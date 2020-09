ZTE Axon 20 معرفی شد؛ اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر

در تلاش برای یکپارچه کردن نمایشگر، دوربین سلفی مانع مهمی بوده است. برای رسیدن به این خواسته بریدگی نمایشگر کوچک‌تر شد، حفره نمایشگر و دوربین‌های پاپ‌آپ و چرخان مورد استفاده قرار گرفتند اما حالا بعد از چند سال تلاش، شاهد معرفی اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر به نام ZTE Axon 20 5G هستیم.

یکی از مهم‌ترین مشکلات دوربین های زیر نمایشگر بحث میزان نوری است که به سنسور دوربین سلفی می‌رسد و اگر این نور کافی نباشد، کیفیت عکس‌های سلفی هم مناسب نخواهد بود. همچنین نمایشگر موردنظر باید کیفیت یکپارچه‌ای داشته باشد تا در بخشی که زیر آن دوربین تعبیه شده، کاربران با اختلاف کیفیت روبرو نشوند.

در بخشی از نمایشگر که بر روی دوربین قرار می‌گیرد، ZTE چینش پیکسل‌ها را بهینه‌سازی کرده و به همین خاطر این بخش از نمایشگر در عین حال که می‌توان نور کافی به دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی برساند، از لحاظ کیفیت تفاوتی با دیگر بخش‌های نمایشگر ندارد. همچنین باید به بهره‌گیری از الگوریتم‌های پردازش تصویر هم اشاره کنیم تا کیفیت عکس‌های سلفی بهبود پیدا کنند.

گوشی ZTE Axon 20 5G از نمایشگر ۶.۹۲ اینچی اولد با رزولوشن FHD+ و رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد. در ضمن حسگر اثر انگشت هم مانند دوربین سلفی زیر نمایشگر تعبیه شده است. در پنل پشتی هم دوربین چهارگانه توجه را جلب می‌کند که از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دو دوربین ماکرو و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است.

قلب تپنده این گوشی اسنپ‌دراگون ۷۶۵G است که کاربران از بین ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی می‌توانند دست به انتخاب بزنند. انرژی آن از جانب باتری ۴۲۲۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ سریع ۳۰ وات پشتیبانی می‌کند.

این گوشی در رنگ‌های مشکی، سفید، صورتی و نارنجی از تاریخ ۱۰ سپتامبر روانه‌ی بازار چین می‌شود. مدل پایه ۶/۱۲۸ گیگابایت ۳۲۲ دلار قیمت دارد و برای خرید مدل‌های ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایت باید به ترتیب مبلغ ۳۶۶ و ۴۱۰ دلار را بپردازید. هنوز معلوم نیست آیا این گوشی در بازارهای خارج از چین هم عرضه می‌شود یا نه.

منبع: GSM Arena

