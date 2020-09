بعد از مدت‌ها انتظار، اندیویا بالاخره از سه کارت گرافیک RTX 3070 و RTX 3080 و RTX 3090 رونمایی کرد. محصولاتی که به نسبت گرافیک‌های سری RTX 2000 قدرت پردازشی بسیار بالاتری داشته و البته کمی هم گران‌تر هستند.

کارت گرافیک‌های جدید انویدیا مبتنی بر معماری Ampere (اَمپر) بوده و به ادعای این شرکت، قدرت پردازشی بسیار بالایی هم دارند. در واقع این سری از کارت گرافیک‌ها را نباید با RTX 2080 و گرافیک‌های ضعیف‌تر از آن مقایسه کرد چرا که حتی ضعیف‌ترین کارت موجود در این سری یعنی RTX 3070 هم می‌تواند آن را پشت سر بگذارد.

انویدیا در این مراسم که به صورت آنلاین برگزار شد، صحبت‌های زیادی پیرامون قابلیت رهگیری پرتو (Ray Tracing) انجام داد. اگر به خاطر داشته باشید در ابتدا با سری RTX 2000 شاهد رونمایی از این ویژگی بودیم که بعدها به سری GTX 1000 نیز راه یافت اما به خاطر قدرت پردازشی کمتر به نسبت سری RTX، نتیجه آنقدرها قابل قبول نبود. با این حال به نظر می‌رسد سری RTX 3000 که فعلا شامل سه گرافیک RTX 3080 ،RTX 3090 و RTX 3070 می‌شوند، تجربه‌ی شگفت‌انگیزی از رهگیری پرتو را برای کاربران به ارمغان خواهند آورد.

اما در کنار کارت گرافیک‌های یاد شده، قابلیت‌های نرم‌افزاری متعددی نیز معرفی شدند. بنابراین در بخش‌های مختلف به تشریح این مراسم می‌پردازیم.

محصولات سخت‌افزاری

قدرتمندترین کارت این سری RTX 3090 نام دارد که در واقع باید آن را جانشین Titan RTX دانست. این گرافیک از ۲۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی با فناوری پیشرفته‌ی GDDR6X بهره می‌برد. از لحاظ میزان حافظه‌ی داخلی، نماینده‌ی جدید انویدیا با Titan RTX (با ۲۴ گیگابایت حافظه‌ از نوع GDDR6) در یک سطح قرار می‌گیرد اما انویدیا ادعا می‌کند نماینده‌ی جدید ۵۰ درصد قدرت پردازشی بیشتری دارد و می‌تواند بسیاری از بازی‌های جدید را در وضوح ۸K و با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا کند که ادعای عجیبی است.

RTX 3090 همچنین از دو فن خنک کننده بهره می‌برد که ادعا شده از فن بکار رفته در Titan RTX حدودا ۱۰ درصد بی صدا‌تر بوده و می‌تواند غول جدید انویدیا را تا ۳۰ درجه خنک‌تر نگه دارد. این کارت با قیمت نجومی ۱۵۰۰ دلار و در تاریخ ۲۴ سپتامبر (۳ مهر ۹۹) در دسترس قرار می‌گیرد که شاید از RTX 2080 Ti با قیمت ۱۳۰۰ گران‌تر باشد اما در مقایسه با Titan RTX با قیمت ۲۵۰۰ دلار، بسیار ارزان‌تر است. لازم به ذکر است این کارت به هنگام اتصال روی برد، سه درگاه را اشغال خواهد کرد.

گرافیک بعدی اما RTX 3080 نام دارد. محصولی که می‌توان پیش‌بینی کرد فروش فوق‌العاده‌ای را تجربه می‌کند. به گفته‌ی انویدیا، توان پردازشی این گرافیک ۲ برابر از RTX 2080 بیشتر است (مدل معمولی و نه سوپر). گرافیک RTX 3080 به ۱۰ گیگابایت حافظه از نوع GDDR6X مجهز شده که از سرعت کلاک ۱۹ گیگابیت بر ثانیه برخوردار بوده و می‌تواند محتوای ۴K را به طور مداوم و بدون وقفه با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه رندر کند.

