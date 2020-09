نوکیا ۳۳۱۰ بیست ساله شد

گوشی مشهور و بسیار پرطرفدار نوکیا ۳۳۱۰ که به شکست‌ناپذیری شهرت داشت، در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۰۰ روانه‌ی بازار شد و این یعنی روز گذشته ۲۰ ساله شده است. تاثیرگذاری این گوشی مشهور را به هیچ‌عنوان نمی‌توانیم نادیده بگیریم و در ادامه به چند نکته کمتر شناخته شده مربوط به این گوشی پرطرفدار می‌پردازیم.

نوکیا ۳۳۱۰ در دانمارک طراحی شد

با وجود اینکه این گوشی از مشهورترین محصولات کشور فنلاند محسوب می‌شود، اما فرایند طراحی آن توسط تیم کپنهاگ نوکیا در دانمارک صورت گرفته و تولید آن در کشورهای فنلاند و مجارستان انجام شده است. بعد از این گوشی، نوکیا با اعمال تغییراتی مدل‌های متنوعی مانند ۳۳۳۰ را روانه‌ی بازار کرد که از بین امکانات آن‌ها می‌توان به استفاده از سایت‌های مبتنی بر WAP، اسکرین‌سیورهای متحرک و قابلیت ذخیره‌سازی ۱۰۰ مخاطب در دفترچه تلفن گوشی اشاره کرد.

پیام‌رسانی فوری به سبک SMS

این روزها به لطف اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، روزانه صدها و حتی هزاران پیام را به راحتی برای دیگران ارسال می‌کنیم. در این میان، نوکیا ۳۳۱۰ از اولین گوشی‌هایی بود که به کاربران اجازه می‌داد کل پیام‌های رد و بدل شده با فرد موردنظر را در یک محیط مشاهده کنند.

علاوه بر این، این گوشی ارسال SMS تا حداکثر ۴۵۹ کاراکتر را امکان‌پذیر کرد که حدود ۳ برابر اندازه یک پیام استاندارد بود. البته چنین پیامی از طریق ۳ پیامک به طرف مقابل می‌رسید اما طرف مقابل که از نوکیا ۳۳۱۰ استفاده می‌کرد می‌توانست آن را به صورت یک پیام مشاهده کند.

چت کردن با دوستان

نوکیا ۳۳۱۰ از سرویس Nokia FriendsTalk پشتیبانی می‌کرد که به کاربران اجازه می‌داد برای چت کردن وارد چت‌روم‌ها شوند و حتی گروه‌هایی را تشکیل دهند. این سرویس بر روی تکنولوژی SMS توسعه یافته بود اما در آمریکا از فناوری WAP هم پشتیبانی می‌کرد.

بازی مار

این گوشی با چهار بازی عرضه شد که از همه مشهورتر بازی مار بود. این بازی تا سال‌ها بعد چنان مشهور بود که موزه هنر مدرن در نیویورک در سال ۲۰۱۲ بخشی از نمایشگاه خود را به این بازی اختصاص داد. امروزه می‌توانید نمونه‌های مشابه بازی Snake II را در اپ استور یا پلی استور پیدا کنید ولی آن‌ها نمی‌توانند تجربه انجام این بازی با دکمه‌های کوچک نوکیا ۳۳۱۰ را شبیه‌سازی کنند.

شخصی‌سازی نامحدود

این روزها برای شخصی‌سازی گوشی خود باید به تعویض تصاویر پس‌زمینه و قاب محافظ آن بسنده کنید. اما همراه با نوکیا ۳۳۱۰ هزاران قاب پشتی و جلویی عرضه شد که به راحتی می‌توانستید آن‌ها را تعویض کنید و به همین خاطر نوکیا ۳۳۱۰ از نظر شخصی‌سازی یکی از برترین گوشی‌های تاریخ محسوب می‌شود.

ایموجی ملی فنلاند

زمانی که کشور فنلاند تصمیم گرفت چند ایموجی ملی را انتخاب کند، انتخاب‌ها مشخص بودند. در سال ۲۰۱۵، این کشور کوچک از بیشترین تراکم گروه‌های موسیقی متال و سونا بهره می‌برد و به ساخت یکی از مشهورترین و جان‌سخت‌ترین گوشی‌ها شهرت داشت. به همین خاطر گوشی نوکیا ۳۳۱۰ به‌عنوان یکی از ایموجی‌های ملی انتخاب شد که برای عنوان آن، عبارت Unbreakable یا شکست‌ناپذیر را انتخاب کردند.

در سال ۲۰۱۷ هم شرکت HMD Global که برند نوکیا را خریداری کرده بود، تصمیم گرفت نسخه بازطراحی شده نوکیا ۳۳۱۰ را روانه‌ی بازار کند. در هر صورت این گوشی با داشتن میلیون‌ها طرفدار همچنان گوشی محبوبی به حساب می‌آید و نمی‌توان نقش مهم آن را در تاریخچه موبایل کتمان کرد.

نوکیا ۳۳۱۰؛ فناناپذیر دوست‌داشتنی!

