بسیار کمی به نسبت گلکسی A51 در رده‌ی سوم قرار گرفته. جایی که ردمی نوت ۸ پرو با فروش ۱۰.۲ میلیون دستگاه در تعقیب آن است.

نکته‌ی قابل توجه دیگر در رابطه با لیست امسال، حضور کمرنگ نماینده‌های سامسونگ، علی‌رغم معرفی محصولات زیاد از سوی این شرکت است. با نگاهی به جدول زیر، می‌توانیم آمار فروش گوشی‌ها را در نیمه‌ی اول امسال و سال گذشته با یکدیگر مقایسه کنیم. همانطور که می‌بینید، سامسونگ در سال ۲۰۲۰ در حالی تنها یک نماینده در جمع ۱۰ گوشی پرفروش داشته که در سال گذشته ۴ محصول از آن را شاهد بودیم. اینطور که به نظر می‌رسد، غول کره‌ای در جلب رضایت کاربران با عرضه‌ی گوشی‌هایی مقرون به صرفه و باکیفیت شدیدا شکست خورده.

اخیرا شنیده بودیم امکان دارد اپل با ورود سری آیفون ۱۲، تولید برخی از گوشی‌های قدیمی نظیر آیفون ۱۱ پرو و آیفون XR را متوقف کند. اما اینطور که به نظر می‌رسد محصولات اپل هر سال موفق‌تر از سال گذشته ظاهر می‌شوند. با این حال آیفون ۱۲ احتمالا اولین تجربه‌ی اپل در تولید محصولی ۵G به حساب می‌آید و هیچ محصولی نباید سد راه فروش آن باشد. بنابراین احتمال اینکه تولید مدل‌های بالارده نظیر آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس متوقف شود بسیار زیاد است تا کاربران رغبت بیشتری به خرید نماینده‌های جدید نشان دهند.

فروش بالاتر از انتظار سری گلکسی نوت ۲۰ در انگلستان