گرافیک RTX 3080 پرچم‌دار نیست و اختلاف فاحشی با RTX 3090 دارد اما برای عاشقان بازی‌، قطعا بهترین انتخاب خواهد بود چرا که حتی گیمرهای حرفه‌ای هم به کارتی نظیر RTX 3090 احتیاج ندارند. انویدیا RTX 3080 را با قیمت ۷۰۰ دلار (هم قیمت با RTX 2080 سوپر) و در تاریخ ۱۷ سپتامبر (۲۷ شهریور ۹۹) راهی بازار می‌کند.

آخرین محصول از این سری RTX 3070 نام دارد که اگرچه ضعیف‌ترین مدل این سری به حساب می‌آید اما در حقیقت اصلا ضعیف نیست! این محصول هم می‌تواند پرفروش‌ترین گرافیک سری جدید لقب گیرد چرا که در کنار قدرت پردازشی بالا، قیمت بسیار مناسبی هم دارد.

به ادعای انویدیا، گرافیک RTX 3070 حتی از RTX 2080 Ti نیز سریع‌تر است که خب ادعای واقعا عجیبی است و تا زمانی هم که این محصول مورد بررسی قرار نگرفت، حق داریم آن را باور نکنیم. با این حال گفته می‌شود این گرافیک حدودا ۶۰ درصد از RTX 2070 سریع‌تر است. انویدیا برای گرافیک RTX 3070 از ۸ گیگابایت حافظه از نوع GDDR6 (و نه GDDR6X) استفاده کرده و ادعا می‌کند کاربران می‌توانند با آن، بازی‌های روز را با کیفیت ۴K و ۲K اجرا کنند. البته اگر ادعای اول این شرکت در رابطه با قدرت کارت گرافیک RTX 3070 درست باشد، اجرای بازی‌ها در چنین کیفیتی هم ممکن خواهد بود. این گرافیک با قیمت ۵۰۰ دلار (هم قیمت با RTX 2070 سوپر) و در ماه اکتبر (بازه‌ی زمانی مهر تا آبان ۹۹) راهی بازار می‌شود.

پیشرفت به نسبت نسل قبل

اما آن چیزی که این محصولات را بسیار خاص‌تر و قدرتمندتر از قبل کرده، معماری جدید و بهبود یافته‌ی امپر است که باعث شده محصولات جدید از قدرت پردازشی بسیار بالاتری به نسبت گرافیک‌های نسل گذشته با معماری Turing برخوردار باشند. هسته‌های پردازشی کودا اکنون می‌توانند ۲ برابر قدرت پردازشی FP32 بیشتری را به نسبت قبل ارائه دهند.

همچنین هسته‌های RT نسل دوم هم به نسبت هسته‌های گرافیک‌های نسل قبل با معماری تورینگ، ۲ برابر توان عملیاتی بیشتری دارند. (منظور از هسته‌های RT همان هسته‌های رهگیری پرتو نور یا Ray Tracing Cores است). انویدیا ادعا می‌کند گرافیک‌های سری RTX 3000 با معماری امپر می‌توانند به صورت همزمان، فرایندهای محاسباتی، رهگیری پرتو، و سایه‌زنی را با قدرت ۵۸ ترافلاپس انجام دهند. در نهایت، به نسل سوم هسته‌های تنسور (Tensor) می‌رسیم که توان عملیاتی‌شان ۲ برابر از هسته‌های سری تورینگ بیشتر شده و به ۲۳۸ ترافلاپس رسیده است.

