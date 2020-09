گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که شرکت سونی در حال کار کردن بر روی یک دوربین جدید به نام a7C برای ولاگرهاست.

براساس این گزارش‌ها، این شرکت قصد دارد نوعی جدید از دوربین‌های «بسیار کامپکت» (Super-compact) را همراه با سنسور «فول‌ فریم» (Full Frame) عرضه کند. هدف سونی از معرفی این دوربین‌ جدید، توجه به نیاز ولاگر‌ها و کسانی است که برای فیلم‌برداری در زمان سفر خود نیازمند دوربینی کوچک اما قدرتمند هستند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت Sony Alpha Rumors، دو تا از منابع قابل اعتماد افشاکننده‌ی اطلاعات تأیید کرده‌اند که، سونی قصد دارد از دوربین جدید خود با سنسور فول‌ فریم در این ماه رونمایی کند. آن‌ها در کنار گفتن این خبر، اطلاعات بیشتری را در رابطه با این دوربین جدید هم منتشر کرده‌اند.

به احتمال زیاد دلیل استفاده سونی از حرف C در نام‌گذاری این مجموع دوربین‌های جدید اشاره به ویژگی کامپکت بودن آن‌هاست. سونی قصد دارد که این دوربین‌های جدید را در کنار دیگر دوربین‌های خانواده‌ی آلفا یعنی a7 و a9 بفروش برساند.

هدف سونی از رونمایی و ارائه این مدل جدید، در کنار تولید دوربینی قدرتمند برای ولاگر‌ها و افراد علاقه‌مند به سفر، تولیدی دوربینی برای رقابت با دوربین‌های بدون آینه و فول فریم کانن و نیکون در سطح مبتدی هم است.

همان‌گونه که می‌دانید دو شرکت کانن و نیکون با رونمایی از دوربین‌های بدون آینه، مجهز به سنسور فول فریم و ارزان قیمت خود، سطح جدیدی را در دوربین‌های فول فریم به نام سطح مبتدی، به وجود آورده‌اند تا علاقه‌مند‌ان بتوانند این دوربین‌ها را با قیمت کمتری تهیه کنند.

علاوه‌بر رقابت با دوربین‌های شرکت‌های رقیب، سونی قصد دارد با هرچه کوچک کردن اندازه‌‌ی این دوربین، آن را به دستگاهی کوچک اما قدرتمند برای ولاگرها و افراد علاقه‌مند به سفر تبدیل کند. بسیاری از افراد دوست دارند در زمان سفر با استفاده از دوربین کوچک خود به تهیه‌ی فیلم از سفر خود بپردازند. علاوه‌بر کوچک بودن دوربین، ولاگر‌ها و افراد همیشه در سفر بدنبال دوربینی با کیفیت و دارای نمایشگر چرخان هم هستند.

اولین دوربین از سری دوربین‌‌های بسیار کامپکت سونی، با نام a7C، به احتمال زیاد در اواسط ماه سپتامبر (اواخر شهریور ماه) به بازار عرضه خواهد شد. سونی با معرفی این دوربین، در واقع قصد دارد تا دو دوربین a6600 و a7 III را با یکدیگر ترکیب کند.

یکی از افشاگران اطلاعات در رابطه با دوربین a7C می‌گوید «سونی در ساخت این دوربین از بدنه‌‌ی دوربین a6600 همراه با سنسور و قابلیت‌های دوربین a7 III استفاده کرده است. البته برای توجه به نیاز کاربران به نمایشگر چرخان در زمان فیلم‌برداری، سونی با نگاهی به دوربین تازه معرفی شده‌ی a7s III، از نمایشگر این دوربین هم در این دوربین جدید استفاده کرده است».

او ادامه می‌دهد، برخلاف سری دوربین‌های a7 و a9، سونی محل چشمی الکترونیکی این دوربین را به جای وسط دوربین، در قسمت کناری پشت آن قرار داده است.

اطلاعات دیگر منتشر شده در رابطه با عضو کوچک خانواده‌ی آلفا سونی نشان می‌دهند که، به احتمال زیاد شاهد استفاده از یک جای مموری کارت، USB-C، پورت‌هایی برای اتصال میکروفون و هدفون و در آخر استفاده از قابلیت Wi-FI و بلوتوث در این دوربین هستیم.

پیش‌بینی‌های صورت گرفته در رابطه با قیمت این دوربین، خبر از قیمت ۲۰۰۰ دلاری آن در زمان عرضه می‌دهند. با توجه به برنامه‌‌ی سونی برای کوچک کردن بدنه این دوربین، به احتمال زیاد این شرکت قصد دارد برای کامل کردن این مجموعه‌ی کوچک عکاسی و فیلم‌برداری از لنزهای کامپکت خودش هم در آینده رونمایی کند.

اگر شایعه‌های منتشر شده در رابطه با این دوربین درست باشند. رونمایی از این دوربین، نشان دهنده‌ی ادامه دادن مسیری است که سونی با رونمایی از دوربین کامپکت ZV1 آن را آغاز کرده است.

دوربین ZV1 سونی در واقع دوربین RX100 این شرکت بود که سونی برای مناسب‌سازی آن برای ولاگر‌ها، در آن از برخی قابلیت‌های خاص، میکروفون بهتر و نمایشگر چرخان استفاده کرده بود. بعد از عرضه‌ی این دوربین، شاهد استقبال بسیار از یوتوبر‌ها از آن برای ساخت ویدیو‌های‌شان بودیم. با توجه به این موضوع، انتظار داریم که دوربین a7C هم بتوانند مورد استقبال گسترده‌ی ولاگرها و یوتوبر‌ها قرار بگیرد.

PetaPixel

