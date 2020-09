سامسونگ در کنار گوشی گلکسی A42 و تبلت گلکسی تب A7 از مچ‌بند هوشمند گلکسی فیت ۲ هم رونمایی کرد. به گفته سامسونگ، عمر باتری این گجت در شرایط معمولی به حداقل ۱۵ روز می‌رسد که البته می‌توان با هر بار شارژ با توجه به نحوه استفاده، تا ۲۱ روز از این مچ‌بند استفاده کرد.

سامسونگ برای گلکسی فیت ۲ از بدنه باریک و سبکی استفاده کرده است. از جمله امکانات آن می‌توانیم به تشخیص خودکار ۵ نوع فعالیت اشاره کنیم و این گجت قادر به اندازه‌گیری میزان کالری سوزانده شده، ضربان قلب، مسافت طی شده و دیگر موارد این‌چنینی است. در ضمن نباید قابلیت پایش وضعیت خواب را از قلم بیندازیم که می‌تواند کیفیت خواب کاربران را بهبود ببخشد.

سامسونگ برای این گجت از نمایشگر ۱.۱ اینچی امولد استفاده کرده که به لطف وجود بیش از ۷۰ پس‌زمینه مختلف کاربران می‌توانند در این زمینه مچ‌بند خود را شخصی‌سازی کنند. گلکسی فیت ۲ از باتری ۱۵۹ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و همانطور که گفتیم برای استفاده معمولی حداقل ۱۵ روز دوام می‌آورد.

این مچ‌بند از بدنه پلاستیکی بهره می‌برد و به لطف استاندارد IP68 مقاومت بالایی در برابر نفوذ آب دارد. با توجه به وزن ۲۱ گرمی گلکسی فیت ۲، بسیار سبک‌وزن محسوب می‌شود و با گوشی‌های اندرویدی مجهز به حداقل اندروید ۵ و ۱.۵ گیگابایت حافظه رم و آیفون ۷ و دیگر مدل‌های جدیدتر مبتنی بر iOS 10 یا بالاتر سازگار است.

سامسونگ در روزهای آینده تاریخ عرضه و قیمت این گجت را اعلام می‌کند که با توجه به قیمت ۱۰۰ دلاری نسل قبلی، احتمالا این مچ‌بند هم با قیمتی در همین حدود روانه‌ی بازار می‌شود.