همانطور که در بالا هم به آن اشاره شد، تنها RTX 3090 و RTX 3080 از حافظه‌های جدید GDDR6X بهره می‌برند که در نتیجه‌ی همکاری غول سبز با شرکت مایکرون (Micron) تولید شده‌اند. همچنین کارت‌ گرافیک‌های سری امپر مبتنی بر لیتوگرافی ۸ نانومتری بوده و توسط سامسونگ تولید شده‌اند و از قابلیت جذاب RTX IO بهره می‌برند که باعث افزایش اختیارات گرافیک شده و عملکرد I/O (ورودی/خروجی) را با سرعتی معادل ۱۰۰ برابر سرعت‌ هاردهای معمولی بهبود می‌بخشند. RTX IO که در واقع به کمک مایکروسافت ارائه شده، با معماری جدید ذخیره‌سازی DirectStorage نیز کار می‌کند که در نتیجه‌ی آن، بخشی از وظایف پردازنده به گرافیک واگذار می‌شود.

تمام کارت گرافیک‌های این سری از طراحی یک‌پارچه‌ای برخوردار هستند. مثلا هر سه کارت از فن‌هایی بهره می‌برند که به ادعای انویدیا، فرایند خنک‌سازی را ۲ برابر بهتر از سری قبل انجام می‌دهند. همچنین در این کارت‌ها از کانکتور برق ۱۲ پینی جدیدی استفاده شده که اخیرا توسط انویدیا معرفی شد و کاربران می‌توانند به کمک یک آداپتور، آن را به کانکتورهای ۸ پین پاورهای کنونی نیز متصل کنند.

خبر خوب و خوش‌حال کننده برای آن دسته از کاربرانی که به انجام بازی روی تلویزیون‌هایی با وضوح ۸K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه و ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه تمایل دارند، تجهیز این گرافیک‌ها به کانکتور HDMI 2.1 است چرا که می‌تواند از طریق یک کابل، به راحتی محتوای ۸K و ۴K را به ترتیب با رفرش ریت ۶۰ و ۱۴۴ هرتز به نمایش بگذارد.

در نهایت هم باید به این نکته اشاره کنیم که کارت گرافیک‌های امپر، اولین گرافیک‌های مجزایی هستند که از کدک AV1 پشتیبانی می‌کنند. AV1 را باید به نوعی نمونه‌ی متن‌باز و جایگزین کدک HEVC/VVC دانست که توسط بسیاری از شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. تاکنون سخت‌افزار مجزایی برای بهره‌مندی از قابلیت‌های کدک AV1 عرضه نشده بود به همین خاطر کمتر شاهد استفاده از آن بودیم.

قابلیت‌های نرم‌افزاری

در کنار کارت گرافیک‌های جدید اما از سه قابلیت نرم‌افزاری نیز رونمایی شد: رفلکس، برادکست و Omniverse Machinima. انویدیا رفلکس (Reflex) به مجموعه‌ای از قابلیت‌ها گفته می‌شود که به منظور بهینه‌سازی و اندازه‌گیری تاخیر طراحی شده‌اند. یکی از قابلیت‌های انویدیا رفلکس، حالت Low-Latency است که به ادعای انویدیا می‌تواند تا ۵۰ درصد تاخیر در اجرای بازی‌هایی نظیر Apex Legends ،Call of Duty: Warzone ،Fortnite و Valorant را کاهش دهد.

همچنین حالت Latency Analyzer هم با تشخیص ورودی‌های موس و کیبورد، مدت زمان مورد نیاز برای تغییر پیکسل‌ها روی نمایشگر را اندازه‌گیری می‌کند. قرار است از این قابلیت در تمامی مانیتورهای ۳۶۰ هرتزی G-Sync که ایسر، Alienware، ایسوس و MSI در آینده تولید می‌کنند استفاده شود.

