سامسونگ از گوشی تاشو گلکسی زد فولد ۲ ۵G رونمایی کرد

بعد از مدت‌ها انتظار، دقایقی پیش سامسونگ در بخش دوم مراسم آنپکد خود، رسما از گوشی تاشو گلکسی زد فولد ۲ ۵G رونمایی کرد.

در بخش اول مراسم آنپکد امسال، گوشی‌های سری نوت ۲۰ به همراه گلکسی واچ ۳، گلکسی بادز لایو و سری گلکسی تب اس ۷ معرفی شدند. البته سامسونگ در آن رویداد نیم‌نگاهی هم به گلکسی زد فولد ۲ ۵G داشت اما مواردی از قبیل قیمت و تاریخ عرضه‌ی دقیق اعلام نشده بود. با این حال یک بار دیگر قابلیت‌ها و مشخصات فنی این محصول را مرور می‌کنیم.

همانطور که می‌دانید، گلکسی زد فولد ۲ ۵G از نمایشگر تاشو ۷.۶ اینچی بهره می‌برد که وضوح تصویر در آن به ۲۲۰۸ × ۱۷۶۸ پیکسل می‌رسد. به لطف قرار گیری دوربین سلفی درون حفره‌ی کوچک، اکنون ۸۹.۱ درصد پنل جلویی را نمایشگر تشکیل می‌دهد که به نسبت سری قبل پیشرفت خوبی به حساب می‌آید. از قابلیت‌های خوب این نمایشگر می‌توان به رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی و پشتیبانی آن از استاندارد +HDR10 اشاره کرد که باعث می‌شود کار کردن با آن بسیار روان و لذت بخش باشد. همچنین نمایشگر ثانویه‌ی این محصول نیز با افزایش اندازه به نسبت سری اول به ۶.۲۳ اینچ رسیده که از وضوح ۲۲۶۰ × ۸۱۶ برخوردار بوده و از استاندارد +HDR10 هم پشتیبانی می‌کند.

همچنین نمایشگر این گوشی برخلاف مدل قبل که از محافظ پلاستیکی استفاده می‌کرد، به محافظ شیشه‌ای بسیار باریک موسوم به UTG بهره می‌برد که نه تنها دوام محصول را در باز و بسته کردن افزایش می‌دهد بلکه حس و حال بهتری نیز به کاربر القا می‌کند.

قلب تپنده‌ی کهکشانی جدید را پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس تشکیل می‌دهد که در کنار آن ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.0 در نظر گرفته شده. روی پنل پشتی این محصول ماژولی مستطیل شکل و بزرگ را شاهد هستیم که بسیار شبیه به ماژول بکار رفته در سری نوت ۲۰ است با این تفاوت که تمام سه دوربین آن از سنسوری به بزرگی ۱۲ مگاپیکسل بهره برده و شامل دوربین اصلی، فوق عریض و تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ برابری می‌شوند. دوربین سلفی نیز مانند نوت‌های جدید، ۱۰ مگاپیکسلی است که روی بخش فوقانی نمایشگر اصلی و بیرونی تعبیه شده.

همچنین یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به عنوان منبع تغذیه‌ی گلکسی زد فولد ۲ ۵G ایفای نقش می‌کند که کاربر می‌تواند آن را با شارژر سریع ۲۵ واتی که با محصول عرضه می‌شود شارژ کند. علاوه‌ بر این، گلکسی زد فولد ۲ از شارژ سریع ۱۱ واتی و قابلیت شارژ معکوس ۴.۵ واتی نیز پشتیبانی می‌کند.

یکی از ویژگی‌های مشترک بین این گوشی و گلکسی Z Flip قابلیت انعطاف ‌پذیری یا همان Flex Mode است. این یعنی می‌توانید بسیاری از برنامه‌ها را در حالت Split Screen اجرا کرده و به لطف نمایشگر بزرگ زد فولد ۲، از کار کردن با آن‌ لذت ببرید. همچنین لولاهای بکار رفته در این محصول طراحی جدیدی داشته که سامسونگ آن را Hideaway hinge می‌نامد. این لولاها اکنون به زد فولد ۲ این امکان را می‌دهد تا در زوایای ۷۵-۱۱۵ درجه باز شود.

از قابلیت‌های دیگر این گوشی می‌توان به بهره‌مندی از اندروید ۱۰ سوار بر رابط کاربری One UI 2.5 اشاره کرد. همچنین این محصول در دسته‌ی گوشی‌هایی قرار می‌گیرد که سامسونگ تا سه سال برای آن‌ها بروزرسانی نرم‌افزاری عرضه می‌کند. این گوشی از حسگر اثر انگشت هم پشتیبانی می‌کند اما برخلاف اکثر پرچم‌داران این شرکت، محل تعبیه‌ی آن روی فریم دستگاه است.

