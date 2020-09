تبلت گلکسی تب A7 با نمایشگر ۱۰.۴ اینچی معرفی شد

سامسونگ از جمله معدود شرکت‌هایی است که به ساخت و عرضه تبلت‌های اندرویدی باکیفیت ادامه می‌دهد. در همین رابطه دقایقی قبل تبلت گلکسی تب A7 معرفی شد که از نمایشگر ۱۰.۴ اینچی با رزولوشن ۲۰۰۰ در ۱۲۰۰ بهره می‌برد و در بدنه آن ۴ اسپیکر دیده می‌شود.

هر دو ویژگ اشاره شده از گلکسی تب اس ۶ لایت به این تبلت راه پیدا کرده‌اند و البته این گجت از قلم S Pen پشتیبانی نمی‌کند. قلب تپنده این تبلت تراشه اسنپ‌دراگون ۶۶۲ است که از چهار هسته Cortex-A73 با سرعت ۲ گیگاهرتز و ۴ هسته Cortex-A53 با سرعت ۱.۸ گیگاهرتز بهره می‌برد.

در کنار آن باید به ۳ گیگابایت حافظه رم اشاره کنیم و کاربران از بین ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش حق انتخاب دارند. انرژی گلکسی تب A7 از طرف باتری ۷۰۴۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که متاسفانه از شارژ سریع پشتیبانی نمی‌کند.

در پنل پشتی این تبلت یک دوربین ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده و یک دوربین ۵ مگاپیکسلی هم به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند. جدیدترین تبلت سامسونگ با اندروید ۱۰ و رابط کاربری One UI 2.5 به دست کاربران می‌رسد که احتمالا در آینده ۳ نسخه اندروید را دریافت می‌کند. سامسونگ هنوز تاریخ عرضه و قیمت این تبلت را اعلام نکرده است.