قابلیت بعدی، انویدیا برادکست (Broadcast) نام دارد که به نوعی باید آن را یک افزونه (پلاگین) در نظر گرفت. قابلیتی که با استفاده از جلوه‌های هوش مصنوعی تقویت شده با کارت‌های سری RTX، باعث بهبود کیفیت میکروفون و وب‌کم می‌شود. از جمله تاثیرات این قابلیت می‌توان به کاهش نویز صوتی، جلوه‌های پس زمینه و کادر بندی خودکار وب‌کم اشاره کرد.

قابلیت بعدی، انویدیا Omniverse Machinima نام دارد که به کاربران اجازه می‌دهد به کمک محتوا و ابزارهای درون بازی، ویدیو یا انیمیشن بسازند و آن را در فضای اینترنت منتشر کنند. فناوری Omniverse Machinima از ماه اکتبر در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. به گفته‌ی انویدیا، بازی‌های Fortnite و Call of Duty: Black Ops Cold War از جمله بازی‌هایی خواهند بود که از تمام قابلیت‌های جدید RTX پشتیبانی می‌کنند.

گرافیک‌های سری RTX 3000 به زودی هم در نسخه‌ی استاندارد و هم در نسخه‌های سفارشی (اورکلاک شده) توسط شرکت‌هایی نظیر MSI، گالاکس، EVGA، کالرفول، Innovision 3D، ایسوس، Palit، گیگابایت، PNY و زوتاک تولید و راهی بازار می‌شوند. همچنین خود انویدیا نیز در وب‌سایت رسمی خود، نسخه‌های مرجع (Founders Edition) این گرافیک‌ها را به فروش می‌رساند.

شما عزیزان می‌توانید مشخصات فنی گرافیک‌های جدید را به صورت خلاصه در جدول زیر مشاهده کنید.

گرافیک RTX 3070 RTX 3080 RTX 3090 تعداد هسته‌های کودا ۵۸۸۸ ۸۷۰۴ ۱۰۴۹۶ فرکانس بوست ۱.۷۳ گیگاهرتز ۱.۷۱ گیگاهرتز ۱.۷۰ گیگاهرتز حافظه‌ی گرافیکی ۸ گیگابایت GDDR6 ۱۰ گیگابایت GDDR6X ۲۴ گیگابایت GDDR6X رابط حافظه ۲۵۶ بیت ۳۲۰ بیت ۳۸۴ بیت سرعت حافظه ۱۶ گیگابیت بر ثانیه ۱۹ گیگابیت بر ثانیه ۱۹.۵ گیگابیت بر ثانیه هسته‌های رهگیری پرتو نور نسل دوم نسل دوم نسل دوم هسته‌های تنسور نسل سوم نسل سوم نسل سوم معماری امپر امپر امپر پشتیبانی از دایرکت‌ایکس ۱۲ بله بله بله پشتیبانی از PCIE 4.0 بله بله بله حداکثر وضوح تصویر دیجیتال ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ طول ۲۴۲ میلی‌متر ۲۸۵ میلی‌متر ۳۱۳ میلی‌متر عرض ۱۱۲ میلی‌متر ۱۱۲ میلی‌متر ۱۳۸ میلی‌متر ارتفاع ۲ اسلات ۲ اسلات ۳ اسلات لیتوگرافی ۸ نانومتری سامسونگ ۸ نانومتری سامسونگ ۸ نانومتری سامسونگ حداکثر دمای کاری ۹۳ درجه ۹۳ درجه ۹۳ درجه توان مورد نیاز ۲۲۰ وات ۳۲۰ وات ۳۵۰ وات منبع تغذیه پیشنهادی ۶۵۰ وات ۷۵۰ وات ۷۵۰ وات کانکتور مورد نیاز ۱ کابل ۸ پین ۲ کابل ۸ پین ۲ کابل ۸ پین تاریخ عرضه بازه‌ی زمانی مهر-آبان ۹۹ ۲۷ شهریور ۹۹ ۳ مهر ۹۹ قیمت ۵۰۰ دلار ۷۰۰ دلار ۱۵۰۰ دلار

