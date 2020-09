سامسونگ از گوشی ۵G گلکسی A42 رونمایی کرد

سامسونگ دقایقی قبل از گوشی گلکسی A42 رونمایی کرد که جدیدترین گوشی ۵G این شرکت محسوب می‌شود؛ البته تقریبا تمام مشخصات سخت‌افزاری این گوشی ناگفته مانده و اعلام شده که جزییات آن مدتی قبل از عرضه اعلام خواهد شد.

گلکسی A42 از نمایشگر سوپر امولد ۶.۶ اینچی بهره می‌برد و اگرچه سامسونگ رزولوشن آن را اعلام نکرده، باید بگوییم که نسل قبلی این گوشی با نمایشگر ۱۰۸۰p عرضه شده و بنابراین به احتمال زیاد حداقل با چنین رزولوشنی سروکار داریم. با توجه به فقدان جایگاه اثر انگشت فیزیکی، این گوشی مجهز به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر است و در بخش فوقانی صفحه‌نمایش یک بریدگی قطره‌ای شکل توجه را جلب می‌کند.

مشخصات سخت‌افزاری این گوشی مدتی قبل از عرضه آن اعلام خواهد شد.

در پنل پشتی ۴ دوربین دیده می‌شود که هنوز نمی‌توانیم به ویژگی‌های آن‌ها بپردازیم اما به نظر می‌رسد دوربین موجود در سمت راست بخش پایینی ماژول از نوع سنسور تشخیص عمق محسوب می‌شود.

همچنین با توجه به نامگذاری این گوشی، به احتمال زیاد از گوشی ۵G گلکسی A51 ارزان‌تر خواهد بود که البته این موضوع فعلا در حد گمانه‌زنی است. سامسونگ اعلام کرده که جزییات این گوشی مدتی قبل از معرفی گلکسی A42 اعلام خواهد شد و در مورد عرضه آن هم تاریخ دقیقی اعلام نشده است.

